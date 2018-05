Quelques sorties pour ce weekend ensolleillé

Commémorations du centenaire de la fin de la Guerre 14-18 à Welkenraedt- vendredi 4 mai : concert de la Musique Royale des Guides, à 19h30, place des Combattants. Sur scène, un ensemble d’harmonie regroupant 84 musiciens, et un corps de 13 trompettes. L’entrée est gratuite.

Dimanche 6 mai à 14h: spectacle promenade " 1918 : Guerre et Paix - Welkenraedt à l’heure de l’armistice ! ". Près de 10 saynettes retraceront la vie telle qu’elle était vécue peu avant la libération.Une promenade qui nous emmènera du Centre culturel au parc du Vieux Saule. (5 € - gratuit pour les moins de 12 ans / réservation au Centre culturel : 087/89.91.70)

un bal de la Libération est organisé, de 14h à 18h, au Centre culturel.

2éme édition Bon’Humeur Festival de Nandrin - vendredi 4 et le samedi 5 mai - A l’affiche: vendredi 4 mai, Kody et son spectacle " A vendre ". Samedi 5 mai, Renaud Rutten et Olivier Leborgne avec leur spectacle " Soirée VIP"

Deux soirées festives auxquelles il faut ajouter l’organisation d’un tremplin pour jeunes talents. Informations et actualités sur notre page Facebook/Bon’humeur festival Nandrin. Infos: Facebook Bon'Humeur Festival de Nandrin

Le cover band hollandais Doors in Concert sera au Spirit of 66 de Verviers vendredi 04 mai de 20:30 à 22:30 - Où: Spirit of 66, Place du Martyr 16 à Verviers- Internet: http://www.spiritof66.be

15ème édition du festival BD " Oupeye en Bulles " du vendredi 4 mai au dimanche 20 mai. Cette année, c'est l’œuvre de Arthur Piroton qui sera à l'honneur au travers d’une exposition dans la tour du Château d’Oupeye. Diverses animations seront proposées (une animation pour les jeunes, une soirée-jeu, une rencontre-conversation avec le dessinateur Peral ....). Le programme complet sur www.oupeye.be/ma-commune/services-communaux/culture.../oupeye-en-bulles

Nouveau concert au Centre Culturel Al Vîle Cinse à Berneau vendredi 4 mai : Memphis sur Meuse, hommage aux pionniers du Rock'N' Roll américain des années 50'

Sur scène : Pierre Theunis, Betty LaFerrara et leurs musiciens.

Un rendez-vous incontournable pour les amateurs de blues, de rock et ...de bonne humeur.

Réservations : 04/379 50 19

11eme petit Marché vert dans le quartier Saint Leonard - samedi 5 mai Dès 12h, venez déambuler dans le jardin public MORINVAL – 4 TOURETTES et découvrir les nombreuses animations gratuites qui vous seront proposées.

Les Pêheus dè bè Tchêne vous invite à la 1ère manche du Palmarès. Pêche au coup: carpodrome (pêche à la carpe). Quand ? samedi 5 mai de 9h00 à 17h00Pour bien des pêcheurs, carpodrome signifie pêche facile, et nombreux sont ceux qui sont finalement déçus du résultat final. Car si les carpodromes contiennent une forte densité de poissons, ils ne sont pas forcément faciles à prendre et bien souvent rendus méfiants par la pression de pêche- Où? Etang de Trooz-

Marché de printemps à la gare de Trooz samedi 5 mai de 11h à 17h- au pgm: brocante, marché artuisanal - Lieu: gare de Trooz - Infos: FB commune de Trooz

Course de caisses à savon à Bassenge samedi 5 mai de 10:00 à 19:00 - Samedi, ouvert aux amateurs "locaux" qui ont fabriqués et descendront le circuit sur lequel fumée, neige et chicane seront placés pour ajouter du fun.

Le dimanche, et pour la deuxième année, une manche des "Trophées des petits Patelins" et leurs "pro" avec leurs "formule 1" prendront tout les risques pour terminer premier de leur catégorie. Sensation forte assurée... RDV: Rue de la Paille, 4690 Bassenge...plus de renseignement sur notre page Facebook https://www.facebook.com/events/290385028154882/

6ème édition du " marché des nouveaux paysans " à Remouchamps samedi 5 mai de 15h à 19h - L' objectif est de créer des liens entre des petits producteurs locaux et les citoyens de la région. Vous y trouverez des produits naturels, des maraîchers, des producteurs, artisants locals...

Ce marché se déroulera les 1ers samedi des mois de mai à octobre, sauf pour les mois de juin et septembre, ce sera le second samedi.

Lieu: rue de la Reffe (entre les grottes de Remouchamps et le village de Sougné) - Infos: Facebook " marché des nouveaux paysans " à Remouchamps

Galerie Azur à Verviers exposition Marc-André Metais du vendredi 4 mai à partir de 18h : Peintre theutois, Marc-André Metais porte son attention sur le moment présent laissant ainsi les gestes, les touches de couleurs se connecter de manière fluide. Cette manière de procéder allie l'émotion, la forme et l'abstraction nous emportant dans son univers coloré et lyrique. Lieu: Verviers.

