Quelques sorties pour ce weekend

6ème édition Festival Andalucia au Château d'Oupeye -du jeudi 6 au dimanche 9 septembre - Tout au long du week-end, le château d'Oupeye sera transformé en une grande Feria Andalucia, comprenant des spectacles équestres, des concerts ainsi que des danses typiques de la région andalouse, un festival de chorégraphies Flamenco et un spectacle de chevaux andalous. L'esplanade du château sera transformée en un village aux couleurs de l'Espagne proposant divers produits de bouche (vin, bières, tapas, paëlla, churros,...). RDV: Château d'Oupeye, rue du Roi Albert n° 127- Infos: www.feria-oupeye.be/fr/Edition-2018

4ème édition Lim'bougez-vous Festival - du vendredi 7 au dimanche 9 septembre -Durant 3 jours, les festivaliers peuvent suivre, sur les 3 scènes, des bandas venus tant de notre pays que d’autres pays européens. Infos: www.limbougez-vous.be/

Ernonheid sera en fête du vendredi 7 septembre au dimanche 9 septembre

Blind test, soirée Dj, souper boulets, tournois de pétanque, carousels,. .. Où :

Li Vihe Scole Ernonheid, 1 à Aywaille.

Journée du patrimoine à la Fenderie (Trooz) -samedi 8 & dimanche 9 septembre de 14h à 18h -venez découvrir ce site, son château, sa potale sur le bâtiment de la maison de la Laïcité, sa centrale électrique... Bar assuré. Où : Maison de la Laïcité Asbl, Rue de la Fenderie 3 à Trooz - Gratuit- Internet : http://www.laicite-trooz.be

SAINT-FIACRE INSOLITE à Dison samedi 8 & dimanche 9 septembre

Lors de ces 30es Journées du Patrimoine, vous pourrez participer à un jeu de piste et découvrir ainsi des vestiges du premier édifice, une histoire de fantômes, des vidéos de drone de son intérieur et de son extérieur...Lieu: Eglise St-Fiacre, Esplanade de la Libération / Ouverture : sam. de 10h à 18h et dim. de 10h45 à 18h /

Initiation à la marche à pieds nus à Angleur samedi 08 septembre 13h00 - venez découvrir les bienfaits de la marche à pieds nus dans l'espace naturel non aménagé et tentez l'expérience !Lieu : Ferme 1313 rue Ovide Decroly 59 à 4031 Angleur au départ du Gr57

Deux visites thématiques au château de Jehay -Samedi 08 & dimanche 09 Septembre de 11h00 à 18h00- La première, scientifique, analyse l'histoire du bâtiment, ses travaux, ses restaurations et son parc. La seconde, artistique, présente l'histoire du château, ses expositions, ses jardins et ses sculptures.Entrée gratuite-Où : Château Rue du Parc, 1 à Jehay.

Fête de l'Ours rue Saint Gilles à Liege samedi 8 septembre dès 10h-La rue Saint-Gilles en piétonnier de l'aube au coucher. Au pgrm: tir à l'arc, mur d'escalade, pétanque, stand photo, des concerts, une fanfare, des stands associatifs, une braderie, une brocante- Où :Et Rue Louvrex, Rue Saint-Gilles à Liège - Gratuit.

Balade Champignons : ' Champignons en vadrouille, champignons en ratatouille ' -samedi 8 septembre de 9h30 à 16h30-Promenade mycologique et atelier de cuisine pour les amateurs de champignons des bois. Départ : Office du Tourisme de Jalhay-Sart à 9h30 et covoiturage jusqu'à la forêt. Où : Office du Tourisme Jalhay-Sart, Place du Marché 242 à Sart-lez-Spa.

8 et 9 septembre - Marcourt - 30é édition des Journées du Patrimoine

Sur le thème de cette année, l'INSOLITE, nous vous invitons :

- En l'église Saint-Martin le samedi et le dimanche pour une visite libre : quelques œuvres hors du commun ont été recensées dans une brochure mise à votre disposition. A voir : Tableaux, monuments funéraires inhabituels, à l'intérieur et à l'extérieur de l'édifice.

- A la chapelle Saint-Thibaut le samedi à 14 h : Concert gratuit de musique baroque avec au programme "En Suite" par R. Lischka et S. Vandeneynde.

Le dimanche, à 10h30, visite guidée gratuite au départ du Rsi de Marcourt-Beffe. Balade d'environ 5 km avec au retour dégustation de produits du terroir. Réservations indispensables avant le 07/09.

Portes ouvertes Pompiers-Police à Hannut dimanche 9 septembre de 7:00 à 18:00 - Au pgrm: Randonnée Vtt, Balade Moto et dès 13h: Visite guidée, exposition de matériel, démonstrations diverses, activités pour les enfants, tours en camion, gravure vélos...Où : Zone de Secours Hesbaye - Poste, Rue Joseph Wauters, 65 à Hannut.

Marché artisanal à Chèvremont dimanche 9 septembre dès 11h - Cette année le comité de Chèvremont a décidé de mettre en avant les artisans et leur savoir faire. Ensuite venez déguster la célèbre fricassée de Chèvremont ! Où: Parking de la Basilique de Chêvremont, Rue de Chèvremont à Vaux-sous-Chèvremont - Gratuit -Internet : https://www.facebook.com/fricasseechevremont/

Wallonie insolite les produits du terroir et l'ouest américain des années 1860 à Chaudfontaine- dimanche 9 septembre dès 12h - Marché du terroir, Spectacles western et animations enfants, démonstration équestre les cavaliers du sud, démonstration de lasso, chanteur country, théâtre de marionnettes, grimage chateau gonflable mise en selle et jeux pour les petits...Où: Western-City, 2 Bois de la Grue à Chaudfontaine

3ème édition de la Récré-a(c)tions : une journée festive pour les enfants et leurs parents à Donceel dimanche 9 septembre dès 11h- Au pgrm: course de canards, tir à l'arc , spectacle de magie et de marionnettes, concerts, jeux géants en bois, petite restauration et bar. ...

RDV: place Magnée à Donceel et dans le magnifique parc du château.