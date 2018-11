Quelques sorties dans notre région pour ce weekend

Salon Habitat à Liège | Construction Rénovation | Hall des foires de Liège Du samedi 24 novembre au dimanche 2 décembre aux Halles des Foires- Vous y retrouverez tout pour la construction, la décoration, l'énergie et l'aménagement. Retrouvez le programme complet sur : https://www.salonhabitat.be

NOËL AU CHÂTEAU DE WEGIMONTle samedi 24 & dimanche 25 novembre-Nombreuses activités sous un chapiteau géant décoré pour les Fêtes. Des restaurateurs et petits producteurs proposeront des idées gourmandes et les artisans présenteront, dans les salles du château, leurs idées cadeaux. Animations pour petits et grands durant les 2 jours : concerts, balades en calèche, jeux, grimages, ateliers créatifs, concours...

Lieu: Château DE WEGIMONT, 76 Chaussée de WEGIMONT

à Ayeneux

Rencontres Jeu T'Aime dimanche 25 novembre

Prendre le temps de jouer en famille... Cette manifestation est l'occasion pour les parents de découvrir de nombreuses activités ludiques avec leurs enfants. Fous rires, rencontres, plaisir, découvertes,... seront de la partie. Petits et grands trouveront leur bonheur parmi la multitude d'activités proposées. Lieux: à LIEGE (Auberge Simenon - rue Georges Simenon n° 2) & à SPA (Athenée Royal - rue de Sclessin n° 2) -

Semaine Wallonne Air - Climat - Energie du samedi 17 au dimanche 25 novembre-Cette semaine s'articulera autour du 2ème Sommet wallon "Air - Climat - Énergie" organisé le 22/11 au Palais des Congrès de Liège. Concrètement, cette semaine a pour but de sensibiliser le grand public au travers de diverses activités. Ces activités seront organisées sur une base volontaire par tous les types d'acteurs possibles : les communes, les écoles, les associations, les ménages, les entreprises. Ces activités mettront en valeur des actions qui visent à améliorer la qualité de l'air, lutter contre le changement climatique, réduire la consommation d'énergie et augmenter la part du renouvelable dans notre consommation. Lieu: Liège

Palais des Congrès, Esplanade de l'Europe n° 2B

9e édition du salon des vins et métiers de bouche " Souma’vigne " du vendredi 23 au dimanche 25 novembre -un événement de qualité rassemblant une sélection de nombreux vins venant principalement de France mais également d'Espagne, Italie et Portugal.. Lieu: Au centre sportif de Soumagne. Infos: www.soumavigne.be

Marché de Noël à Grand Rechain – du vendredi 23 au dimanche 25 novembre - Au pgrm: 40 chalets ! Produits de bouche, artisanat, déco,…Ambiance conviviale et festive sur la place de Grand-Rechain !Infos: www.grand-rechain.be

Foire aux jolités… 2e édition ! Samedi 24 novembre De 10h à 17h- Venez nous rejoindre à la Villa Royale pour participer à un événement qui réunira tout ce qui touche à cet artisanat d’art. Ebénisterie, peinture, vernissage, restauration, vente et cercle d’amateurs seront au rendez-vous pour le plaisir des yeux et la curiosité du grand public. Vous découvrirez des objets anciens mais aussi les réalisations les plus récentes d’artistes et d’artisans passionnés et talentueux. Lieu:Musée de la Ville d’eaux – 77b, Avenue Reine Astrid 4900 Spa- entrée Gratuite

4ème édition de la nuit du Loup Garou à Wanze samedi 24 novembre dès 18h30- venez participer à une soirée unique dédiée à l'un des plus intéressants jeux de société (/de rôle) du moment : "les Loups Garous de Thiercelieux". Incarnez un des personnages du jeu (chasseur, sorcière, petite fille, loup-garou, voyante, renard, enfant-sauvage, etc), utilisez vos pouvoirs et tentez d'éliminer vos ennemis - pour tous les jeunes dès 14 ans !Décoration pour une immersion totale, Animation par des comédiens- Lieu : Salle Catoul, Place Faniel à Wanze- Prix : 6€ (5€ avec la carte de membre de la mj Wanze) sur inscription: La Nuit du Loup Garou - Edition 4 - Facebook

