Quelques sorties dans notre région

Salon Habitat à Liège | Construction Rénovation | Hall des foires de Liège Du samedi 24 novembre au dimanche 2 décembre aux Halles des Foires- Vous y retrouverez tout pour la construction, la décoration, l'énergie et l'aménagement. Retrouvez le programme complet sur : https://www.salonhabitat.be

Patinoire de Noël à Liège du 1 décembre au 6 janvier 2019-

Depuis 1999, la Patinoire de Noël de Liège s’inscrit idéalement au coeur des fêtes de fin d’année par le biais d’un programme d’animations très large, développé sous le concept " Liège, Cité de Noël " (patinoire, village, festival européen du Cirque, festival des marionnettes, concert à la Cathédrale, …).Installée durant 5 semaines, sur la Place Cathédrale, coeur commercial le plus animé de la Ville de Liège, elle fait bénéficier tous les habitués de ce lieu de rencontre privilégié, d’une animation et d’une illumination particulière et accueille, chaque année plus de 20 000 patineurs !

Hier est un autre jour: piece de théâtre au cc de Hermalle sous HUy Du vendredi 30 novembre au 1er décembre de 20h00 & dimanche 2 décembre à 15h- Pierre Maillard, avocat rigide et bourré de tocs, prépare le procès de sa vie ! A quelques heures du procès, un étrange personnage va bouleverser sa vie bien rangée, en lui faisant vivre une journée sans fin ...Par Les Comores

Lieu: Au Centre Culturel d’Engis

Rue du Pont 7 – 4480 Hermalle-sous-Huy

Marché de Noël à Herve-Du vendredi 30 novembre au dimanche 02 décembre - Espace entièrement couvert et chauffé. Huitres, saumon, soupe à l'oignon, soupe poissons, vin, pèkets, tartiflette, pâtes, choucroute, flammekueche, bières de Noël, jambon à l'os grillé, Châteaux gonflables pour les enfants et présence du Père Noël. Lieu: Rue de José à Herve

Marché de Noël à Momalle du vendredi 30 novembre au dimanche 2 décembre - Chalets en bois, gastronomie, château gonflable couvert, grimages ...entrée gratuite- RDV: Place Marcel Hicter à Momalle

Aubel : 5ème Village Gourmand de Noël du vendredi 30 novembre au dimanche 2 décembre - A l’intérieur de l’ancienne cour de l'hôtel de police s'installeront 21 chalets de bois. vous y trouverez

Potages, escargots, tartes flambées, saumons fumés, huîtres, foies gras, chocolats, … sous toutes leurs déclinaisons, et quelques petites nouveautés savoureuses à déguster, vous seront servis, avec des boissons de circonstance. Les nombreux métiers de bouche de la région : boulangers, poissonniers, traiteurs, restaurateurs,… vous concocteront leurs créations " maison " de qualité et vous permettront ainsi de faire un petit tour de la gastronomie locale en une soirée. Où: Place Albert Ier à Aubel

Quand : Vendredi 30/11/18 : de 17:00 à 24:00

Samedi 01/12/18 : de 16:00 à 24:00

Dimanche 02/12/18 : de 10:00 à 20:00

Informations : www.aubel.be

La Maison de la Laïcité de Verviers, rue de Bruxelles, 5 organise, VENDREDI 30 novembre A 20H00 une conférence sur le sujet suivant : " ISLAM, ISLAMISME, ENTRE MYTHE ET REALITE " ; Conférencier : Alain GRIGNARD Islamologue – Maître de conférence à l’ULG, Membre de la police judiciaire fédérale -

Atelier de Noël à Wandre - samedi 1 décembre de 13h30 à 17h- L'occasion de faire de jolies décorations de Noël avec des objets de récupération- ouvert aux enfants dès 5 ans- Lieu: Centre culturel de Wandre Infos et réservations: www.jupiculture.be

La patinoire à Malmedy du 1 décembre au 6 janvier - La traditionnelle et unique patinoire de glace naturelle dans les Cantons de l’Est, en plein air mais couverte, pour sportifs et amateurs de tous âges ! rdv: place Albert Ier - Infos: www.malmedy.be

Petit marché artisanal de Noël au marché couvert de Hannut samedi 1 & dimanche 2 décembre Le Marché de Noël de Hannut est né dans la foulée du succès des Petits Marchés artisanaux. Découvrez 165 artisans dans 2 chapiteaux chauffés! Accessible librement samedi de 14 à 20h et dimanche de 10 à 20h.

