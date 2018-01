Quelques sorties pour ce weekend

L’ordinateur quantique va-t-il sauver le monde Conférence par Dorian Baguette- Vendredi 26 janvier 19 h 30 -Il présentera L’ordinateur quantique va-t-il sauver le monde ?

Probablement pas, quoique… Lieu : à l’auditoire de l’institut de physiologie 19 h 30, place Delcour 17 à Liège-Outremeuse - Infos: http://www.societeastronomiquedeliege.be

34e Fièsse dèl Sint Tchåle (la Saint Charlemagne), les vendredi 26 janvier et dimanche 28 janvier - Au pgrm: vendredi, intronisation de nouveaux compagnons & à 20h cortège aux flambeaux dans les rues du quartier de La Préalle. La soirée se terminera à La Charlemagn’rie par la traditionnelle potée préallienne (9 €). Le dimanche 28 janvier, à 10h30, à l’église de La Préalle-bas sera célébrée la messe en wallon animée suivie à midid' une fricassée au lard (8 €) sera servie à La Charlemagn’rie (salle à l’étage). Et à 14 heures 30, un humoristique cabaret franco-wallon animera joyeusement l’après-midi. Ambiance conviviale !

Action damien revient pour récolter des fonds pour combattre la lèpre -Un week-end durant lequel nous ferons reculer la lèpre encore plus. Achetez les marqueurs rouges, bleus, verts et noirs entre le vendredi 26 et dimanche 28 janvier un peu partout en Belgique.Infos: https://www.actiondamien.be/#bottomblock_HYPERLINK "https://www.actiondamien.be/#bottomblock_145"145

Repair Café à Modave Samedi 27 janvier de 13:00 à 17:00 - Venez avec votre objet à réparer, nos bénévoles vous accueillent avec le sourire et un bon café - Le principe: Vous apportez votre objet à réparer comme électro, objet de jardinage, vélo, vêtement, pc, radio.. . Nos bénévoles tentent avec vous de le réparer gratuitement !RDV: à la salle Bois Rosine de Strée à Modave.

Parcours champêtre aux bougies à Dison -Samedi 27 janvier de 18:30 à 20:30 - Promenade dans les alentours de Mont Dison à la découverte du Matacou. Le parcours est balisé entièrement par des bougies. N'Oubliez-Pas vos lampes de poche. Le parcours n'est pas accessible aux poussettes.Prévoir des bottes ou des bonnes chaussures. Où: Ecole de Mont Rue de Mont, 117 4820 Dison-Tarif: Gratuit- Internet: https://www.facebook.com/profile.php?id=HYPERLINK "https://www.facebook.com/profile.php?id=100009917958659"100009917958659

Journée cocooning...parce qu'on le vaut bien à Seraing - samedi 27 janvier de 10h à 19h- Au pgrm: des soins et massages gratuits ainsi qu'un atelier pour réaliser un baume à lèvre. Dégustation de produits naturels- Lieu:Salle Cité 2 rue Antonin Delville à Seraing.

Concert de jazz manouche "rire de Charly"- samedi 27 janvier à 20h30 -Avec Samson schmitt guitare, Johan Dupont piano, Joachim Iannello violon.

où : Auditorium Bovy 206 rue Grand Rue à 4870 Trooz - www.bovypianos.be

Samedi 27 janvier à 19h30, l'Up!Great Festival. Ce festival est organisé par l'ASBL Maisons des jeunes de Wanze et le Centre Culturel de Wanze. Il a pour objectif de mettre en avant 3 groupes amateurs. Pour cette édition les groupes "Dust on fire"( rock alternatif), "Dirty Pretty Lips"( rock alternatif), "Indigo" (une nana et des trois gars nourris au rock'n'roll ). Lieu: Salle Catoul, Place Faniel N°8 , à Wanze. Infos: www.centreculturelwanze.be/

3ème édition du Salon du Mariage de Malmedy - samedi 27 et dimanche 28 janvier de 11:00 à 18:00 - Venez découvrir les nombreux professionnels de la région. Animations et concours sont au programme. Défilés à 13h30 et 16h30. Entrée gratuite ! Où: Intermills Business & Event Center

Avenue de la Libération à Malmedy. Internet: http://www.marionsnous.be

5ème édition J Aime variété à Waremme - samedi 27 janvier à 20h30-Au pgrm: De la variété française mais aussi de l'humour, de la bonne humeur, des chorégraphies de qualité et le tout en faveur de la recherche médicale. Lieu: Salle de l'Ipes, Rue de Huy 123 à Waremme. Infos sur la page FB

Dégustation à l’aveugle de viande de bœuf, élevée chez nous à Herve- samedi 27 janvier -Rendez-vous à 18 heures 30 à l’Ecole Providence, Avenue Rien Astrid 9, à Herve.

Prix : 60 € - Réservation 270118HYPERLINK "mailto:270118@outlook.com"@outlook.com

Les bénéfices de cette soirée seront versés entièrement pour le projet " Mokamo ", la distribution d’eau dans les villages entourant l’hôpital de Mokamo (Congo).

Samedi 27 janvier à 20.30 h dans la grande salle du Centre Culturel de Spa, Concert dédiée à J. J. Goldman avec le groupe de 7 artistes "Cover Goldman" suivi d’une soirée dansante années 80. Petite restauration sur place-entrée 25 Euros - tickets à l'office de tourisme de Spa ou le soir-même.

Les bénéfices seront versés à l'ASBL St-Michel qui assure l’accueil d'enfants défavorisés.

La Royale Jeunesse de Herbiester lance son traditionnel mois de Carnaval ce samedi 27 janvier dès 21h, dans la salle de l’Union, le premier de ses quatre grands rendez-vous : la soirée de pré-carnaval. Au programme:

remise officielle du Sabre au Fourreau par les autorités communales, signature de la Charte du Carnaval 2018, et ouverture de la grande soirée de pré-carnaval avec la traditionnelle danse des lanciers. Animation par le DJ Side Moving. Entrée : 6 euros - 5 euros avec déguisement.

Intronisation du Petit Prince Carnaval du comité WE.HE.LO - Dimanche 28 janvier Dès 20h au hall sportif (rue Grétry 9 à 4840 Welkenraedt).

13ème grand Concours 'dance Creation' Liège - Dimanche 28 janvier de 14:00 à 19:30- 13ème grand Concours international de chorégraphies : classique, jazz, contempo, hip-hop et une partie "Créations" ou tous les styles sont confondus, le dimanche 28 janvier à 14h au Palais des Congrès de Liège. Les danseurs passeront devant un fabuleux jury composé de danseurs étoiles, grands danseurs de tous styles et personnalités du monde du spectacle.

Bourse d'oiseaux d'élevage à Hamoir- dimanche 28 janvier de 7h à 13h- "Le canari chênéen" organise sa bourse aux oiseaux.Vous êtes amateur d'oiseaux ? Éleveur ?Vous cherchez à vendre des oiseaux ou vous cherchez un oiseau en particulier ? Perruches ? Indigènes ? Canaris ?Nombre d'exposants prévus:50- Où: Salle Annexe du Complexe Sportif, Rue du Moulin 10b à Hamoir