Quelques sorties pour ce weekend dans notre région

Fête de la Wade à Visé - Du Vendredi 27 juillet au Lundi 30 juillet - La fête au quartier de la Wade à Visé, ce sont des bals, une fête foraine, un tournoi de pétanque, des sorties musicales mais aussi une démonstration de danse.

Les Apéros Liège s'exportent à Tilff vendredi 27 juillet de 17h30 à 23h30- Bar, restauration, Ambiance musicale... Lieu: Château Brunsode (Château de Tilff) - à la sortie d'autoroute Tilff- ENTREE Gratuite

Brocante Heron- samedi 28 et dimanche 29 juillet de 6:00 à 18:00- Nombre d'exposants: 120- Bar et petite restauration

Où : rue de burdinne à Héron

10ème brocante nocturne à Amay -Samedi 28 juillet de 14:00 à minuit

Nombre d'exposants : 250

Où : place Caudy Sohet à Amay

Visite du jardin privé d'Audrey Plunus et Johannes Thonnes à Sart Lez Spa - samedi 28 et dimanche 29 juillet de 10h à 18h - Jardin naturel de 45 ares dans un environnement boisé. Les différents aménagements ont été réalisés à partir de matériaux de récupération. La promenade entre les graminées, rosiers et vivaces vous permettra de découvrir les oeuvres de différents artistes contemporains. Potagers en hauteur, bassin de baignade, hôtels à insectes, terrasse en hauteur. Le propriétaire des lieux partagera volontiers avec vous ses recettes de compostage. Où : Roquez, 43 à Sart-Lez-Spa- Internet : http://www.jardinsenpaysdeliege.be

5ème Cross-Triathlon-8ème Aquathlon-27ème Tour du lac de Bütgenbach - Samedi 28 juillet de 11:00 à 18:30 -Au pgrm: 11:00: 8ème Aquathlon- 14:00: 5ème Cross-Triathlon- 17:30: Course à pied pour enfants- 18:00 Jogging 4,4 km-19:00 27. Tour du lac 10,7 km- Où :Le Centre Worriken, Worriken 9 à Butgenbach- Infos: www.scbutgenbach.be

Verviers, Capitale Wallonne de l'Eau, vous propose un parcours aquatique vantant l'importance de ' l'or bleu ' à Verviers. Chaque jour de 10h à 17h -Voguant d'une fontaine à l'autre, vous découvrirez Verviers sous un autre angle… plus que rafraîchissant ! Balade libre avec feuillet descriptif du parcours disponible à la Maison du Tourisme du Pays de Vesdre. Distance : 5 km - RDV:Maison du Tourisme du Pays de Vesdre, Rue Jules Cerexhe, 86 à Verviers- Gratuit.

Fiesta du boeuf à Jalhay Samedi 28 juillet - Au pgrm: 8h00 Grande brocante, 11h00 Grand tournoi de pétanque, 19h30 Repas " barbecue des 3 viandes " suivi d’un grand bal.

Musique, terrasse et apéro : c’est reparti pour un tour ! au Château d’ Oupeye : dès l’été, le dimanche, on sort la terrasse, on dresse un podium et avant la musique ! Au pgrm de ce dimanche 29 juillet Midnight Groove, une formation musclée qui n’a pas son pareil pour rendre hommage aux succès de l’Homme de Sheffield : Joe Cocker - RDV: Château d’Oupeye, 127, rue du Roi Albert à Oupeye. Les concerts débutent à 11h. En plein-air (ou dans salle des spectacles si d’intempéries). Entrée gratuite.

Visite du vieux Marchin - Dimanche 29 juillet de 10:00 à 12:00 et 14:00 à 16:00 - Marchin, commune condrusienne bordée par le Hoyoux, recèle de lieux insolites. Mais connaissez-vous Grand-Marchin, ce petit village dominant la vallée du Lileau et du Triffoy, mis à sac lors de la célèbre guerre de la vache survenue au 13e siècle ? La balade vous permettra de retracer son histoire à travers les divers bâtiments d'époque, allant du kiosque datant du 20e siècle à l'église Notre-Dame et son clocher tors restauré, en passant par ses bâtisses d'Ancien Régime datant des 18e et 19e siècles. Dès lors, peut-être croiserons-nous le châtelain dont le château se cache à l'orée du bois. Où : De Grand Place à Marchin- Tarif :4€- Internet : http://www.patrimoine-pays-mosan.sitew.com

La fête à Lagrange (Anthisnes) Dimanche 29 juillet à 14h initiation au cirque, châteaux gonflables gratuit, 17h frisée aux lardons, 20h concert blues rock gratuit avec le groupe Duckweed - Où : sous Chapiteau, Chemin de l'Essartage Lagrange à Anthisnes.

L’ADEPS vous donne rendez-vous ce dimanche 29 juillet 2018:

AVENNES L Maison de village, rue de la Justice de Paix 3 [4260] RAHIER L Rahier 96 [4987]

Infos sur le site : www.sport-adeps.be ou au numéro vert 0800 20 000