Quelques sorties dans notre région pour ce début janvier

Jam-session de blues Vendredi 04/01/2019 à 20h30

Entrée gratuite et accessible à tous. Sur scène, improvisation collective ouverte aux musiciens ayant des connaissances suffisantes dans leur instrument et dans les grilles du blues. Lieu: Blue Sphere Bar- rue Surlet à Liège

Le Centre culturel et les Bibliothèques publiques de Herstal présentent le Festival " Lumière d’hiver " du vendredi 4 au dimanche 6 janvier- 3 jours d’activités rien que pour les enfants - Au pgrm: concert, spectacles, animations musicales...L'adresse: Rue Large Voie, Herstal - Infos: https://ccherstal.be/evenements/festival-lumieres-dhiver/

Un Stage d'auto défense dans le cadre exceptionnel de l'Institut tibétain Yeunten Ling à Huy samedi 5 janv. 10:30 & dimanche 6 janv. 16:00​ -Infos sur la page Facebook : Le Geste qui peut sauver : Weekend self-défense​

Si vous êtes de passage à Spa ce samedi 5 janvier de 14h à 17h., Passez par l'Office du Tourisme, et venez découvrir quelques spécialités de notre région !La Bobeline, la Sparsa, La Rosée de Spa, la Fleur de Franchimont, l'Extrait de Spa, les pralines de Jean-Loup Legrand,.... et bien d'autres ! Lieu: Office du Tourisme de Spa (rue du Marché)

Concert de la Royale Echo de la Warchenne sous la direction de Tony Backes

samedi 05 janvier à 20 h 30 min

Au programme: "Byond then Tamar", le tour du monde en musique

Lieu: Salle Oberbayern, Rue du centre 22 à Waimes, Infos: Facebook Royal echo de la Warchenne de Waimes

Kappensitzung à Moresnet Samedi 5 janvier dès 20h -Soirée carnavalesque à Moresnet organisée par la Société Royale des Dragons Verts. Salle Au Viaduc, Rue du Parc à Moresnet

Balade 'à la recherche de la galette perdue' à Fexhe-Slins Samedi 5 janvier de 17:00 à 23:00 - En famille ou entre amis, énigmes, épreuves et défis seront au rendez-vous... A vous de jouer en vous baladant dans les rues de Fexhe-Slins.Parcours d'environ 2,5 km accessible également aux poussettes. Halte vin chaud/cacao à mi-parcours. Bar et petite restauration au départ et à l'arrivée. RDV : La Concordia, Rue du Premier de Ligne 10 à Fexhe-Slins- Tarif : Gratuit

Marche des Crèches et Galette des Rois à Flémalle Samedi 5 janvier de 12:30 à 18:00 -Trois circuits vous seront proposés :

Départ du cimetière des Cahottes, à 12h45

Départ de la rue Louis Legrand, 28/2 à 13h30

Départ de l'Eglise de la Gleixhe à 13h30 - Arrivée place de l'Eglise aux Awirs à 15h45 pour partager la galette des Rois. RDV: Place de l'église Les Awirs, Rue Des Awirs à Flémalle

Saint-Vith - Concert de Nouvel An - Euro Symphonic Orchestra dimanche 6 janvier à 16h-Très beau programme composé de musiques de Vienne et morceaux festifs issus du répertoire de la dynastie Strauss et de ses contemporains. Sous la direction de Pascal Peiffer. RDV: Centre Culturel Triangel dès 16h.

Messe d’Epiphanie le dimanche 6 janvier à l’église Ste Julienne rue Leopold 2, Verviers, à 11h00. La messe sera animée par La Chorale Ste Julienne, sous la direction de Margaret Scott. La chorale chantera les œuvres suivantes : le Kyrie – Schubert, Gloria – Vivaldi, Sanctus – Mozart K192, Benedictus – Mozart K19, Agnus Dei – Schubert , Beati quorum via – Stanford et Ave Maria – Rachmaninoff ; Après la Messe, apéritif et Christmas Cake anglais offerts.

Dimanche 6 janvier dès 14h Visite exceptionnelle de l'église Saint-Jacques de Liège -Une visite guidée par Anne Godinas-Thys (historienne et conférencière). L'église Saint-Jacques est née d'un vaste complexe abbatial bénédictin fondé au début du 11e siècle, aujourd'hui disparu. Reconstruite entre 1513 et 1538, elle présente un exceptionnel porche Renaissance et, à l'intérieur, un remarquable décor gothique flamboyant, unique en son genre. Il témoigne des préoccupations intellectuelles des moines du temps mais aussi de l'évolution de la sensibilité religieuse à travers les siècles.

Durée de la visite : +/ 2 heures

Regroupement : place Saint-Jacques, 8 à 4000 Liège

Infos et réservations: Groupe-Decouvertes@hotmail.com

L’ADEPS vous donne rendez-vous ce dimanche 6 janvier 2019:

FRAITURE-EN-CONDROZ L Salle le D'zy, rue Gommeray MY L Salle du football, rue du Vieux Tilleul 5

Infos sur le site : www.sport-adeps.be ou au numéro vert 0800 20 000

CHALLENGE COURS LA PROVINCE - LE JOGGING WANZOIS DE L'AN NEUF à ANTHEIT dimanche 6 janvier à 10H30 - DISTANCE(S) 6.6 et 11.4 km ADRESSE: Terrain de la RES Wanze/Bas-Oha, Rue du Leumont, 116 - Antheit

LE CHALLENGE TRIPLETTES DES 4 VALLÉES à Malmedy samedi 5 janvier- composé de 5 épreuves, les organisateurs vous proposent des courses Trail Running par équipe de 3 principalement en nocturne.

2 distances sont au menu 6 – 7 km & 12 – 15 km

Le parcours se fera essentiellement dans la forêt et risque d'être boueux selon les conditions météorologiques.

Plus d'infos: https://triplettesdes4vallees.be