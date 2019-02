Quelques idées de sorties pour ce weekend

8e Salon du Vin de Couthuin Vendredi 15 de 17:00 à 21:00; Samedi 16 de 11:00 à 21:00 & Dimanche 17 février de 11:00 à 17:00 -Une petite foire aux vins conviviale au cœur du village de Couthuin. Venez découvrir 18 viticulteurs passionnés par leur métier et déguster leurs vins. Produits du terroir et petite restauration pour vos plaisirs gourmands - Où : Salle Plein Vent, Rue Pravée, 32 Couthuin - Infos: FB Salon du Vin de Couthuin

45ème opération gaufres partout en Wallonie 15 février au 3 mars.

Organisée depuis 1975, l’Opération Gaufres a pour objectif de venir en aide à neuf associations, réparties à travers la Wallonie, qui œuvrent afin de récolter des fonds au profit du bien-être, de l’encadrement et de l’intégration sociale de personnes en situation de handicap. Infos: http://operationgaufres.be/

Le chanteur et musicien hervien THIERRY VINGRE en concert le vendredi 15 février à 20h30 au Spirit of 66 à Verviers;

Entouré d'une formidable équipe de musiciens qui ont accompagné Tina Arena, Lara Fabian, Axelle Red, Machiavel,...), Thierry Vingre présente "Des lunes et des soleils", un album pop en français soutenu par des riffs de guitares rock/funky, allant jusqu'à la ballade légère.

Entrée: 12 € - infos et réservations: spiritof66.be

Voyage au centre de la Terre à la grotte de l'Abîme - Samedi 16 février de 13:30 à 17:00 - Descendez à la découverte d'un monde surprenant que le temps et les éléments ont marqué de leur empreinte…

En complément de la visite, une de nos animatrices fera un petit atelier de pédologie pour découvrir la matière "terre".

Vous pourrez y voir un ' mur géologique ' en cours de réalisation, présentant des roches issues du sous-sol de la Wallonie.

Où : Grotte de l'Abîme, Rue Des Grottes 46 à Comblain-au-Pont

Public :à partir de 10 ans

Internet : http://www.archeolo-J.be

Repair Café à Modave Samedi 16 février de 14:00 à 17:00

Plutôt que de jetter et d'acheter un 'tout neuf', voyons voir si un gentil bénévole de Modave ne pourrait pas m'aider à réparer / raccommoder/fixer. .;

un petit café, un petit gâteau en plus pour agrémenter le moment dans un cadre convivial - Où : Salle du Bois Rosine, Rue Bois Rosine à Strée-lez-Huy - Gratuit

Internet : http://www.repaircafe.org

Salon Jobs étudiants à Liège - Samedi 16 février de 10:00 à 18:00- tu pourras rencontrer de nombreux employeurs de la région, à la recherche d'étudiants jobistes, ainsi que des agences d'intérim, découvrir un maximum d'offres, mettre toutes les chances de ton côté en participant à plusieurs ateliers : conseils pour la rédaction de cv, simulations d'entretiens d'embauche, exercices de recherches en ligne...; Entrée Gratuite, Accessible aux personnes à mobilité réduite, Parking gratuit. Où : Palais Des Congrès, Esplanade de l'Europe,2 à Liège - Gratuit - Internet :https://www.liege.be/fr/vie-communale/services-communaux/jeunesse/evenements/salon-jobs-etudiants

Grand Blind Test par Pascal Michel à comblain la tour - Samedi 16 février de 10:00 à 18:00 - Equipe de 4 à 8 pers 5 euros par pers; lots a chaque équipe; bar restauration pour cette belle soirée. Où : Salle Tallier, Place du Monument,1 à Comblain-La-Tour

Solid'artist Legend Tribute Festival samedi 16 fevrier dès 18h à Vottem- Concert gratuit, l'entrée sera votre geste de générosité (vivres non-périssable, vêtements en bon état, dons...) Au pgrm: Muse by Museum, Cover Electro Acoustique by 3 lives, Indochine by Black City Lieu: salle de l'équipe rue Emile Vandervelde à Vottem.

Samedi 16 & dimanche 17 février de 10h à 18h la Fromagerie de la Meule du Plateau ouvre ses portes - L'occasion unique de découvrir toutes les étapes de fabrication du fromage la Meule du Plateau, diverses animations, Bar et petite restauration dans un espace couvert et convivial- Entrée gratuite ! Adresse: Rue de Charneux 32, 4650 Herve

Donnerie à Liège A la salle du quartier, au 45 rue Pierreuse.

