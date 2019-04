Quelques idées pour alimenter ce weekend

SAMUEL TITS "Confusions" de Samuel Tits- samedi 27 avril 20h - Simon et Samuel ont grandi dans le même ventre. Leurs premiers pas se sont fait à quatre pieds et leurs premières râteaux pris dans les mêmes soirées. Aujourd’hui, ils sont adultes et Simon va demander sa petite amie en mariage. Mais Samuel, qui a peur de perdre cette relation unique qui le lie à son frère, fera tout pour retarder l’échéance… Où : Le Comédie en île Rue Mean 11-13 à Liège. Infos: http://comedieenile.be

20 ème Tour de France des vins à Liège- vendredi 26 avril de 18h à 21h, samedi 27 avril de 15h à 21h & dimanche 28 avril de 11h à 18h- 14 vignerons et 2 producteurs wallons - dégustation - vente - en direct du producteur et consommateur: Alsace, Champagne, Bordeaux, Bourgogne, Corbières..Pour cette occasion : afterwork le vendredi, ladies saterday le samedi, messe vigneronne et apéro gratuit le dimanche Lieu: salle des genêts, 2A à Liège (Naniot)

En avril, la bibliothèque vous invite à partager la nature au jardin -Samedi 27 avril de 9h à 13h -Il s'agit d'une Journée d’échange de plants, graines… Lieu:Bibliothèque locale d’Oupeye, Rue Roi Albert 194 – Oupeye - Mail : bibliothequecommunale@oupeye.be

Moresnet en Fête Samedi 27 avril dès 13h - Cet événement est un cocktail de sport, d'ambiance, de convivialité,...

Au pgrm: Bubble foot, grande course de canards, concert ...

Lieu: au Parc communal de Moresnet afin de passer une journée qui restera gravée dans nos mémoires.

Marché aux fleurs à Chockier (Flémalle) dimanche 28 avrilde 8h à 19h- Le village historique de Chokier vous ouvre ses portes, avec en toile de fond un marché aux fleurs de plus de 1.000 m². Venez passer cette journée aux senteurs et couleurs les plus variées. L’Office du Tourisme sera ouvert de 10h à 18h. Profitez-en pour faire le plein d’idées d’excursions ou de balades et découvrez les produits locaux de qualité à emporter.

Rendez-vous au centre du village, chaussée de Chokier.

Accès gratuit - www.flemalle.be

Une grande bourse aux plantes est organisée par Vie Féminine dimanche 28 avril à la salle du Patro (rue Lambert Mottart) à Hannut. dès 14h, échanges et achats de plantes de jardin. Un atelier de construction de jardinières avec des palettes (avec le groupe " On bricole toutes) est aussi organisé dans la salle du Patro entre 14 et 17h.Un stand art floral, un bar et une petite restauration seront également proposés. L’entrée est gratuite.

9ème brocante de Cointe ce dimanche 28 avril de 9h à 17h - 600 exposants, animations et restauration-

L’ADEPS vous donne rendez-vous ce dimanche 28 avril 2019

HANEFFE L Rue Caquin 4 LIERS L Rue Provinciale (entre les n° 90 et 92) WERBOMONT L Bruyères Fagnette 8 BOIS-ET-BORSU L Salle Amon nos autes, Borsu 12 LINCENT L Rue de la Fontaine 8 COUTHUIN L Salle Plein Vent, rue Pravée 32

Infos sur le site : www.sport-adeps.be ou au numéro vert 0800 20 000