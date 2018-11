Quelques sorties pour ce weekend

20ème édition Salon du Vin à Sart- vendredi 2 novembre au dimanche 4 novembre -Dégustation et découverte conviviales des produits de huit viticulteurs Français, animations musicales seront prévues durant le week-end - Horaires d’ouverture : vendredi de 17h30 à 21h, samedi de 15 à 21h et dimanche de 11 à 17h30. Salle La Grange, place du Marché 236, 4845 Sart.

21e édition à Grivegnée - Salon du Vin Bacchus vendredi 2 novembre au dimanche 4 novembre -une quinzaine de vignerons français vous attendent -Restauration et petite restauration permanentes.Dégustation gratuite et vente directe.Accessible vendredi de 16h à 22h, samedi de 14h à 21h et dimanche de 11h à 18h.Adresse de l'évènement : 449 Rue de Herve à Liège

Le Petit Salon du Vin à la Basse cour de Stavelot- Du samedi 03 au dimanche 04 novembre de 10h à 21h - 6 vignerons français et un représentant en vins portugais vous feront découvrir leurs millésimes.

Accès libre. Lieu: abbaye de Stavelot

Festivités de la Saint-Hubert à Aubel du samedi 3 novembre au mardi 6 novembre- Programme :

Tous les jours : Fête foraine

Samedi : Concours officiel du cheval de trait Ardennais

Dimanche : Grand-messe sonnée par les Trompes du Duché du Limbourg et bénédiction des chevaux et des petits animaux

Mardi : Marché de la Saint-Hubert

Herbiester, saveur en musique Samedi 03 novembre

C’est l’évènement incontournable pour nous, les sangliers de Herbiester : le traditionnel souper sanglier. Cette année encore, nous nous réjouissons de vous accueillir nombreux afin de déguster un excellent repas et d’ensuite faire

la fête au rythme des sons endiablés de notre dj.

Salle de l’Union Herbiester, dès 18h30.

Foire de la Saint Hubert à Theux- samedi 3 novembre dès 9h

A Theux, outre la traditionnelle bénédiction des chevaux et animaux de compagnie, la foire Saint-Hubert se décline en un grand marché de produits de bouche et d’artisanat le samedi dès 9h. Une occasion de déguster de savoureux produits proposés par le comité de Jumelage Theux-Terrasson ainsi que ceux de la ville de Bierstadt qui vous fera découvrir ses vins du Rhin.

Le centre culturel de Stavelot-Trois-Ponts organise une balade gourmande " La Culture est un voyage ! "Le samedi 3 novembre dès 11h. Au départ de la Cour de l’Abbaye ;L’occasion de découvrir deux années de voyage à travers la Belgique vécues par un groupe de familles. Liège, Bruges, Bruxelles, le Fourneau Saint-Michel seront mis à l’honneur à travers 4 étapes surprises, tantôt à pied, tantôt en petit train, dans Stavelot. En clôture à 16h: le spectacle " PIPO " par le Dwish Théâtre, Salle des Gardes de l’Abbaye.

Prix : (balade et spectacle) : 12€ et 6€ pour les 3 à 12 ans. Spectacle uniquement : 5 €

Infos www.ccstp.be

Promenade architecturale dans le cœur historique samedi 3 novembre à 14h30- Dans un quartier coincé entre Meuse et colline, impossible de développer au cours des siècles une cohérence de styles.

Les constructions s’y sont succédé en fonction des besoins et des possibilités, ce qui fait de ce quartier un patchwork architectural exceptionnel. Palais, églises, couvents, résidences, mais aussi habitations modestes témoignent de la grande diversité des modes de construire, en tenant compte des matériaux, des traditions et des modes. RDV : office du tourisme, halle aux viandes, 13 quai de la Goffe. Infos: www.visitezliege.be

26ème Salon des viticulteurs à Sprimont - du vendredi 2 au dimanche 4 novembre - Au pgrm: 30 Exposants en vins et 3 exposants en produits de bouche (foie gras, huiles et tapenades, fromages,...)- Parking aisé

Où :Ferme de Banneway, Rue de Theux 65

à Sprimont

Internet : http://www.salondesviticulteursdeliege.be

2éme édition Viva for Kart Dimanche 4 novembre de 8h à 15h- Durant cette session karting, deux niveaux sont proposés : un niveau amateur avec une course de 25 minutes et un niveau endurance destiné au professionnels et sportifs avec une course d'une durée de 2h.

Où : Karting Eupen Industriestraat, 37 Eupen

Randonnée flémalloise ' Les chemins oubliés ' Dimanche 4 novembre de 9:30 à 12:30 -Découvrez sur un parcours de 9 kilomètres le patrimoine naturel, architectural et industriel du rebord mosan, à travers tiges et chavées par les chemins oubliés.

Départ à 9h30 sur le parking de l'église, rue de la Résistance (Flémalle-Cahottes) Fin à 12h30.

Internet : https://www.facebook.com/Flemalletourisme/

Harzé - Fête de la Saint-Hubert - Chapelle Sainte-Anne des Pouhons - dimanche 4 novembre dès 11h -

Depuis 1973, le pittoresque et charmant village de Harzé, perpétue la tradition de la fête de la Saint-Hubert. Comme chaque année, la bénédiction des cavaliers, des chevaux, des chiens et des attelages se déroule dans les bois alentour de la Chapelle Sainte-Anne des Pouhons.