- dimanche 17 février de 13h30 à 15h30 - Apportez des livres, des jouets, des habits, des ustensiles de cuisine, du matériel de bricolage, des objets de décoration, des objets fait maison, du matériel de bureau, etc...et repartez avec l'objet qui vous manque.

" Foire des initiatives citoyennes " au Centre culturel de Waremme. dimanche 17 février de 10h à 18h. Des animations et ateliers vous feront découvrir la vitalité des initiatives et acteurs hesbignons. Un rendez-vous où vous serez actifs. Vous pourrez vous initier à des techniques nouvelles : réalisation de produits ménagers naturels, réalisation de produits d’hygiène naturels, réalisation de sacs à vrac, culture et entretien des plantes, réparation de vélos, trocante de jouets, conseils pour le zéro déchet, gestion intelligente d'Internet, , réalisation de conserves...Petit-déjeuner de produits locaux dès 9h.

Entrée libre – ateliers gratuits, inscriptions demandées .Centre culturel de Waremme, Place de l’Ecole Moyenne 9 à Waremme

Envie d’un moment drôle et divertissant à vivre en famille ? Le Centre culturel de Remicourt vous propose ce dimanche 17 février à 16h00 : "Princesse Belgique" (dès 8 ans). Un spectacle belgo-belge hilarant qui nous renvoie à nos origines. Ou comment comprendre en s’amusant la complexité de la Belgique à travers son histoire...

lieu :Centre culturel de Remicourt, 25 rue Haute à 4350 Remicourt

Concert de la Société Royale l'Harmonie de Gemmenich en l'église de Bolland-Dimanche 17 Février à 15hAu pgrm: des reprises de Coldplay, Bon Jovi, Boney M., Western Graffiti, 80 days around the world, etc... Blind test en 2e partie de concert. Lieu: Eglise de Bolland, Rue des Doyards à Bolland

Balade hivernale à Grand-Rechain Dimanche 17 Février dès 9h30 Remettons-nous en route dans la nature vers Soiron, Olne et environs. Rendez-vous sur la place de Grand-Rechain (Herve) à 09h30- Durée de la balade +/- 3 heures – Distance +/- 10 km- Chaussures de marche et vêtements adaptés à la météo du jour- Participation : 5 euros / personne – gratuit pour les enfants de -12 ans

20e bourse du cinéma à Waremme Dimanche 17 février de 9 à 16h -Echange - Vente - Achat: Affiches, photos, livres, revues, cartes postales, disques, cassettes vidéo, DVD,films, projecteurs, matériels (cinéma, photo et vidéo) -Animations & Petite restauration. Lieu: Salle du Métropole, 7 Rue Emile Hallet à Waremme

' Yakara Teuta '... Citoyen du Geer*(en langue gauloise) - Foire des Initiatives Citoyennes Dimanche 17 février de 10:00 à 18:00- Au pgrm: Stands d'information, producteurs et artisans locaux, ateliers pratiques, rencontres avec des témoins, animations, émailleront cette journée placée sous le signe de l'énergie créatrice et de l'épanouissement pour tous. Où : Salle Des Douches - Centre Culturel de Waremme, Place de l'Ecole Moyenne N°9 à Waremme - Internet :http://www.waremmeculture.be/Centre-Culturel

Grand Vide dressing 100% Femmes Dimanche 17 février de 10:00 à 17:00 - un grand vide dressing est organisé au hall omnisport de Tinlot au profit de l'orphelinat d'Esneux. Au programme, des vêtements et accessoires à petits prix, un bar à maquillage et à ongles, un bar à cocktail pour passer un bon moment entre filles , de la musique et une bonne ambiance - Un coin collecte sera installé pour récolter des dons (jouets ou vêtements enfants de 4 à 12ans) que nous nous chargerons de déposer à la maison blanche d'Esneux pour les enfants Nombre d'exposants : 80 - Où :La Tinlotoise, Rue de l'église 27 à Tinlot- Tarif : Gratuit

Samedi 16 février à partir de 21 heures à la salle de l’Union à Herbiester (Jalhay): remise officielle du Sabre dans le Fourreau par les autorités communales, mise sous scellé du sabre et remise officielle de la clé, signature de la Charte du Carnaval 2019 par tous les groupes participants. A 22 heures, grande soirée de pré-carnaval avec la traditionnelle danse des lanciers. Animation par le DJ Ignite. Les déguisements sont les bienvenus. PAF : 6 euros, gratuit avec déguisement.