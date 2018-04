Quelques idées de sorties pour ce weekend

11ème salon du vin In Vino Musicas à Dison du vendredi 13 au dimanche 15 avril - Cette manifestation se déroulera dans une ambiance festive et musicale. Plus d'une vingtaine d'exposants venant de Belgique, d'Italie, du Portugal et des quatre coins de l'hexagone seront à nouveau présents et se réjouissent une fois de plus de vous faire partager le fruit de leur travail à des prix très démocratiques. Lieu : Espace événementiel LE TREMPLIN 30, rue du Moulin à DISON - Prix d’entrée : 6 € avec verre INAO offert - Infos: www.salonduvindison.be

Salon du cheval de Hannut du VENDREDI 13 avril au dimanche 15 avril - Au pgrm: Shows et nombreuses démonstrations équestres Attelages, Travail à pieds, Longues rênes, Carrousels, …Spectacle Son et Lumière ' Symbiose ', Marché du Cheva, Concours Jumping et Concours d'Elégance en Amazone ...Pgmr complet: https://www.facebook.com/events/146020222760815/ - Lieu: marché couvert de Hannut

Concert Fiestas du Rock à Flémalle, vendredi 13 avril à 20h à la Salle de la Maison du Peuple de Flémalle. Invités du jour : Moonchild, pour un concert hommage à Iron Maiden, avec Shackled Heart en première partie...Salle de la Maison du Peuple de Flémalle

Lieu: Grand'Route 396 - à Flémalle

Entrée : 10€ sur place | Prévente 7,50€

Infos : www.fiestasdurock.be



Concert de la paix à Comblain au Pont- Samedi 14 avril de 20:00 à 23:30 - Moulay hassan el chatar et ses musiciens de grands talent vous donnerons une excellente soireé avec ce concert formidable en faveur de la paix dans le monde. possibilité de repas ( couscous ) de 19h à 20h en premiére partie christophe musiaux et sa partenaire virginie cuffolo parcoureront la chanson inter nationale. grand parking Où: Salle de Geromont 21 Rue de la Bovire à Comblain au Pont

Le 'petit marché'de Louveigné Samedi 14 avril de 16:00 à 21:00 -Marché de producteurs locaux et de produits du terroir : pain, légumes, fromages, bières spéciales, oeufS, gaufres, confitures, condiments, bijoux, foulards, articles de décoration.... Où: Place Des Combattants à Louveigné- Internet: http://www.louveigne.eu

Balade ornithologique - en fr et en nl- Samedi 14 avril de 9:30 à 12:30- Apprendre à reconnaitre les oiseaux par le chant, le vol, la silhouette, etc,... Emportez vos jumelles et un guide ornitho si vous en possédez.

Guide : Marcel Jerome - Lieu de Rdv : ot Stavelot - Départ : 09h30 >12h30 - Distance : 4 km- Chiens non admis - Prix : 1 €/p à partir de 12 ans

Où: Office du Tourisme, Galerie Vitrée de l'Abbaye à Stavelot- Internet: http://www.tourismestavelot.be

TriVinum à Saint Vith - Du samedi 14 au dimanche 15 avril - Foire du vin et de la gastronomie. Dégustations de vins des régions viticoles d’Allemagne, de France, du Luxembourg et d’Italie. RDV: Centre Culturel Triangel : samedi de 16 à 22h et dimanche de 13 à 19h – paf : 7 €.

A l’occasion du " Week-end Wallonie Bienvenue " à Herve, La ferme Colyn ouvrira ses portes le samedi 14 et le dimanche 15 avril afin de vous faire découvrir les activités de la ferme !Au programme :- Démonstration de la fabrication du beurre, Explication de la production du fromage de Herve- Visite libre de la ferme- Bar et petite restauration- Dégustation de produits de terroir- RDV: La ferme Colyn - Infos: https://www.walloniebienvenue.be/

Visite guidée: Promenade architecturale dans le coeur historique samedi 14 avril à 14h30-

Dans un quartier coincé entre Meuse et colline, impossible de développer au cours des siècles une cohérence de styles. Les constructions s’y sont succédé en fonction des besoins et des possibilités, ce qui fait de ce quartier un patchwork architectural exceptionnel. Palais, églises, couvents,

résidences, mais aussi habitations modestes témoignent de la grande diversité des modes de construire, en tenant compte des matériaux, des traditions et des modes. RDV : office du tourisme, halle aux viandes, 13 quai de la Goffe. Infos: www.visitezliege.be

Samedi 14 avril, le géant Jean de Berneau fête ses 30 ans !

Il sera entouré de ses amis : Li Neure Garite des Macrâles de Haccourt, Li Coyeu de Magnée, le Géant des Rouges de Hermalle et Gilbert du Rugby Coq Mosan . L’après-midi débutera dès 14h00, au départ du Centre Culturel " Al Vile Cinse " à Berneau, avec un cortège dans les rues de Berneau. La fanfare des Chapeliers d’Eben Emael ouvrira la marche. Au fil du cortège, la Confrérie vous proposera haltes et animations musicales.

De retour au centre culturel " Al Vile Cinse ", aux environs de 18.00, nous vous proposerons également de déguster en exclusivité " LA GEANTE ", une bière artisanale brassée à l’occasion du trentième anniversaire de la Confrérie, mais aussi notre célèbre " CLAPANT ", rendant à sa manière, hommage aux produits de notre terroir ! Ambiance assurée par DJ Arsenix…

Lieu: Centre Culturel " Al Vile Cinse ", Rue des Trixhes 63 à Berneau

Samedi 14 avril, visite guidée de SOIRON, un village autour de son église.

