Quelques sorties dans notre belle région

Spa Euro Race à Francorchamps du vendredi 1 au dimanche 3 juin- Depuis plus de 25 ans, les amateurs de sport automobile viennent pour assister, gratuitement, à un florilège de courses souvent très animées et disputées. Avec 6 catégories, 13 départs en deux jours, des plateaux fournis, des GT, du Tourisme, des monoplaces et des protos. Il y en a pour tous les goûts, de toutes les nationalités t de toutes les couleurs. 10.000 personnes sont attendues. Lieu: Stavelot, Circuit de Spa-Francorchamps - Infos: www.racspa.be/2018/ser2018/

Marché du terroir et de la nature à Burdinne Vendredi 1 juin De 16h à 21h à la Maison du Parc naturel, rue de la Burdinale 6 à Burdinne. Marché mensuel permettant aux artisans ou artistes locaux de se faire connaître.

PREMIER SALON BIEN VIVRE SON AGE à Chaudfontaine vendredi 1er juin de 10h à 22h à Source O Rama (Chaudfontaine).Cette journée est l’occasion de découvrir de nombreux ateliers et de vous informer au travers plusieurs conférences -Différentes animations sont prévues comme Access-gym, Rééducation avec le robot Zora, Zumba....Lieu: Source O Rama

Vinitaliège: Salon du vin italien à Liege - du vendredi 1 au dimanche 3 juin- 10 Régions d'Italie représentées.(Piemonte, Veneto, Colli Euganei, Friuli, Trentino, Marche, Toscane,Lazio, Puglie, Sicilia.), 1 producteur d'huile d'olive de Toscane& 1 stand de restauration. Où: 'clos du Sart', Rue du Sart-Tlman à Angleur.

9ème Fête alsacienne au lieu-dit ' Le Bosquet ' à Welkenreadt -samedi 2 dès 16h et dimanche 3 juin dès 11h - Au pgrm: animations pour petits et grands, Jeux à l'ancienne, châteaux gonflables, … pétanque, jeu du clou, … Vous aurez également l'occasion de déguster les fameuses ' Flamenküche '....suivi d'un bal champêtre.²

14e Journées Italiennes à Blegny Mine- Du Samedi 2 juin au Dimanche 3 juin - L'invité d'honneur sera la Sicile- Au pgrm: animations musicales, artisanales, culturelles ,folkloriques, festives, culinaires... Les festivités se clôtureront par les concerts de Machiavel le samedi soir à 20h30 et de la star italienne Edoardo Bennato le dimanche à 21h. Lieu: Blegny Mine.

3ème édition du week-end du bien-être et des saveurs sur le site " La Fenderie " à TROOZ - Samedi 2 juin de 11h à 18h et le dimanche 3 juin de 9h à 17h- Au programme: séances de massage, présentation d'huiles essentielles, un petit marché des saveurs avec du thé, des fraises, du jus de pomme et une série d’animations axées sur le mieux vivre ensemble, mini conférences : " Une année sans sucre ajouté ", " L'aromathérapie, des huiles essentielles et de leurs dangers "... Où : Rue fenderie n°3 4870 Trooz À quel prix : ENTREE GRATUITE

Conférence sur Les plantes médicinales et leurs usages par Daniel Gramme - samedi 2 juin à 14h30 - Naturopathe-Herboriste

Les plantes médicinales sont utilisées depuis l’aube de l’humanité pour leurs vertus thérapeutiques et l’entretien de la bonne santé. Dans cette conférence on abordera différentes plantes intéressantes à connaître, Leur utilisation...Lieu: A la Boutique Santé, Rue Morchamps, 40 à Seraing.

Deuxième édition du " Bal aux Lampions " à Thimister samedi 2 juin au Centre de Thimister (place aval) dès 21h00.

A partir de 19h00, il sera précédé d’un Barbecue Villageois.

