Quelques idées de sorties pour ce weekend

Visite guidée: Sur les traces des princes-évêques : l’actuel palais de Justice - vendredi 25 janvier à 15h-

Au milieu du XIXe siècle, le gouvernement provincial décide la construction d’un bâtiment situé à l’ouest de l’ancien palais des princes-évêques. Le nouveau palais conçu par l’architecte Delsaux est d’inspiration gothique. Le choix de ce style, audacieux pour l’époque, est révélateur : pour la jeune Belgique, en quête de ses racines, il constitue le style national par excellence.

RDV : place Saint-Lambert, devant l’entrée du palais des princes-évêques. Infos & réservation: www.visitezliege.be

Conférence par Christian Barbier Cartes postales du Système solaire - Vendredi 25 janvier 19h30-physicien,chef de projet principal au CSL (Centre Spatial de Liège), volcans, océans souterrains, montagnes de glace, lacs d’hydrocarbures, tempêtes de sable à l’échelle planétaire, ouragans capables d’engouffrer plusieurs Terres rien que par leur taille…

C’est ce nouveau Système solaire que vous pourrez découvrir - Lieu: Institut de physiologie, 17 place Delcour, Liège. Infos: http://www.societeastronomiquedeliege.be

Samedi 26 janvier à 10h – Visite à deux voix de l’exposition Mady Andrien à la Boverie– avec Mady Andrien, Sculptrice et Edith Schurgers, Animatrice aux Musées de Liège et Historienne de l’art. Une occasion unique de rencontrer Mady Andrien, dont le travail privilégie la terre, le bronze et l’acier, donnant naissance à des sculptures de silhouettes et figures humaines : baigneurs, enfants, rameurs, passants ou encore princes-évques, témoins historiques du passé de la ville, peuplent son univers et intègrent l’espace public. La visite est gratuite à l’achat du ticket d’entrée pour Liège. Chefs d’œuvre – Sur réservation uniquement : www.laboverie.com

Visite guidée: Théâtre de Liège à l’Émulation samedi 26 janvier à 14h30-Le Théâtre de Liège est aujourd’hui la première scène de Wallonie avec plus de 200 représentations et 60.000 spectateurs par saison. Celui-ci est logé dans un joyau architectural unique à Liège, composé d’un très beau bâtiment néoclassique et d’un bâtiment au design contemporain. La visite de cet écrin de près de 7.800 m2 vous permettra de découvrir une oeuvre architecturale mariant classicisme et modernisme. RDV : place du 20-Août, 16 - Réservations : www.visitezliege.be

Concert de gala du Brass Band de Xhoffraix au centre sportif de Malmedy - samedi 26 à 20h & dimanche 27 janvier à 16h Le thème choisi par notre équipe pour cette édition est : "Danse, dense la musique". Plus d'infos: www.bbxx.be .

La saison des ' Bouquins de Tilff ' reprendra ce samedi 26 janvier. Vous pourrez les retrouver chaque 4e samedi du mois pour le reste de la saison Jusqu'en mars retrouvez les à la salle de l'Amirauté et dès les beaux jours sur la Place du Roi Albert à Tilff de 10h à 17h. Vous y trouverez: livres régionaux, bandes dessinées, cartes postales, romans en tout genre…

Samedi 26 janvier de 14:30 à 16:30- Visite guidée du Théâtre de Liège La visite de cet écrin de près de 7.800 m2 vous permettra de découvrir une œuvre architecturale mariant classicisme et modernisme. La salle de la Grande Main dont les gradins en suspension sont uniques en Europe, la salle des Pieds Légers et sa magnifique verrière, les trois salons de l'étage avec les peintures du xviiie siècle miraculeusement sauvées et la salle de l'Oeil Vert dans laquelle la ville ' appartient ' au Théâtre et le Théâtre appartient à la ville. Une promenade à travers les siècles dans laquelle la Société Libre d'Emulation est omniprésente. Où :Theatre de Liege, Place du xx Aout - Internet: http://www.visitezliege.be

Rencontres oenologiques à Jupille - Samedi 26 janvier de 13:30 à 20:00 - Le Foyer Culturel de Jupille-Wandre et le Bouchon de Liège ont le plaisir de vous inviter aux "rencontres œnologiques en pays de Liège". Cette journée permet aux amateurs de vins de se retrouver et d'évaluer leurs connaissances vinicoles et œnologiques. Des équipes de 2 à 4 personnes se rencontrent dans des épreuves théoriques et de dégustations à l'aveugle. Où : Salle Prévers Rue Jean Hermesse à Liège - Internet : http://www.jupiculture.be

Journée Mère-enfant à Eupen- Samedi 26 janvier de 10:30 à 17:00 -Au programme: Stands pédiatrie et maternité; Ateliers soins aux nouveaux nés, allaitement, portage, couveuses,...Stand kiné pré et post-natale; Grimage/bricolage pour enfants....Où : Hôpital Saint-Nicolas Eupen- Internet : http://www.hospital-eupen.be

Repair Café à Tihange - samedi 26 janvier de 14h à 18h au Cercle Saint Jean de Tihange. Les réparateurs bénévoles vous attendent, venez avec votre appareil défectueux, et on tentera de lui donner une seconde vie, et prendre un café en toute convivialité. Où : Cercle Saint Jean Tihange, 13a, Rue du Centre à Tihange - Internet http://serrcla.wixsite.com/cercle-st-jean-huy

Au centre Culturel de Welkenraedt, CONCERT "Le Vaisseau d'Or" - dimanche 27 janvier à 16h. Le Vaisseau d’Or fait dialoguer musique française et musique syrienne actuelles. Ce projet ouvert sur deux cultures fera voyager de Gabriel Fauré, Albert Roussel, Reynaldo Hahn à Debussy. Entrée: 16 € en prévente. Infos et réservations: www.ccwelkenraedt.be/

Dimanche 27 janvier à 11h30 au centre culturel Junglingshaus rue Neuve à Eupen, le groupe Detonics sera en concert: Swing, Blues, Rock… a shot of West Coast Blues! Un concert hyper énergique évoquant des casinos illégaux, la prostitution, le whisky de contrebande et Al Capone…

Balade hivernale : à la découverte de la nature assoupie - Dimanche 27 janvier de 13:30 à 16:30; Distance : 8 km ; Départ : Office du Tourisme de Jalhay-Sart à 13h30, Place du Marché 242

18e bourse aux collections à Blegny Dimanche 27 janvier de 9:00 à 15:00 - Timbres, monnaies, cartes postales, télécartes, chromos,...petite restauration et bar dépendant de la Province de Liège ( à 20 mètres)Nombre d'exposants : 25 - Où : Blegny Mines, Rue Marlet 23 à Blegny

14ème grand Concours "Danse Creation" se tiendra au Palais des Congrès de Liège le dimanche 27 janvier à 14h. de nombreuses écoles et compagnies participantes viennent de tous les coins de la Belgique , France , Angleterre ..Ce Concours est un Concours de groupes pour plus de 12 ans sans limite d'age , dans les styles : classique , jazz , contemporain , hip-hop et une partie "Création" ou tous les styles peuvent etre confondus . Prix des places le jour meme: 18€ Lieu palais des Congrès.