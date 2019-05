Quelques idées de sorties pour ce weekend

La quinzaine des abeilles et pollinisateurs Du 18 mai au 02 juin- Partout en Wallonie, des actions sont proposées. Elles ont pour objectif de sensibiliser Au pgrm: Conférences, visites de ruchers, projections de films, expositions et dégustations, il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges ! Pour savoir ce qui se passe près de chez vous: https://www.wallonie.be/fr/evenements/la-quinzaine-des-abeilles-et-pollinisateurs

C'est la fête à Lincent du vendredi 17 au lundi 20 mai - Au pgm: Vendredi: bal d'ouverture - Samedi: promenades équestres, grande laser battle, lotto, bal des enfants et grande soirée rock & blues avec K-Pax Bluesband- Dimanche: rando Vtt (20, 35, 60km) et circuit familial de 10km avec ravitaillements, parking vélos et bike wash, rallye pédestre et animation dans les rues - Lundi: derniers tours de manège. Tout au long du week-end: animations foraines, promenades en calèche, jeux en bois, restauration. Animation assurée par dj Jojo -Entrée gratuite- Où :Place du Village à Lincent

Projection du film « Ma vie en Zéro Déchet », un documentaire de Donatien Lemaitre aux Variétés à Amay vendredi 17 mai à 20h- un documentaire de Donatien Lemaitre, cette projection sera suivie d'une animation visant à mettre sur pied un groupe élargi d'ambassadeurs Zéro Déchet. Lieu: Centre Culturel, 3 Rue Entre-deux-Tours

12ème Fête du vin d'Alsace à grand Axhe- samedi 18 & dimanche 19 mai - dégustation et vente. Petite restauration sur place jusque 17h00. Infos: www.grand-axhe.be

8e édition de la Fête des Enfants à Jupille Wandre - samedi 18 mai & dimanche 19 mai- Cette année, nous vous invitons à découvrir et participer à des activités ludiques, créatives et entièrement gratuites autour du thème des rêves. Au programme : ateliers créatifs, théâtre de marionnettes, ateliers sportifs, théâtre de rue, spectacle de magie, châteaux gonflables, danses, grimages, clowns durant tout le w-e. Avec bien entendu des nouveautés. Petite restauration et bar sur place. Où : Parc, Chemin Des Wandjons à Wandre Internet : http://www.jupiculture.be/nos-activites/prochainement

« Viens Voir quand on Rêve » samedi 18 mai de 10h à 18h au Centre culturel de Remicourt. Une journée festive et citoyenne, ayant pour but d'associer les citoyens à notre réflexion sur le futur de notre événement phare « Viens voir quand on Sème ». Au pgrm: Balade, repas produits locaux, spectacle jeune public, apéro et Music Band samedi 18 avril dès 10h au CC de Remicourt. Site: www.centreculturelremicourt.be

La vie selon Jules one-man show d’Olivier VIDICK à Pepinster On y croise, entre autres, Jules Berwette, agriculteur bien de chez nous qui n'a pas sa langue dans sa poche et nous fait partager sa vision des choses. Chez Jules, pas de tracasseries communautaires ou de politique internationale... son univers, c'est sa ferme, son village, sa région... . Son bon sens teinté de mauvaise foi vous rappellera sûrement l'un ou l'autre voisin... rendez-vous samedi 18 mai à 20H00, à l’Espace Nô, rue La Nô, à Pepinster pour partager ce bon moment. Petite restauration proposée par notre atelier cuisine.

Le jardin des artisans: marché artisanal Samedi 18 mai de 11:00 à 20:00 -venez découvrir et rencontrer différents artisans locaux.Des articles de couture aux produits naturels et zéro déchet en passant par les vêtements pour bébés, articles de déco, animaliers et de jardinage, il y en aura pour tous les goûts. petite restauration, animation musicale, animations pour enfants...Où :Chez Croch'asbl, Rue de 'espoire,1 à Grivegnée

5ème édition du marché aux fleurs et aux légumes du Cœur historique de Liège - samedi 18 mai de 9h à 17h -Pour cette édition, en plus des fleurs et des légumes à repiquer ou à semer, vous trouverez fruits et légumes frais, en conserves ou sous une autre forme. animations pour enfants, bar, restauration. Où : Place Saint-Barthélemy à Liège -Tarif : Gratuit

Le Fort fait son marché à Flemalle Dimanche 19 mai de 10:00 à 18:00 - Venez découvrir une vingtaine de producteurs passionnés, d'ici et d'ailleurs, réunis pour vous montrer leurs produits. Venez déguster des bières spéciales artisanales, des spécialités italiennes, des vins locaux, alsaciens et italiens… Mais aussi des légumes bios...Entrée gratuite !Château gonflable et animations pour enfants. Bourse militaria sur le même site. Où :Fort, Avenue du Fort à Flémalle

A l'occasion de son 90ème anniversaire, le Rycm ( Royal Yacht Club de la Meuse ) organise Dimanche 19 mai de 10:00 à 17:00 une journée Portes Ouvertes avec animations sur l'eau, promenades en bateau et en voiliers, démonstrations de modèles réduits, pompiers,.. .Petite restauration, bar et terrasse en bord de Meuse,.. .Où : Royal Yacht Club de la Meuse - Rycm, Rue de l'île Monsin, 2 à Liège- Internet : http://www.rycm.be

La journée de l'abeille et son marché aux plantes à Saint Nicolas dimanche 19 mai de 10:00 à 17:00 - Une journée dédicacée aux insectes pollinisateurs et aux plantes.. Marché aux plantes de 10 à 17h (réalisation de jardinières)Petit déjeuner bio, stand sur les abeilles, exposition de macro photos, balades animées par des guides nature, divers ateliers (fabrication d'une petite abeille, bougies en cire d'abeilles, fabrication de jus de pomme et cuisine sauvage) Concert pour clôturer la journée, Bar et restauration- Où : Maison Des Terrils Rue Chantraine, 161 à Saint-Nicolas