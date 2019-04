Quelques sorties pour ce weekend dans notre belle région

Ce weekend on vous emmène en balade à Hamoir, au petit marché de Hannut, faire une marche adeps...

Marché du terroir et de la nature : "Zéro déchet" à Burdinne - vendredi 5 avril de 16h à 21h -Vous pourrez retrouver vos producteurs et exposants habituels.L’entrée est gratuite et le marché se déroule dans un hall couvert. Il est également possible de boire un petit verre au bar du Parc naturel. Où : Ferme de la Grosse Tour, Rue de la Burdinale 6 à Burdinne- Internet : http://www.pnbm.be

Le quartier des Terrasses, dans les pas de Hubert-Guillaume Blonden vendredi 5 avril à 14h30-

Directeur des Travaux publics de 1857 à 1880, Hubert-Guillaume Blonden a été un aménageur visionnaire, obsédé par le souci de moderniser sa ville. La création d’un quartier résidentiel de prestige autour du site des Terrasses a été le projet majeur de sa carrière. Les règles urbanistiques y ont encouragé l’éclosion de somptueuses façades de style éclectique.

RDV : site des Terrasses, angle de l’avenue Rogier et de la rue Lebeau, au pied de la statue du Torê. Infos: www.visitezliege.be

Hamoir en Balade samedi 6 avril à 9h30 - à la découverte des Plantes printanières et observation des oiseaux migrateurs - RDV: 1 Place Del Cour

à Hamoir

Jérôme de Warzée - Réservé à un public fin samedi 6 avril Après le succès du Grand Cactus, Jérôme de Warzée fait son retour sur scène après deux ans d’absence.

Le trublion radiophonique et télévisuel de l'humour revient avec de nouveaux sketches, une nouvelle revue de presse, de nouvelles surprises, le tout ciselé dans une écriture trempée au vitriol.

Il est désormais une des références de l’humour Belge impertinent.

Où :au Centre culturel de Welkenreadt

Internet :http://www.billetweb.fr/reserve-a-un-public-fin

La 15ème édition du Up! Festival se déroulera le samedi 6 avril au Manège Fonck (Liège). Comme lors des dernières éditions, 10 Groupes / Dj's World, Reggae, HipHop, Electro, Folk, Latin, Rock, Jazz, .. se produiront en alternance sur les 2 scènes (Manège / Écuries) du Festival à partir de 18h00 pour un prix d'entrée très démocratique (14 euros en prévente).

Plus d'infos sur: www.upfestivalliege.be

10ème saison des Petits Marchés artisanaux à Hannut ! Dimanche 7 avril de 10:00 à 17:00 - RDV: Grand Place, 4280 Hannut

Dimanche 7 avril 2019 : Visite guidée de BAELEN -Balade d'environ 2 heures pour faire le tour du centre du village de Baelen, son église, dominée par sa tour du 12e siècle au clocher tors, son cimetière, le presbytère, ses maisons anciennes, son vivier, ...

Rendez-vous à 14 h 00 devant l'église de Baelen - 2 km

Guide : M. C. Meessen, président du Cercle d’Histoire de Limbourg "Les Visiteurs du Passé"

PAF : membres SHAPH et famille : gratuit; non-membres : 2 euros

Marché de produits de bouche et du terroir à Spa ce dimanche 7 avril -Place Foch et Avenue Reine Astrid côté Match - de 08h à 14h. La priorité est donnée à nos producteurs locaux et en circuit-court (du producteur au consommateur).

L'Anim'ânerie vous propose sa traditionnelle sortie printanière, le dimanche 7 avril à 10 heures, au fort de Pontisse, rue de la Ceinture à Herstal.

Au pgrm: balade pédestre guidée gratuite où chaque famille qui le souhaite pourra être accompagnée d'un âne ou d'un poney à la longe.

Au retour, barbecue où des saucisses accompagnées de crudités attendront les gourmands, le tout dans une ambiance conviviale et bon enfant.

Le bar et le stand de produits à base de lait d'ânesse seront également ouverts.

Réservation www.animanerie.net

Carnaval à Goé dimanche 7 avril