W.E. Bien-être à l'école Croch' de Grivegnée - samedi 24 et dimanche 25 novembre de 10:00 à 17:00 - Des professionnels et des bénévoles offrent quelques heures de leur temps pour proposer aux amateurs de bien-être des soins, massages, initiations... démonstrations,vente de produits, tombola …Bar & petite restauration ' maison 'Où : Ecole Croch' Rue de l'Espoir 1 à Grivegnée. Internet : http://www.croch.be/activites/partenaires

Le comité de Lincé presente les Gauloiseries à l'église de Lincé - Au pgrm samedi 24 novembre dès 18h: sangliersprimontois à la broche suivi d'un concert et d'animations musicales. Dimanche 25 novembre dès 11h marché des producteurs de la région et artisans locaux suivi à 15h d'un spectacle de marionnettes -Lieu: Eglise de Lincé. Entrée gratuite.

2ème édition du Marché de Noël à Sourbrodt -

samedi 24 dès 14h et dimanche 25 Novembre dès 10h -

Envie de boire un verre, manger un petit bout, ou de se mettre tout doucement dans l'ambiance de Noël, se sera l'endroit idéal pour cela. Lieu: à la salle " Al Neur Ewe" 47, rue de la station - 4950 Sourbrodt

" Balade animée nocturne: " Si la lune m'était contée" à Flémalle - Samedi 24 novembre à 18h- La pleine lune a donné naissance à de nombreuses légendes ou croyances. Comment imaginer une nuit sans lune, elle qui guide les marins, les voyageurs du désert , elle qui depuis la nuit des temps, permet de mesurer le temps! Au cours de cette balade, nous mettrons la lune dans tous ses états dans le cadre prestigieux des jardins et des bois qui jouxtent le château d'Aigremont...

Départ 18h parking du château d'Aigremont

Durée/Distance : 2h30/ +-2km.

Prix 5€ :balade et vin chaud couleur de lune

Réservation obligatoire sur www.liegetourisme.be

Jeux populaires à Remouchamps samedi 24 novembre au centre récréatif de remouchamps entre 14h et 17h. Au prgm: jeux en bois, jeu d'adresse, d'habilité, ... pour les enfants de 6 à 12 ans. Une collecte de jouet pour la croix rouge est organisée. Un goutter sur place est possible au prix de 4 euros. Lieu centre récréatif de Remouchamps

Marché artisanal à Hollogne sur Geer - Samedi 24 de 13:00 à 22:00 & Dimanche 25 novembre de 10:00 à 20:00 - Vous pourrez y rencontrer une trentaine d'artisans tel que cuir. Vinyl. Plexi.bijoux et y déguster gaufres croques monsieur et spéculos etc....Où : Salle 'la Liberté', Rue du Centre à Hollogne-sur-Geer.

Dimanche 25 novembre à 15 heures - L’asbl " Art&Basta " présente " Les Tranchées Wallonnes " Des lettres de " poilus ", écrites en wallon durant la " Der des Ders ", mises en voix et en musique par Marc Legros (traduction française sur écran).

PAF : 10 euros. Lieu: Temple Marcellis, quai Marcellis, 22 à 4020, Liège.

13ième marché artisanal du chateau de Wanne Dimanche 25 novembre de 10:00 à 19:00 - Venez découvrir une trentaine d'exposants, artisans provenant d'horizons différents, et proposant idées cadeaux, petits plats et techniques originales sur leurs stands respectifs ! Prenez part, quel que soit votre âge, aux ateliers mis en place tout au long de la journée. Ceux-ci seront pris en charge par les artisans eux-mêmes, désireux de partager avec vous leur expérience et leur volonté de faire naitre la créativité au creux de vos mains. Où : Gîte d'Etape du Château de Wanne, Wanne 30 à Trois-ponts. Internet : https://www.facebook.com/events/HYPERLINK "https://www.facebook.com/events/152728952057305/"152728952057305HYPERLINK "https://www.facebook.com/events/152728952057305/"/

Saint-Nicolas à La Charlemagn’rie, le dimanche 25 novembre à 14h30, salle du Vî Tinlot de La Charlemagn’rie asbl, 11 rue Henri Nottet à Herstal.

Cette après-midi récréative débutera par le nouveau spectacle du clown Totor (Clowneries & magie comique). Elle se poursuivra par l’arrivée de Saint-Nicolas qui offrira une " surprise " à chaque enfant.

Entrée : 4 euros.