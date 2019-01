Quelques manifestations dans notre région

Sois Belge et tais-toi 2.1. samedi 11 janvier au CC de Huy- Nouveaux comédiens et nouveaux personnages. Nouvelles personnalités et nouvelles interprétations. Nouvelles imitations, nouveaux visages, nouvelles têtes et …nouvelle mise en scène. C’est pourquoi le 21ème épisode de Sois Belge et Tais-Toi sera une version 2.1 ! Ce sera forcément différent ! Mais l’ADN du spectacle reste pour votre plus grand plaisir ! Les textes seront toujours aussi soignés, ciselés, encore plus pertinents et impertinents, mais toujours avec cet humour, cette drôlerie et cette intelligence d’écriture qui a fait la réputation et la marque de fabrique de Sois Belge et Tais-Toi, l’un des spectacles les plus populaires de Bruxelles et de Wallonie. Lieu: Centre Culturel de Huy, avenue Delchambre n° 7

Concert de Nouvel An: West Side Story à L'OPRL - Vendredi 11 janvier 20h -Au pgrm: COPLAND, Fanfare for the Common Man

BARBER, Concerto pour violon

GERSHWIN, Strike Up the Band, Ouverture *

BERNSTEIN, West Side Story, Danses symphoniques

Lieu: Liège, Salle Philharmonique - Infos: www.oprl.be

Carnaval de mont-Dison intronisation 61e prince & abdication Gregory 1er vendredi 11 janvier dès 19h- 1re partie de soirée: Après une année de règne sur les hauteurs de Mont-Dison, le Prince Gregory Ier abdiquera. Seconde partie de soirée: Le futur Prince fera son apparition. Le nouveau Team princier 2019-20 présentera son thème, danse, chanson, médaille...Où : Salle Royale Jeunesse Elsautoise, Rue du Père Nicolas Hardy 3 Clermont à Thimister- Internet : http://carnavaldeMont-Dison

Winter Tribute Festival à Saint Vith vendredi 11 & samedi 12 janvier - Festival entièrement dédié aux groupes de Cover hommage à U2, Guns n Roses, Nirvanna... Lieu: Triangel, Vennbahnstrasse- Infos: www.triangel.com

BROCANTE D'HIVER à Hannut samedi 12 & dimanche 13 janvier de 9h à 17h- Brocante de 30 ans d'expérience, salle du Marché Couvert de Hannut chauffé, petite restauration toute la journée. Nombre d'exposants : 80 - Où: RUE DES COMBATTANTS 1 à Hannut

BREL – Brussel Jazz Orchestra & David Linx (JAZZ 4 US) samedi 12 janvier à 20h - Afin de commémorer en grandes pompes l’anniversaire des 40 ans de la mort de Jacques Brel, c’est le Brussel Jazz Orchestra qui ouvrira cette édition de " JAZZ 4 US ! " avec son show : " BREL " ! -Lieu: Théâtre Jacques Huisman, rue Servais8 à Spa.

" Mambo ! " : un Samedi en famille sur-vitaminé à L'OPRL- samedi 12 janvier à 16h - Au pgrm: Les Danses symphoniques de West Side Story de Leonard Bernstein, feu d’artifice symphonique, sont présentées par Pierre Solot aux petits… et aux grands. Lieu: Liège, Salle Philharmonique- Infos: www.oprl.be

20e Salon des Vacances Voyages Léonard se tiendra à Barchon samedi 12 et dimanche 13 janvier de 10h à 18h.L'Occitanie est l' invité d'honneur. Ce sont près de 130 hôtels, offices de tourisme, voyagistes et attractions touristiques qui s'y donnent rendez-vous pour lancer les nouvelles brochures Léonard fraîchement imprimées.LIEU: Voyages Léonard, Parc Artisanal 25, 4671 Barchon

Beverly Jo Scott sera au Spirit of 66 de Verviers samedi 12 janvier à 20h30 - Où : Spirit of 66 Place du Martyr 16 à Verviers- Internet : http://www.spiritof66.be

Concert annuel de la Royale Harmonie Saint Joseph de Hombourg Samedi 12 janvier à 20h - Lieu: Salle Rue du Cheval Blanc 27 à Hombourg

Visite famille : Le Musée et ses chefs-d'œuvre à La Boverie dimanche 13 janvier de 14h à 15h30 -Partir à la rencontre des chefs-d'œuvre du Musée. L'exposition ' Liège. Chefs-d'œuvre ' offre une découverte des œuvres phares de la collection du Musée des Beaux-Arts. Cette riche collection conserve des œuvres exceptionnelles de grands artistes comme Monet, Picasso, Chagall, Magritte ou encore Ensor. Aventure à travers l'histoire de l'art, l'exposition est une exploration des courants artistiques qui ont marqué leur temps.

Où : La Boverie, Parc de la Boverie à Liège

Internet : http://lesmuseesdeliege.be

Balade guidée Galette et carillon (collégiale Saint-Barthélemy) dimanche 13 janvier de 14h à 16h - Lorsque traditions, coutumes, croyances, patrimoine et commerce s'entremêlent et se superposent, le public pourra voyager à travers le temps, tout en partageant une galette des rois au son du carillon à la collégiale Saint-Barthélemy, Liège. Où : Office du Tourisme, Quai de la Goffe, 13 à Liège

Internet : https://www.visitezliege.be

Concert des Rois par des artistes spécialisés en musique baroque de renommée internationale en l'église protestante de Spa le dimanche 13 janvier à 17h. L'asbl "Ricercar Consort" réunira la soprano d'origine verviétoise Céline Scheen, la harpiste italienne Giovanna Pessi et le violiste spadois Philippe Pierlot. Les Bug's (Conservatoire de Musique de Bruxelles) joueront également des pièces pour viole de gambe. Le thème choisi est l'Epiphanie en musique : de douces mélodies au parfum oriental.

Dimanche 13 janvier à 16 heures, la salle de la Fraternité à Malmedy accueillera un concert du Cercle royal des Mandolinistes de Malmedy dirigé par Marc Legros. Pour le CRMM, centenaire en 2022, ce concert revêtira un caractère particulier. En effet, l’orchestre malmédien présentera son nouveau CD, enregistré mi-novembre dernier, dans les Studios Daft à Géromont-Malmedy. Intitulé " Le temps d’un voyage, 14 nuances de mandoline ", ce disque entraine l’auditeur de l’Orient à l’Amérique, en passant par l’Irlande, le classique, le jazz, la variété, le rock... L’orchestre y joue des mélodies de Brassens, Claude François, Queen, Gershwin ainsi que des pièces de Sibelius, Bernstein, de Siati, Carolan