Marché de Noël à Moresnet Du Samedi 1 décembre 2018 au Dimanche 2 décembre - Le traditionnel Marché de Noël de la Maison du Terroir de Moresnet ! Vous y trouverez une ambiance conviviale et festive comme toujours avec la vente d'articles de Noël ainsi que de nombreuses décorations pour embellir la maison en ces fêtes de fin d'année !- Vin chaud maison !- Bières de Noël- Liqueurs - Café - lieu: Maison du Terroir, Rue du Village 87 Moresnet

Noël des Artistes à Chaudfontaine samedi 1 & dilmanche 2 décembre-Artistes et artisans de la région profiteront de ce weekend pour vous proposer les cadeaux les plus originaux. Mais ce sera également l'occasion pour eux de vous faire partager leur technique artistique ou d'artisanat par des initiations, mini-ateliers ou encore des réalisations en direct - Bar et petite restauration, animation musicake! Grande animation KAPLA tout le weekend! lieu: 1 Esplanade à Chaudfontaine

L’Hiver en fête à la Maison du Parc-Botrange samedi 1 & dimanche 2 décembre - Cette grande fête indoor propose au grand public plusieurs animations artistiques et musicales dans le Musée Fania ainsi qu’un marché réunissant une vingtaine d’artisans travaillant dans le respect de la nature et de l’environnement. lieu: Maison du Parc-Botrange, accès libre de 10h à 18h.

Samedi 1 décembre - THIERRY CHANTE JOHNNY - Flémalle à 21 H 30 - https://thierrychantejohnny.be/agenda/ Lieu: à la maison du peuple de Flémalle

"En avant, marche !" au musée de Ferrières: une nouvelle expo du 1er au 31 décembre - Sous l’œil attentif d’Arthur le chevalier, de nombreuses figurines sont installées dans des décors et des mises en scène qui représentent les batailles mémorables d’Astérix et les Romains, les chevaliers...sans oublier les soldats de Napoléon et une évocation des guerres 14-18 et 40-45. N’oublions pas les circuits de train, un mur rempli de marionnettes à main, une apparition de Barbie et bien d’autres surprises encore… RDV: Musée du Jouet de Ferrières 6 Rue de Lognoul à Ferrières

Marché du terroir de Neufchâteau (Dalhem) - Samedi 1er décembre de 15:00 à 19:00 - Venez rencontrer les producteurs et artisans locaux Bar et petite restauration sur place.Où : Espace 29 Avenue de la Victoire, 25 à Neufchâteau (Dalhem)Tarif : Gratuit- Internet : https://www.facebook.com/marche.terroir.neufchateau/?ref=aymt_homepage_panel

Marché de Noël à Villers-le-Bouillet samedi 1 & dimanche 2 décembre Retrouvez l’ambiance de Noël. Au pgrm: ateliers créatifs gratuits pour petits et grands sur la thématique de la récup’, grimage, de la sculpture de ballon, … Ce sera l'occasion de trouver des cadeaux originaux à prix tout doux et de déguster un vin chaud entre amis.Petite restauration. Lieu: 42 Rue de Waremme à Villers-le-Bouillet

Dimanche 2 décembre l'accès au Grand Curcius sera gratuit pour tout le monde.. Cette année, le musée a décidé de mettre sa collection d'armes à l'honneur.

Marché de Noël couvert à Gemmenich -Dimanche 2 décembre

Venez découvrir à l’abri du vent et du froid les différentes échoppes, goûter les boissons locales de saison, déguster quelques gourmandises,…Lieu: Hall sportif

Rue César Franck 163 à Gemmenich

A l’ ESPACE CULTUREL de Trois-Ponts Dimanche 2 décembre à 16h , conférence " LE PATRIOTISME A BON DOS " par Jean-Michel Bodelet, historien, qui évoquera l’excès d’une certaine " résistance " en Haute-Ardenne. Bien sûr, il y a eu LA résistance, l'héroïque résistance, celle des sabotages, de la presse clandestine, celle des réseaux d'évasion. Mais sous ce même vocable, certains n'ont pas hésité à perpétrer des crimes, parfois odieux, à régler des comptes.

Info et rés : Espace culturel de Trois-Ponts – billetterie en ligne via www.ccstp.be - PAF : 5 euros – réservation souhaitée.

L’office du tourisme de Jalhay-Sart propose le dimanche 2 décembre à 19 h 00 dans la salle de La Petite France, à Surister, une conférence sur les oiseaux durant l’hiver. L’hiver approche et beaucoup de questions préoccupent les amis des oiseaux ! Jacques Thonnard, président de la régionale Natagora Marquisat de Franchimont, tentera d’y répondre et aidera à comprendre comment aider les oiseaux lors de cette période très difficile pour les oiseaux.

Inscription et renseignement à l’office du tourisme de Jalhay-Sart