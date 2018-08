Quelques sorties pour ce weekend en province de Liege

3ème édition Yes2dayland Festival - du vendredi 31/08 au dimanche 2/09

Un programme éclectique et convivial faisant la part belle aux artistes d'hier à aujourd'hui afin que les nostalgiques des années 80-90 puissent autant faire la fête que les plus jeunes ! To Die For, Kid Noize mais aussi La Folie des années 80, Emile et Image... Lieu: Centre récréatif de Remouchamps

rue Marsale- Infos: https://www.yes2dayland.be/

5ème édition Modave September Fest's - vendredi 31/08 & samedi 1/09

Festival parrainé par BJ Scott qui, d’année en année, évolue et s’enrichit. Un fil rouge essentiel : l’esprit Pop/Rock. L’affiche est composée d’artistes aux propres compositions et de groupes de cover reconnus et qui fait la part belle aux jeunes talents régionaux. Avec cette année : Suarez, La Voix de Johnny, Tragédie, Port d’Attache, Pierre Edel,…Modave - Lieu: place Georges Hubin- Infos: https://www.modaveseptemberfest.be/

Gross’ Fiess’ di septembre au Quartier du Vieux-Spa du vendredi 31 août au dimanche 2 septembre- Au pgrm: 1er crochet du Vieux-Spa " scène ouverte, Guinguette du Vieux-Spa, brocante du Vieux-Spa & artisans dans les rues du quartier , Tour folklorique avec le Géant Jules (du chapiteau), animations pour enfants,Tour historique du Quartier, Animations musicales ...Entrée gratuite -RDV: Chapiteau place de l'Abattoir



La Nocturne du Château de Jehay vendredi 31 août dès 18h30 -Dès la tombée de la nuit, des centaines de flambeaux illumineront les chemins de promenade des jardins pour des balades contées magiques sous les étoiles ...Le domaine vibrera au rythme des animations musicales, des spectacles de rue et à l'agréable agitation du marché des saveurs ! Lieu: Château de Jehay, accessible de 18h à minuit.

Fraipont en fête - Du vendredi 31 août au lundi 03 septembre - Au pgrm: attractions foraines - concours de bouchon (gratuit)- Jeux populaires - Jogging - 'Soirée guinguette' 31ème brocante -17h Bataille de confettis ....

29ème édition Foire agricole de Battice - samedi 1 & dimanche 2 septembre- Exposition de matériel agricole, mise en valeur des espèces animales, concours, rallye d’attelages, animations pour les enfants, dégustations de produits du terroir, rencontres avec les acteurs d’un monde agricole en pleine mutation... Depuis 1990, la Foire agricole de Battice permet au public de (re)découvrir le monde agricole dans une ambiance conviviale et positive ! En vedette cette année, une race locale de gallinacé : la poule de Herve ! Lieu: Battice Hall des Criées, rue de Charneux n° 94

Les Fêtes de Wallonie à Wanze samedi 1 & dimanche 2 septembre - Au pgrm: fête forraine, concerts, animations, spectacles de rue, théâtre, producteurs locaux et feu d'artifice feront battre le coeur du village de tentes installées au centre de Wanze. Où :Centre Culturel de Wanze Place Faniel 8 à Wanze - Infos: www.centreculturelwanze.be

Fête du sport à Neupré samedi 1 et dimanche 2 septembre de 9h à 16h -

2 journées pour venir essayer gratuitement de nombreux sports pour tous et découvrir les infrastructures sportives à Rotheux (le 02/09/2018) et Neuville (le 01/09/2018).Lieu: Fête du sport, 11 rue Biens Lefèvre à Neupré

Petits Marchés Artisanaux à Hannut dimanche 2 septembre de 10 h à 17 h. Près de 100 artisans authentiques- La plupart des disciplines artisanales représentées- Produits du terroir et bio- RDV: Sur la superbe Grand Place de Hannut. RDV: sur l'Esplanade de l'Hôtel de Ville

Le jardin en folie à Visé dimanche 2 septembre à partir de 11h00 au centre Zoé Vie, au pied de la rampe du pont (lieu-dit le viaduc) à Visé.

Vente de légumes 100 % bios, bar, petite restauration, animations diverses, une boisson "nature" sera offerte à chaque participant.

Visites guidées du village de Soiron Dimanche 2 septembre

Aurons-nous assez de 2 heures pour faire le tour du centre du village de Soiron, son église, son château, son ancienne brasserie, son lavoir, sa ferme castrale et son séchoir à chardon, ses maisons vénérables

Un des "plus beaux villages de Wallonie" de notre région qui mérite sans conteste son titre avec son bâti de qualité enchâssé dans un magnifique écrin de verdure...

Départ à 14h30 devant l'église de Soiron pour une balade d'environ 2h.

Artstreet – Le Festival Hip-Hop en Wallonie à Oupeye Dimanche 02 septembre de 12:00 à 21:00 - Un concentré de Rap, de Break dance, de Dj-ing et de Graff présenté par les meilleurs représentants du moment. RDV: Château d'Oupeye, accès libre

27ème édition Retrouvailles - samedi 1 & dimanche 2/09

Rendez-vous des amateurs en quête de loisirs actifs et de qualité après les vacances d’été. Cette année encore, des associations nombreuses et variées retrouveront le Parc de la Boverie pour y proposer leurs passions, leurs hobbies, leurs engagements, leurs programmes … Les 300 tentes, les podiums d’animations, les activités permanentes et les plus de 50 heures de spectacle, offrent ainsi une occasion exceptionnelle de conjuguer plaisirs et découvertes, trouvailles et… retrouvailles ! Lieu: Parc de la Boverie Infos: www.retrouvailles.be/fr/

Challenge Belles Courses - La Belle Iloise dimanche 2/09

Parcours ultra plat, rapide et bucolique le long des berges de l'Ourthe. Entre Angleur et Tilff- Lieu: Pont des Aguesses (derrière le Centre Commercial de Belle Ile)