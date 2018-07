Quelques idées de sorties pour ce weekend

Cet été, prends ta place à Herstal du 10 juillet au 9 août -Un espace de détente aménagé en plein air, avec transats, chaises longues, parasols, tables de piquenique pour enfants, le tout sur un grand tapis d'herbe : la campagne s'invite en plein cœur de Herstal le temps d'un été. Lieu: Place Jean Jaurès à Herstal

Balade thématique - Spa au temps de Pierre le Grand vendredi 13 juillet Le guide a passé 3 semaines comme conteur à Saint Pétersbourg. Il vous fera découvrir la vie et l’oeuvre de ce géant, un des pères de la Russie.Le narrateur évoque l’âme russe à travers le livre autobiographique d’un autre Bobelin: Alexandre Dumas (Voyage à travers la Russie - 1858). Rendez-vous au parking du Thier des Rexhons (entre Géronstère et Bérinzenne). Distance: 7 km. Départ à 10h. Tarif: 2 €.

Jogging de Bolland Vendredi 13 juillet à 20h Distance : 9km Départ - RDV: Terrain de foot de Bolland, Rue de Noblehaye à Bolland

14 et 15 juillet 2018 de 6h30 à 15 h 46ème marche de Malmedy Marche - Départs depuis la salle de " la Fraternité ", place de la Fraternité 2 / Samedi et Dimanche de 6h30 à 15 h pour les distances de 4 km – 7 km – 12 km – 16 km – 21 km – 30 km. -Inscription 1 € + estampille 1 € Restauration et boissons à prix démocratiques.

AWIRS EN FÊTE Du samedi 14 juillet 2018 au dimanche 15 juillet -Kermesse, brocante, marché artisanal, animations pour enfants, soirée dansante le samedi soir et concert dimanche en clôture. GRATUIT- Lieu : Rue François-Begon à Flémalle ( Awirs )

Samedis Saveurs à Herve Samedi 14 juillet La Ville de Herve vous propose 5 Samedis Saveurs (activités gratuites) dans le courant de l'été: Au pgrm de ce premier RDV une balade sur la découverte du Pays de Herve couplée à une initiation à la pêche pour les enfants. Rendez-vous à 14h à la Pêcherie de Bruyères - Infos: http://www.paysdeherve.be/fr/samedis-saveurs

La Balade du Genièvre dimanche 15 juillet de 14h à 17h - Gratuit - Parcours champêtre pour une promenade en famille ou entre amis, de 4 à 5km, sur lequel seront disposés 3 stands où vous pourrez déguster différents pekets et vous adonner à des anciens jeux d'adresse. Lieu: Salle la Petite France à Surister.

Oupeye Musique, terrasse et apéro : c’est reparti pour un tour ! C’est devenu un must au Château d’ Oupeye : dès l’été, le dimanche, on sort la terrasse, on dresse un podium et avant la musique ! Cette année, une belle série de groupes ont encore promis de ranimer nos matinées dominicales ! Le 15 juillet, Bernard Degavre et son quartet nous replongera dans l’univers de Georges Moustaki, depuis sa naissance à Alexandrie, sa montée à Paris et ses rencontres avec Brassens, Barbara mais aussi Mai 68 et l’arrivée du succès avec " Le Métèque ".Château d’Oupeye, 127, rue du Roi Albert à Oupeye. Les concerts débutent à 11h. En plein-air (ou dans salle des spectacles si d’intempéries). Entrée gratuite. Infos au 04/267.06.17

Croisière 'canal Albert' Dimanche 15 juillet - Pgrm: 15h30 : embarquement au pont de Lanaye. Croisière dans la tranchée de Kanne et sur la partie flamande du Canal Albert. 17h30 : débarquement. Où : Pont, Quai de Caster à Lanaye. Internet : http://www.bateaulepaysdeliege.be/fr/les-croisieres-canal-albert

Marche ADEPS dimanche 15 juillet

AYWAILLE (PLAYE) L Caserne des Pompiers, Playe 50 [4920] SAINT-GEORGES-SUR-MEUSE (STOCKAY) L Le Cercle, boulevard des Combattants 69 [4470]

Infos: sport-adeps.be