Quelques idées de sorties pour ce weekend

Exploration du Monde : 'Hawaï' à Eupen- vendredi 2 février à 20h -Un film de Richard-Olivier Jeanson. ce film permet une découverte de l'identité des 5 iles les plus fameuses du Pacifique, territoires où la nature a su créer le plus beau des décors. On se laisse charmer par Honolulu, la capitale et sa célèbre plage de Waikiki. En Westfalia, on découvre un lieu paradisiaque où une population bohème et décontractée vit en harmonie avec la nature- Où: Centre Culturel d'Eupen, Rue Neuve, 86 à Eupen. Internet: http://www.bsfeupen.be

Vendredi 2 et samedi 3 février à 20h15 à l'Espace Georges Dechamp à Herve , la Scène du Bocage de Herve propose le spectacle: " Je suis un poids plume " avec Stéphanie Blanchoud et Ben Messaoud Hassen. C’est l’histoire semi- autobiographique d’une femme qui, au lendemain d’une séparation amoureuse, se lance dans la boxe.

Infos et réservations: www.chac.be

Brasséart "Le salon de la bière" à Oupeye - du vendredi 2 au dimanche 4 février - 22 brasseries vous présenteront leurs crus- RDV: Chateau d'Oupeye .

15ème salon du Whisky Live Belgium à Spa vendredi 2 au dimanche 4 février- 450 whiskies du monde seront présentés lors de ce festival, de nombreuses "masterclasses", des dégustations de Whiskies rares et vieux vintage...RDV: Casino de Spa-

Visite nocturne des serres du jardin botanique samedi 3 février dès 17h30 -Visite libre des serres. Dégustation de crêpes sucrées et salées, de cidre et de boissons équitables. RDV: Serres du jardin botanique – Rue Fusch, 3 – Infos: www.botaniqueliege.be –

Devine qui vient manger au jardin samedi 3 & dimanche 4 février - Le recensement des oiseaux de jardin organisé par Natagora - Cette édition 2018 s’annonce très différente de la précédente, marquée par une absence remarquée des oiseaux. Cette année, une abondance particulière est observée aux mangeoires, qui se vident à une vitesse exceptionnelle. Pour participer rendez-vous sur le site: https://www.natagora.be/

29e course internationale de chiens de traineau à Saint-Vith (Rodt)- samedi 03 & dimanche 4 février- Course spectaculaire des meutes entrainant les mushers sur leurs traineaux. En cas de manque de neige, les traineaux sont équipés de roues.Info : Musée de la Bière, Tomberg 10 - Infos: www.eastbelgium.com

Cycle de 5 rencontres : Le jardinage bio à Waremme-Les dimanches 4 février, 18 février, 4 mars, 11 mars 2018 de 9 à 12h-Cycle de 5 rencontres : Le jardinage bio et la méthode des cultures associées selon Gertrud Frank -Lieu: à la maison de Hesbaye, rue de Grand’ahxe, 45E- http://www.bio-hesbayecondroz.be/

Balade curieuse au départ de la gare de Herstal vers le Thier-à-Liège - dimanche 4 février à 14h- Par des petits chemins vers le Thier-à-Liège et le Haut des Tawes. Découvrir certaines curiosités : anciennes traces du

passé minier liégeois, le golf du Bernalmont, une montée de terril avec sa vue splendide sur le bassin de la Meuse... Durée de la balade +/- 3 heures. Drink : soit au centre culturel soit au café Marexhe. RDV: Gare de Herstal – rue de la Station, 1 – Infos: www.groupe-decouvertes.be – 5 €.

Marché Artisanal Happy Valentin's Day à Liège - Dimanche 4 février de 11:00 à 16:00 - 8 artisans vous proposeront une large gamme ( et variée !) de produits/cadeaux pour combler votre âme sœur- Où: New Taverne Des Arts, Bd de la Constitution 32 à Liege. Tarif: Gratuit

2ème édition de la Foire aux Livrers à Beyne Heusay- Dimanche 4 février de 9:00 à 15:00- Nombre d'exposants prévus:50- Petite restauration disponible sur place- Où: Salle Amicale Concorde, Rue du Heusay 31 4610 Beyne-Heusay

Fêtez la Chandeleur à l'Anim'Ânerie à Herstal - dimanche 4 février de 14 heures à 17 heures -Tout un chacun aura le plaisir de redécouvrir les animaux pensionnaires. Les enfants pourront se promener à dos d’âne dans l’enceinte du fort. Le bar, le stand de produits à base de lait d’ânesse seront ouverts, et le coin " les Délices de l’Anim’ânerie " vous proposera ses crêpes à toutes les sauces. Rendez-vous: au Fort de Pontisse, rue de la Ceinture à Herstal.

4ème éditions Carnaval Lens Saint Remy dimanche 3 février dès 14h - Au programme: jeux, concours de libo, des danses,une super pinatã, un stand de maquillage, concours du meilleur deguisements ....le carnaval se cloturera avec un Blind Test toute générations - Où: Espace Lensois de Lens Saint Remy, Rue du Bourgmestre,5 à Lens-Saint-Remy- . Gratuit