La promenade de 2 heures prévoit de faire le tour du centre du village de Soiron, son église, son château, son ancienne brasserie, son lavoir, sa ferme castrale et son séchoir à chardon, ses maisons vénérables

Rendez-vous à 14 h 00 devant l'église de Soiron

Guide : M. Moxhet, guide attitré des "Amis du Ban de Soiron"

CONFÉRENCE - SPECTACLE de Paul Henri Thomsin (liégeoiseries)Samedi 14 avril à 20 h- "Nous sommes les seuls au monde..." Où ? Salle Prévers Rue Jean HERMESSE, 1 à Jupille- Renseignements : 04 / 370 16 80

Dans le cadre de " Tours Ouvertes en province de Liège ": Tours de VERVIERS, LIMBOURG, BAELEN seront accessibles dimanche 15 avril dès 10h- Les visites guidées ont lieu dans les tours d’édifices religieux ou civils. Par exemple, pour Verviers : le campanile de l’Hôtel de Ville, les clochers de Notre-Dame et de St Remacle mais aussi le clocher de Goé et de Baelen, ... On peut y voir, charpentes, cloches, carillon, horloges monumentales, un panorama inédit...Entrée libre- Infos: http://toursouvertesliege.over-blog.com

Artisans du terroir à Viemme (Faimes) Dimanche 15 avril de 11:00 à 19:00- Créateurs et créatrices dans des domaines variés, produits de bouche de qualité, informations didactiques et animations diverses vous attendent rue des Fermes à Viemme de 11h à 19h. Pour tous les publics. Où: à Faimes- Tarif: Gratuit-

13ème Fête du vélo Waremme - Dimanche 15 avril de 7:30 à 18:00- Au pgrm: Bourse aux vélos et accesoires - vente de 13h30 à 15h30 et

- Randonnée familiale de 12 km encadrée par la police (10h30 et 14h30) - gratuit

- Randonnée familiale fléchée de 25 km à la découverte du patrimoine de la Vallée du Geer (10 à 15h)

- "La Ludivine Henrion" randonnées cyclotouristiques fléchées de 50, 80, 100, 120 et 135km (départ entre 7h30 et 9h30)- RDV: Place du Roi Albert Ier 4300 Waremme



4ème édition du Festival de rue - FenÊtre Sur…piste ! à Theux -Dimanche 15 avril dès 13h30- Ambiance printanière et atmosphère du monde du cirque au rendez-vous de cet après-midi ! PAF : Gratuit -RDV: Place du Perron à Theux. Infos: http://www.cctheux.be



Trocante de plantes du Mont Falise Dimanche 15 avril de 10:30 à 11:30 - ECHANGES gratuits de plantes, semis, graines petits fruitiers.

Nombre d'exposants prévus:15 -Où: Rue du Mont Falise 81 à Huy

Balade : ' Soupes, tisanes, cordes, paniers… Plantes à tout faire de nos sentier à Flémalle Dimanche 15 avril de 14:00 à 17:00- Une balade animée et interactive à la découverte des mille et un secrets de ces plantes à tout faire, dans le très joli vallon du Villencour du Val et de sa charmante vallée du Villencourt.

Départ : 14h parking au tout début de la rue du Villencourt (extrémité de la chaussée d'Ivoz)

Durée : 3h - RDV: Val Saint Lambert - Infos: http://www.flemalle.be

Duck Vyle Race (fête d'unité des Scouts de Vyle-Marchin)- dimanche 15 avril de 11h à 17h - Pour la 9ème année consécutive, la 3ème vm organise une course sur la Vyle avec plus de 500 canards en plastique au départ.

Les 20 premiers canards qui franchisent la ligne d'arrivée gagnent de nombreux lots.

Animations tout au long de la journée (château gonflable, pêche aux canards, bar à bonbons, Kicker géant…)- Où: école Saint Joseph de Vyle Tharoul, Chemin de Tharoul à Vyle-et-Tharoul

Initiation aux chants des oiseaux à Stoumont - dimanche 15 avril de 9h à 12h - Ecoute et observation des oiseaux autour du village de Chauveheid. Apprentissage didactique des chants au rythme de chacun. A prendre avec soi si possible : une paire de jumelles, une guide de terrain, un bloc-notes, une longue vue. Enfants accompagnés à partir de 10 ans. Chiens non admis. Inscription pour le 13/4 au plus tard.

L’Office du Tourisme et la Ville de Huy organisent un parcours aventure dans l’enceinte du Fort de Huy- dimanche 15 avril de 11h à 18h.

Le parcours aventure donnera l’occasion aux plus grands de prouver leur courage et leur bravoure, la course aux boulets de canon permettra aux petits et grands de prendre une part active à la défense du Fort et l’expo temporaire attisera la curiosité de tous.

Au programme :

À partir de 3 ans : courses aux boulets de canon

> 8 ans : death-ride, descente en rappel, pont de singe

Chacun y trouvera son bonheur : sensations fortes, rapidité, curiosité et découvertes seront les maîtres mots de la journée.

Entrée gratuite.

Bar et petite restauration tenu par l’Union Huy Basket.

Dans le cadre de printemps sans pesticides, PORTES OUVERTES de l'herboristerie de l'asbl Natura Burdinne dimanche 15 avril dès 10h - Nous vous invitons à découvrir l'intérêt des plantes sauvages, leurs vertus culinaires et médicinales au travers de l'herboristerie de l'asbl Natura Burdinne. Découvrez les bienfaits du plantain, de l'ortie, du pissenlit, du poil à gratter, et autres "mauvaises herbes". Dégustation gratuite. L'herboriste Katia Ladril, auteur de l'ouvrage "L'herboristerie en bref" sera présente pour répondre à vos questions et partager avec vous son amour des belles sauvages. Gratuit - Lieu: Natura Burdinne asbl de la Sarthe 4 à Héron