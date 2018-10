Quelques idées pour ce weekend

Mister Cover en concert - samedi 20 octobre- Depuis 2002, Mister Cover, le groupe belge spécialisé dans les reprises, propose un voyage dans l'univers du Rock, de la Soul, de la chanson française et de la Pop des années 50 à nos jours. Bref, il y en a pour tous les goûts, pour tous les âges et pour chaque génération. Depuis plus de 10 ans, le Band n'a eu de cesse d'enchanter par ses concerts énergiques et festifs un public de plus en plus nombreux. Lieu: La Fabrick à Herstal

14ème édition Week-end du Bois et des Forêts d'Ardenne - les samedi 20 & dimanche 21 octobre - Evénement qui propose de (faire) (re)découvrir le patrimoine forestier, tout le savoir-faire de la filière de la transformation du bois, les différentes activités touristiques et séjours des Forêts d’Ardenne, et tous les acteurs de ces différents réseaux. Partout en Wallonie et à Bruxelles.

Foire à 1 € à Huy Jusqu' au 11/11 Lieu: Port de Statte - 60 métiers forains 90 % des attractions à 1 €- Infos: https://www.foire1euro.be/

Terreur au terril: balade contée au départ du Motorium Saroléa à Herstal -vendredi 19 octobre - "1, 2, 3... tu disparaîtras !" Vendredi 19 octobre Dès 18h - Oubliez les démons, les fantômes, les revenants… Il existe bien pire : les enfants furieux… Révoltés contre le monde des adultes, ils préparent une vengeance glaçante et terrible. Et que signifie leur rengaine " 1,2,3 tu disparaîtras " ? Pour le savoir, rendez-leur une petite visite , ils se feront un plaisir de vous faire peur…Départs de 18h à 21h sur réservation. 2€/personne- Inscriptions via la page FB de l'évènement

Festival de Visé: un festival avec des concerts gratuits dédiés à la musique classique et jazz -Du Vendredi 19 octobre au Dimanche 21 octobre tous les concerts sont gratuits ! Lieu: Église Notre-Dame du Mont Carmel, Avenue Franklin Roosevelt 42 à Visé

264ème édition Foire aux Noix à Henri-Chapelle - Du Vendredi 19 octobre au Mardi 23 octobre - Au pgrm: village gourmand, exposition photo, exposition de la buld’ingue, concerts, animations pour enfants (châteaux gonflables, garderie), balade en poney et cheval de trait, rallye équestre organisé par la Royale Cavalerie Saint-Martin.

Quatrième édition d'Halloween à la Maison provinciale du Canton de Hannut - vendredi 19 octobre dès 19h - Au pgrm: les créatures assiégeront le parc et le château : cimetière, grimages, bar à "zombies", boîtes à mystères, photos souvenir, parcours de l'horreur, maison hantée... rendez-vous au parking de la piscine communale à partir de 19h00 pour l'ouverture des portes du Château (Avenue de Thouars 26 à 4280 Hannut)...

Journée portes ouvertes À l’observatoire de Cointe- Samedi 20 octobre de 14H00 à 18H00 - Au programme :Séances de planétarium et visites de la lunette méridienne, Observation du Soleil en lumière visible et H-Alpha, écoute des météores ...Toutes ces activités sont gratuites. Parking voitures gratuit : Avenue de Cointe 5 - Entrée piétons : Avenue des platanes, 17

Venez découvrir gratuitement la plongée dimanche 21 octobre dès 13h et donner vos premiers coups de palme sous l’eau à la piscine de Crisnée.En compagnie de Moniteurs brevetés, vous recevrez une brève explication théorique, pour ensuite passer à la partie qui vous intéresse le plus: la piscine! Cette activité est réservée aux 14 ans et plus - Infos: http://www.h2o-ds.be/

Concert annuel de la Royale Harmonie de Liers, dimanche 21 octobre à 15 h, au CC Nicolas Thomsin, rue Provinciale 90 à Liers. Infos: www. harmoniedeliers.be et royaleharmoniedeliers@gmail.com