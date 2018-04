Quelques sorties pour ce mardi 1er mai

30ème édition Brocante de Crisnee organisée par l’école Saint-Dominique - mardi 1 mai de 6h à 18h -Cette manifestation regroupe plus de 1.000 brocanteurs sur un tracé de près de cinq kilomètres et attire 30 000 visiteurs. Les brocanteurs installent leurs étals le long des rues du village dès 2 h du matin. Cette journée est réservée aux vrais brocanteurs, particuliers ou professionnels. Seuls les objets anciens, de seconde main, pourront être vendus. Infos: http://www.crisneebrocante.be/accueil.htm

Grand marché du 1er Mai à Polleur - Dans tout le village

le Mardi 1er mai de 6h00 à 18h00

Foire annuelle :

Nombreux brocanteurs, camelots et marchands

27ème Salon International du Printemps des Collectionneurs

Mardi 1er mai de 9:00 à 16:00 -

Bourse annuelle organisée par le Cercle Royal Philatélique de l'Ourthe principalement orientée vers la philatélie avec des exposants qui proviennent de toute la Belgique et même de l'étranger. Parking aisé, bar, petite restauration.

Où:Athénée Royal de Fragnée, Rue de Fragnée, 73 à Liège

Mardi 1er mai Natagora et Jeunes & Nature vous emmènent à la rencontre des oiseaux et de leurs chants matinaux sur plus de trente sites en Wallonie et à Bruxelles. Quand ? Le mardi 1er mai à l'aube. Pour tous. Et c'est gratuit !

Comment trouver une activité près de chez vous ? Consultez le programme sur le site www.natagora.be/aube

Gala de Danse Et Création Mardi 1 mai de 14:30 à 19:00 - Danse Et Creation vous invite à venir assister a son Grand Gala : Ecole des Arts de la Danse et du Spectacle, cette annee vous pourrez voir tous nos artistes en Danses, Theatre et Tissu aerien (Cirque) sur le theme : Dans les coulisses de Starmania' spectacle grandiose. N hesitez pas a venir, a tel pour reserver vos places ou le jour meme, il y a des places. Où: Theatre de Liege Place du xx Aout 4000 Liège- Internet: http://www.danseetcreation.be

1er mai de 9h00 à 17h00 Fancy-Foire Médiévale et Rencontres Nature et Humanité Animations et conférences :

Spectacles de rapaces à 14h00 et 16h00.

Maquillages, châteaux gonflables et petite restauration

Jeux d’autrefois, tir à la catapulte et à l’arbalète

Oubliettes du château et tyrolienne à partir du 2ème étage de l’école

Balade à dos de chevaux de trait et démonstrations d’un artisan forgeron Adresse : Ecole des Sacrés-Coeurs, Rue de la Moinerie, 33 à Petit-Rechain

Bourse aux Plantes au Jardin Botanique de Liège mardi 1 mai de 10 à 18h - des plantes florissantes seront disponibles. vous aurez l’occasion de vendre ou d’échanger vos propres plantations.

Des Jardiniers amateurs ou confirmés seront à votre écoute, pour embellir vos plantes et vos fleurs, ainsi que pour vous conseiller sur les soins à leur apporter.

Vous trouverez également des produits du terroir authentiques pour les gourmets. Lieu: à la Maison de l’Environnement, 3, rue Fusch, 4000 Liège.