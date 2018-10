Quelques rendez-vous Halloween dans notre région

La foire à 1 euro bat son plein au Port de Statte à Huy.

la plupart des attractions proposées sont à 1 euro (60 attractions - parking gratuit). Ce mercredi 31/10 et jeudi 1/11, il y aura 1un show Halloween très "Thriller" avec un sosie de Michael Jackson qui s'appelle Karaymant Jackson. Il proposera son show "halloween Jackson" sur les attractions... frissons garantis !1er prestation demain 17H30

Halloween des Lutins et autres sorcières à Seraing Mercredi 31 octobre de 16:00 à 20:00 - Sorcières, zombies et fantômes viendront s'y inviter pour rendre la soirée pleine de surprises. Jeux et animations suivi du cortège des monstres dans le quartier des Biens-Communaux avec, bien sûr, la traditionnelle récolte de chiques et bonbons! Où :Asbl Les Lutins Malins Rue Des Comtes d'Egmont et de Hornes 29 à Seraing. Internet : http://www.leslutinsmalins.be

Les Djoyeux Cooytais vous invitent à fêter Halloween au cœur de Stavelot ! Mercredi 31 octobre - séance de grimage dès 15h dans les Caves de l'Abbaye ! Les enfants partiront ensuite faire un tour de ville entre 17 à 19h pour rassembler un maximum de friandises ! De 19h à 21h, enfants et parents seront accueillis aux Caves À partir de 22h, lancement de la ' Halloween Party '! Ambiance 80-90 assurée par Ketchup Hot Dance ! Où :Cave de l'Abbaye, Cour de l'Abbaye, 1 à Stavelot - Internet : http://www.djoyeuxcooytais.be/31-oct-halloween-party/

Mercredi 31 octobre….. la commune de Flémalle regorgera de sorcières, de morts-vivants, de fantômes et autres créatures venues des ténèbres…..

Au pgrm:

Souxhon de 17h à 21h, départ Route de Souxhon (réunion face à l’église), Cour Bottet, Ruelle du Paradis, rue Tavalle, retour Route de Souxhon, montée jusqu’à la rue Boulboule puis demi-tour. Rassemblement final au nouveau local du Comité (n°212).

Flémalle-Grande : de 16h à 20h, départ Home du Grand Pré et parcours via les rues Bigaye, Cerisiers, Pommiers, Tilleuls, Grand Pré, E.Royer.

Mons-lez-Liège : de 19h30 à 21h. Parcours: fond de la Rue Bois Garguenne, Les Frondaisons, Bois Garguenne, Les Bocages, Les Bosquets.

Ivoz-Ramet : de 17h30 à 21h. Cortège des petits : Place des Thiers, Avenue du Gros Chêne, entrée du Bois Madame. Cortège des plus grands: Place des Thiers, rue Fays rue Sart le Diable, Rue Roncevoie, rue de la Pineraie, entrée Bois Madame.

Trixhes : de 18h à 01h, départ à 18h30 : Quinze Bonniers, Marnières, jusqu'au potager, Fosse Demet 1-2-3-4, Trihes au jonc, XV Bonniers, Avenue Piombino retour XV Bonniers.

Brûlage de la sorcière vers 22H sur la pelouse voisine de l’école des 15 Bonniers.

Petite restauration avec boissons et animation musicale jusque 01h.

Grande parade d'halloween à Chaudfontaine mercredi 31 octobre dès 13h -Restauration de 12h à 22h, plat du jour et menu à la carte. A partir de 14h, grimage, mise en selle, château gonflable, tunnel de l'horreur,espace jeux, parade dans le quartier à la tombée de la nuit, une parade pour les enfants de 0 à 6 ans, la deuxième pour les 7 à 12 ans. Spectacle et conte d'Halloween, théâtre de marionnettes.

Vaste parking et grande terrasse couverte.

Cracheur de feu

Soirée D.J

Location de salle toute l'année - Où : Western-City, 2 Bois de la Grue à Chaudfontaine

Rêves de sorcières à Rocourt mercredi 31 octobre à 14h- Oui !, Les sorcières font des rêves ! Mais de quoi rêvent-elles ? Venez le découvrir à travers les chansons bizarres, tremblantes ou drôles des "Zakouski" (avec Isabelle Dewaele) Où :Centre Culturel Communautaire de Rocourt, Rue de l'Arbre Courte Joie 40

Partez à l'aventure dans la galerie souterraine de l'Ardoisière de Recht dans le cadre des festivités d'Halloween. Frissons garantis mercredi 31 octobre dès 19h et dernière entrée à 22h. C'est en famille que vous êtes invités à venir vivre l'esprit d'Halloween au cœur de l'ardoisière. Votre balade au cœur de la mine sera parsemée de quelques frissons. Prévoir des vêtements de circonstances.