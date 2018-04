Quelques idées de sorties pour ce weekend

The Big Blind Test - l'Amérique c'est l'Amérique au centre culturel de Jupille - Vendredi 27 avril de 20:15 à 22:30 - Chansons classiques, actuelles, improbables, il y en aura pour toutes et tous ! Ne tardez pas à composer votre équipe de choc (maximum 6 personnes par équipe.)Entrée gratuite - Où: Salle Prévers, Rue Jean Hermesse à Liège. Internet: http://www.jupiculture.be

17ème foire aux vins à Wanze - du vendredi 27 au dimanche 29 avril - Lieu: centre culturel de Wanze - Une vingtaine d'exposants vennat de France, d'Italie, Roumanie et Argentine seront présents - Infos: https://www.bacchusards.be/

19e Tour de France des Vins à Liège du vendredi 27 au dimanche 29 avril - 14 vignerons (Champagne, Alsace, Bordeaux, Anjou... et 2 artisans de produits de bouche participeront à cette édition. Lieu: salle des Genêts (Naniot) à Liège - Infos: www.tourdefrancedesvins.be.

Concert de Machiavel, le groupe mythique belge au Spirit of 66 dans le cadre de sa tournée "The Early Years", pour laquelle ils joueront principalement des titres joués des trois permiers albums. vendredi 27 avril à 20h30 -Où: Spirit of 66

Grand marché aux plantes indigènes, méllifières et potagères à l'école Naniot - vendredi 27 avril de 15h à 18h et samedi 28 avril de 9h à 13h - Au pgrm: petit dejeuner nature, visite guidée du jardin, stands..Lieu: Ecole Naniot Bld Théodore Radoux à Liège.

Dans le cadre de son 120ème anniversaire, le Royal Club Wallon a le plaisir de vous informer que Francis Balace, Historien et professeur honoraire de l'Université de Liège, viendra donner une conférence au Malmundarium (Salle du Vivier – entrée par l’ascenseur de la Bibliothèque communale) vendredi 27 avril à 20 heures. La conférence portera sur " Malmedy, des Wallons fort disputés ", c'est-à-dire sur l'histoire de la Wallonie malmédienne depuis son rattachement à la Prusse en 1815.

Hamoir en Balade, nouvelle saison Samedi 28 avril

Un samedi par mois, partez avec nos guides à la découverte des richesses naturelles de nos villages

A la découverte des fleurs et plantes du printemps

Menez votre propre enquête et récoltez les indices pour découvrir la flore printanière

Départ 14h de l’office du tourisme, place Del Cour 1 à 4180 Hamoir

Réservations souhaitées

Gratuit – durée +/- 2h

"HipOrgue", le spectacle liégeois à succès qui tourne dans toute l'Europe sera donné le samedi 28 avril à 20h en l'église Saint-Remacle de Verviers, dans le cadre des activités du Centre culturel de Verviers. L’orgue y connaît une nouvelle jeunesse tandis que le hip-hop quitte la rue et pénètre dans un lieu chargé d’histoire. Avec "HipOrgue", les musiques pour orgue seul de Bach, Vierne ou encore Arvo Pärt prennent un sens nouveau, rehaussé par le travail de quatre danseurs sous la direction du chorégraphe Dominique Schmitz.

Entrée: 12 €

info et réservations: ccverviers.be

"Métamorphoses" : Spectacle de jonglerie suivi d'animations festives à Fraipont -Entrée libre - Goûter sous forme d'"auberge espagnole" Samedi 28 avril de 14H30 à 17H30 : Après-midi festive à destination des familles,rue du Village à Fraipont.

Collecte de vélos dans tous les recyparcs samedi 28 avril

Visite guidée du fort de Battice et de son musée -samedi 28 avril -

Départ des groupes à 13 heures 30 précises.

Durée de la visite +/- 3 heures sur un parcours de +/- 3 kilomètres sur et dans le fort.

Les galeries et locaux sont à 30 mètres sous terre. Vêtements chauds et bonnes chaussures sont recommandés.

Adresse : Route d’Aubel (ligne 38) 4651 Battice.