Dans le cadre du Jardin en pays de Liège : Visite du 'jardin de Joséphine' - samedi 5 & dimanche 6 mai de 10h à 18h -Il s'agit d'un Jardin de 24 ares avec pièce d'eau et rocaille où sont acclimatées des plantes provenant des montagnes du monde entier. Ailleurs, différents espaces ' murs secs ' et une serre alpine sont consacrés à la reproduction de plantes montagnardes. Plantes vivaces, arbustes, rosiers et potager. Où: Voie de Liège, 39 à Embourg- Tarif: 4 euros. Internet: http://www.jardinsenpaysdeliege.behttp://www.jardinsenpaysdeliege.be/jpl2018/visites/visites

Dans le cadre du Jardin en pays de Liège : Visite d' Eric STASSART - samedi 5 & dimanche 6 mai de 10h à 18h Jardin naturel de 2200 m2 limité par une haie libre et variée. Grâce au microclimat local, le propriétaire a pu introduire de nombreux arbres et arbustes inhabituels, parfois exotiques. Belle collection de lilas (env. 30) et de glycines. Le jardin, ouvert pour la 1 ère fois au printemps, a été aménagé pour favoriser la biodiversité avec une pensée particulière pour les papillons. Où: rue de Liège, 79 à Visé. http://www.jardinsenpaysdeliege.behttp://www.jardinsenpaysdeliege.be/jpl2018/visites/visites

Fête des fous, une fête médiévale au château féodal de Moha Samedi 5 mai & dimanche 6 mai de 12:00 à 20:00 - Au pgm: Marché médiéval, compagnies médiévales, des combats à l'épée pour enfant, des joutes équestres, un château gonflable, des oiseaux de proies, des grimages, des magiciens, du tir à l'arc, etc...Où: Château Féodal - Wanze Rue du Madot 4520 Moha- Internet: http://www.chateaumoha.be

6ème édition Créa'Tour à Huy Samedi 5 mai et dimanche 6 mai de 14:00 à 18:00 -Une trentaine de créateurs en Peinture, céramique, photographie, illustration,. .. sont accueillis par les commerçants hutois le samedi et le dimanche de 14 à 18 h. C'est déjà la 6e édition de ce circuit découverte. Où: Centre-Ville Avenue Des Ardennes 4500 Huy- Internet: http://www.huy.be

La Musique des Cadets de Marine de Liège organise leur concert

- samedi 5 mai à 20h00 & dimanche 6 mai à 14h30 - Lieu: Au Théâtre du Trianon (Pavillon de Flore) en Outremeuse (Liège).

Journée Chantiers Ouverts Dimanche 6 mai de 10:00 à 17:00 - Venez visiter un chantier lors de la Journée Chantiers Ouverts le 6 mai 2018. Laissez-vous surprendre par les projets impressionnants ! Les projets accessibles au public témoignent de l'innovation et du savoir-faire. Faites déjà votre choix des chantiers à visiter le 6 mai sur http://www.journeechantiersouverts.be.

4ème Marché de la Ferme de la Waide dimanche 6 mai de 10h à 17h- Venez à la rencontre de plus de 30 producteurs locaux qui vous présentent leurs produits. Découvrez une exploitation porcine guidé par des agriculteurs. De la convivialité, à boire et à manger, château gonflable pour les enfants, aucune excuse pour ne pas venir découvrir les talents des producteurs de nos régions. Lieu: Ferme de la Waide, Rue de la Waide 23 à Blegny. Internet: http://www.fermedelawaide.be

Le deuxième Petit Marché artisanal de la saison à Hannut - Dimanche 6 mai de 10:00 à 17:00 -114 artisans seront présents dont 27 nouveaux (un producteur de "Maintrank" luxembourgois, deux food-trucks, l'un de spécialités asiatiques de haut de gamme, l'autre de "Poffertjes" (spécialité de mini-crêpes garnies), un sculpteur de bois, une créatrice de cahiers en cuir "Made in Italy"...

La plupart des disciplines artisanales représentées & Produits du terroir et bio -Où: Grand Place à Hannut -Internet: http://petitsmarches.hannut.be

Randonnée flémalloise ' Les chemins oubliés 'Dimanche 6 mai de 9:30 à 12:30 - Découvrez sur un parcours de 9 kilomètres le patrimoine naturel, architectural et industriel du rebord mosan- Où: Randonnée Flémalloise " Les Chemins Oubliés " Sur le Parking de l'église, Rue de la Résistance à Flémalle. Infos: https://www.facebook.com/Flemalletourisme/

Quatrième édition de MADE IN HÉRON - dimanche 6 mai (de 11h à 18h) - une 30ène d'exposants vous proposeront leurs activités, produits et services. Entrée gratuite- Au pgrm: Présentation du projet de rucher au Moulin de Ferrières et d'une ruchette didactique ; Visites de la Brasserie; Restauration sucrée et salée ; Bar tenu par l'ACRF de Héron. Lieu: chateau de Marsinne à Couthuin. Infos: www.heron.be/

Spectacle de magie - dimanche 6 mai à 15h au Château d'Oupeye. "Conte à rebours" est un spectacle de magie familial, en musique et en costume qui s'adresse aux enfants à partir de 6 ans. Il était une fois... Archibald Chocolat, inventeur provenant des années 1900. Il se retrouve projeté, grâce à sa machine à explorer le temps, à notre époque, sans savoir pourquoi ni comment... .Un spectacle mettant en avant la volonté de préserver notre planète. RDV: au Château d'Oupeye.