Ce Bal aux Lampions se déroulera, comme autrefois, sur un plancher en plein air, limité par une rambarde et sous la guirlande de lampions. Il sera animé, par " Souvenirs, Souvenirs ", un duo musical, chanteur et claviériste. Lieu: Centre de Thimister- Infos: www.jeunesse-thimister.be

11e édition du week-end des Journées des Eglises Ouvertes - samedi 2 juin dès 10h et dimanche 3 juin dès 9h30 - au pgrm: visites libres et cyber-approche (vidéo par drône et manipulation en 3D de certaines œuvres d’art), concert jazz, rock et baroque de The Ferrusian Orchestra.

2ième édition du salon du bébé à Verviers samedi 2 & dimanche 3 juin de 11h à 18h -Les plus grandes marques de puériculture seront présentes pour vous montrer leur produits, Gravure gratuite de votre chaise tripp trapp Stokke, Grimage gratuit pour les enfants, Echo 3D sur place, Portrait Studio ....Où: Hôtel Verviers, Rue de la Station 4 à Verviers.

Api Day – Fêtons les abeilles ! à Wanze

Dimanche 3 juin à partir de 13h30 - Au pgrm: des animations pour découvrir le monde des abeilles. Au programme : expo photos, conférence, atelier créatif, … RDV: Salle Cattoul à Wanze.

11e édition de la grande Fête de l’Âne -dimanche 3 juin dès 11 heures, au Fort de Pontisse, rue de la Ceinture à Herstal. Au programme: Promenades à dos d âne et en calèche ; Jeux pour enfants ; Animations pour enfants : marionnettes de la Boîte à papote, sculpteur de ballons, magicien, & Animations musicales, Artisans, Vente de produits de soins au lait d ânesse...

Entrée : 2 euros (à partir de 10 ans).

PIQUE-NIQUE AU JARDIN du château de Modave - Dimanche 3 juin de 11h00 à 17h00 - Dans le cadre du week-end des parcs & jardins de Wallonie, installez-vous sur l’herbe de notre jardin pour déguster un bon pique-nique dans une ambiance conviviale. L’occasion aussi de profiter de diverses activités et animations pour petits et grands... Réservation des pique-nique via http://www.pajawa.be

8ème Fête des Plantes au Château d'Englebermont - dimanche 3 juin de 10h à 18h - Une cinquantaine d’exposants passionnés vous y attendront et vous présenteront leurs plantes, répondront aussi à toutes vos questions : comment planter, entretenir, arroser, associer différentes plantes ... Lieu: Château d'Englebermont - 4120 Neupré - Rotheux - http://www.fetedesplantesenpaysdeliege.be/acces.htm

3ème édition de La fête Des Ponts et des Saveurs à Trois-Pont-dimanche 3 juin de 12h à 19h - Depuis trois années désormais, à l’initiative d’un petit groupe de familles locales, s’organise, dans une ambiance chaleureuse et festive, un banquet de cuisines du monde. Chacun, qu’il soit d’ici ou d’ailleurs, est invité à apporter un plat qu’il apprécie et à le faire partager aux autres convives. Lieu: à l’Espace culturel de Trois-Ponts.

Troisième rendez-vous de la saison: Les Petits Marchés artisanaux à Hannut- Dimanche 3 juin de 10 à 17h00 - Plus de 100 artisans authentiques avec des Produits du terroir et bio- Où: Grand Place à Hannut.

Statte en fête - dimanche 3 juin de 11h à 17h - animations en présence des géants Houbert, Bertine et Gustine, brocante, jeux en bois, château gonflable, bricolage, grimages, ateliers créatifs, folklore, saveur du monde, vins locaux, stand "quartier propre je participe", tribune ouverte, action autour du vélo....Où: Place Preud'homme à Huy- Tarif: Gratuit- Internet: http://www.huy.be

Rencontre citoyenne - " Herve en transition alimentaire "- dimanche 3 mai à 20h de Grand-Rechain (avenue des Platanes, 126) Le thème: Production locale : comment faire pour encourager les citoyens à devenir consomm’acteur ? Soirée débat autour de la transition alimentaire. L'objectif sera de trouver collectivement des pistes-solutions pour favoriser la rencontre entre les producteurs et les consommateurs locaux. Lieu: Cercle Saint-Augustin de Grand-Rechain

Ce dimanche, la batte jouera les prolongations jusqu'à 17H !!!