Festoyons wallon à l'abbaye de Stavelot samedi 28 et dimanche 29 avril de 11h à 18h - Venez revivre l'époque des francs chevaliers. Dans les caves romanes, de nombreux producteurs /artisans de bouche les plus divers et les plus insolites en tenue d'époque présenteront leurs produits: des ripailles médiévales, vin de fruits, hypocras et même insectes…

Sculpteur-ébéniste, fripier, bijoutier, armurier, vanneur, tisserand, potier… présentent dans le jardin du cloître leurs créations artistiques.

Ménestrels, jongleurs, bouffons, soldats, chevaliers...RDV: abbaye de Stavelot

Balade-rallye du printemps d'Eben Emael- samedi 28 avril - Au pgrm: Accueil dès 9:30 avec petit-déjeuner. 10:00: briefing, 10:15: premier départ, ±10:40: arrêt pour une dégustation chocolat Galler, ±13:00: arrivée à l'bbaye de Stavelot pour un sandwich, 17:00: retour à l’école pour un grand BBQ, 19:00: remise de coupes. Lieu: École primaire d›Ében-Émael – rue Haute, 65

Samedi 28 avril Journée Portes ouvertes de 10h00 à 16h00 à l'Ecole polytechnique : Rue de l'Ecole Technique, 34 & l' Institut Provincial d'Enseignement Secondaire : Rue du Grand Puits, 66 - Au pgrm: Exposition de voitures et motos italiennes d'exception, Exposition et balade en Vespa, Visite des ateliers...bar et restauration.

3ème Championnat du monde du jeu du clou

Dimanche 29 avril à partir de 10h - Cette année, deux nouvelles catégories seront mises en place :

Une catégorie " entrepreneurs " : Venez "combattre" vos concurrents à armes égales et remportez 2 bâches de 3m² chacune imprimées à votre effigie - Lieu : Site du Vieux Charbonnage de Gives (Rue Emile Vandervelde 67, 4500 Huy) - Inscription avant le 25 avril > 0497/621.849

Dave et ses 200 choristes au Forum de liège - dimanche 29 avril 15 h - RDV: Forum de Liège

" Entre Limbourg, Goé, et la ferme de Halloux patrimoine insolite et mystérieux " - dimanche 29 avril à 14hAu fil de cette promenade d’environ 5 km, grands personnages, ambassade, ouvrages d’art, singularités au niveau d’édifices civils ou religieux, modifications du relief éveilleront notre curiosité et valoriseront ce terroir particulier. Lieu: Devant l’Arvô

30 Place Saint-Georges à Limbourg

Entrée libre

http://www.limbourg-tourisme.com

Jeu de piste familial à Trognée (Hannut)-dimanche 29 avril de 10:00 à 19:00 - C'est avec de nouvelles énigmes que petits et grands seront mis à contribution pendant la traversée du village de Trognée. A pied, à vélo en poussette ou avec votre animal de compagnie, tout est possible. Le départ sera donné à l'ancienne maison communale, rue des Quatre Vents 1. Le parcours durera approximativement une heure trente. Départ libre à partir de 10h, avec un dernier départ possible à 17h.Pains saucisses, gaufres chaudes et boissons en tous genres seront proposés tout au long de la journée.

Balade pique-nique dans un cadre exceptionnel à Clavier - dimanche 29 avril de 10:30à 14:00 -Cette petite balade familiale (5 km avec possibilité de raccourci) invitera les participants à découvrir le magnifique hameau de Saint-Fontaine, sa chapelle renfermant une des dernières pierres de Liberté, ses étangs et son gué et d'y savoureux un délicieux pique-nique du terroir.Chiens tenus en laisse admis. Animations diverses.Où: Rue Saint-Fontaine à Clavier.

Marché aux Fleurs à Flémalle dimanche 29 avril de 10:00 à 18:00 - Le village historique de Chokier vous ouvre ses portes, avec en toile de fond un marché aux fleurs de plus de 1.000 m². Venez passer cette journée aux senteurs et couleurs les plus variées. l'Office du Tourisme sera ouvert de 10h à 18h. Profitez-en pour faire le plein d'idées d'excursions ou de balades et découvrez les produits locaux de qualité à emporter. Lieu: Rendez-Vous au Centre du Village, Chaussée de Chokier à Flémalle

Les ARBALETRIERS organisent leur 708ème fête de la Saint-Georges à Visé dimanche 29 avril

9h30’ à la Collégiale, messe militaire avec marche d’offrande caractéristique.

11h & 17 h : grands cortèges en ville.