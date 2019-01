Quelques sorties pour ce weekend

Coup de théâtre: Sur la Route de Madison au Forum de Liège du jusqu'au samedi 19 janvier - L’une des plus belles histoires d’amour écrites au 20ème siècle. Francesca Johnson semble vivre une vie de famille sans heurt. Un jour de l’été 1965, alors que son mari et ses enfants sont partis à une foire dans l’Illinois, le photographe Robert Kincaid lui demande sa route. Elle le guide à travers les ponts couverts du comté de Madison qu’il est chargé de photographier pour le National Geographic. L’amour, celui qui n’arrive qu’une fois dans une vie, s’abat sur eux et les jours qu’ils passent ensemble les marqueront à jamais, même si Francesca ne pourra se résoudre à abandonner sa famille. Lieu: Forum de Liège rue Pont d'Avroy n° 14 - www.forum.be

1ere Nuit de la lecture qui a lieu dans plusieurs pays. Ici en Belgique cela se déroulera à Crisnée samedi 19 janvier dès 15h -Rendez-vous à la bibliothèque de Crisnée pour profiter de contes en pyjama, d'une rencontre avec des auteurs locaux, d'une chasse au trésor et d'un atelier bookfaces. Infos: https://nuitdelalecture.culture.gouv.fr/Actualites/En-Europe

Jalhay fête son chou samedi 19 janvier à 19h- Le chou de Jalhay est une variété de chou particulière: il n'a pas de cœur mais de grandes feuilles et un goût un peu plus amer que les choux traditionnels. Prix de la potée : 14€

Animation : Sens Interdit et "Charly"- L'entrée à la soirée est gratuite

Réservations obligatoires www.facebook.com/jeunessedejalhay/- Où :Jalhay Salle de la JeunesseRue de la Fagne 11 à Jalhay.

Typh Barrow en concert à Spa !Samedi 19 janvier à 20h30 & Dimanche 20 janvier à 18h - RDV: Théâtre Jacques Huisman (Casino de Spa).

Concert annuel de la Royale Harmonie Saint Joseph de Hombourg samedi 19 janvier à 20h - RDV: Salle, Rue du Cheval Blanc 27 à Hombourg

Brocante St Laurent samedi 19 & dimanche 20 janvier de 10h à 17h - 120 exposants vous y attendent- RDV: En la salle St Laurent 29 à Liège.

Les Brocand'heur à Haccourt dimanche 20 janvier de 8h à 18h- 35 exposants seront présents lors de cette brocante intérieure- Lieu: rue des Ponts 15 à Haccourt.

Concert d’Hiver de la Royale Chorale " Les Artisans Réunis " de Stavelot Dimanche 20 janvier à 14h avec en invité : Le choeur d'hommes "Les Chantres d'Ain" de Nantua (F) direction : Michel HARDOUIN. Lieu: Réfectoire des Moines de l'Abbaye de Stavelot

Bourse militaria au Fort de Flémalle - dimanche 20 janvier de 10h à 16h Collectionneur, fouineur ou simple curieux ? Venez découvrir notre bourse militaria, dans des locaux chauffés.Pendant la bourse, le Fort est également visitable -Nombre d'exposants: 20 - Où : Fort de Flémalle, avenue du Fort à Flémalle. Internet :http://fortdeflemalle.wixsite.com/fortdeflemalle

Visite guidée - À la découverte de Hèvremont (Limbourg) dimanche 20 janvier départ à 14h- Hameau de Limbourg, entouré de prés et de bois, Hèvremont possède un patrimoine original : une chapelle du XIXe siècle, la mystérieuse croix Hauptman et quelques maisons en pierre du pays. Pas loin, passent le chemin des échaliers et l’aqueduc de la Gileppe. L’après-midi sera aussi bucolique ! RDV: chapelle de Hèvremont - départ à 14h - paf : 3 € - www.paysdevesdre.be

Gilbert Montagné et les 200 choristes au Forum - dimanche 20 janvier à 16h -Gilbert Montagné, chanteur français ultra populaire dans les années 80, sera entouré de plus de 200 choristes, belges et principalement de Wallonie. L’artiste donnera son spectacle habituel d’une heure trente, mais à Liège, en plus, il interprétera 6 ou 7 de ses chansons avec les 200 choristes. Lieu: Le Forum – rue Pont-d’Avroy, 12 – www.leforum.be –

Repair Café au CC d'Ans Alleur dimanche 20 janvier de 14h à 17h30- Lieu d’accès libre où des experts en différentes disciplines (couture, menuiserie, électricité, vélos, ordis...) réparent gratuitement les objets défectueux apportés par tout un chacun, le Repair Café a aussi pour objectif de montrer aux usagers le comment faire . La réparation favorise en effet un changement de mentalité visant à une société durable construite ensemble. RDV: Centre culturel d’Ans-Alleur – place des Anciens-Combattants, 1 – www.ccans.be – accès gratuit.

Concert de Nouvel An à Fléron dimanche 20 janvier à 15h -Le Concert de Nouvel an avec L'Euro Symphonic Orchestra se fera sous la direction de Pascal Peiffer et ses 40 musiciens -Prix : 25€ sur place & 15€ en prévente pour les Fléronnais et 19€ pour les extérieurs - Lieu: Espace Sport, 4 Avenue de l'Espace Sport à Fléron.

SPECTACLE JEUNE PUBLIC Boulou déménage à Welkenreadt-

Dimanche 20 janvier à 15h- Un déménagement, quel chamboulement ! Surtout lorsqu’on n’a que six ans et des poussières. Sur une scène encombrée de cartons, trois comédiens donnent vie a l’histoire d’un petit garçon, Boulou, et de sa famille quittant leur Belgique natale pour commencer une nouvelle vie, ailleurs… Arrive en Suisse, Boulou doit s’adapter… Pan ! La compagnie Dès 5 ans

Lieu: Centre Culturel de Welkenraedt

Rue Grétry 10,

Infos : www.ccwelkenraedt.be

La forêt en Hiver: balade dans les Bois de Banneux - dimanche 20 janvier à 14h- RDV: à l'Office du Tourisme de Banneux, rue de l'Espanade, 5

Une conférence/échanges autour de la question: "Comment seront nos campagnes en 2040 ?" se déroulera le dimanche 20 janvier à 15h à l'Espace culturel de Trois-Ponts ; la conférence abordera les 4 scénarios qui pourraient bien redessiner nos espaces et nos vies d’ici 20 ans.

Info et réservations : Espace culturel de Trois-Ponts : 080/29 24 60 et via la billetterie en ligne www.ccstp.be

PAF : 5 € - gratuit pour les - de 16 ans

Une organisation du Centre Culturel Stavelot- Trois-Ponts.