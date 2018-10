Quelques idées de sorties pour ce weekend

Foire à 1 € à Huy Jusqu' au 11/11 -Port de Statte- 60 métiers forains 90 % des attractions à 1 €- Infos: https://www.foire1euro.be/

Ce vendredi 26 octobre aura lieu notre 2ème Cortège Halloween Des Quartiers Tumulus-luciflore (Waremme) dès 17h . Au programme : grande marche au flambeau qui dure +- 2 à 3h , bar Halloween , soupe , balade et brulage de la sorcière dans le quartier et pour la première fois le cortège sera dirigée par une grande fanfare . Avec mon plus grand respect pour vous j'espère avoir une réponse positive de votre part . Avec mon plus grand respect .

Balade guidée Saveurs végétales sur les coteaux sa 27/10 à 14 h 30. Cheminant au travers de jardins en terrasses, bois et friches à flanc de colline, nos sens se mettent en éveil. Romarins, giroflées, figuiers, acanthes, robiniers... intimement associés à l’histoire des lieux, ponctuent de leurs couleurs et odeurs un patrimoine quasi millénaire. Selon la récolte de saison, quatre petites dégustations de végétaux des coteaux réveilleront et raviront les papilles des téméraires conquérants des coteaux. Nature et culture ont rendez-vous avec les gourmets. Fiche de recettes au terme de cette escapade bucolique. RDV : office du tourisme, halle aux viandes, 13 quai de la Goffe. Infos: visitez liege

24 Heures de Puzzle de Belgique à Hannut - du samedi 27 dès 16h au dimanche 28 octobre à 15h- Venez soutenir les équipes venues des 4 coins du monde mais aussi assister à de nombreuses animations (village du jeu) et spectacles, déguster des bières locales et vous restaurer durant tout le week-end. Où : Marché CouvertRue Des Combattants à Hannut

Grande Fête de halloween à Lincent Samedi 27 octobre de 18:00 à 2:00- Thème de cette année Star Wars, animations pour les enfants encadrées par un groupe de scout ! Restauration: tartiflette, hotdog, soupe d'automne - Distribution de friandises- Où :Vieille église, Rue de la Fontaine à Lincent.

La Grande Peur (Detective party) au fort de Huy samedi 27 octobre dès 19 h-Mais que se passe-t-il au fort de Huy ? Se pourrait-il que ces événements étranges soient liés à cette vieille légende selon laquelle une malédiction pèse sur les lieux ? Il se chuchote même que des experts sont arrivés de loin ces dernières semaines...Départs toutes les 20 min. 10 départs de 19h à 22h - durée ± 1h30. Réservation obligatoire: musees.huy.be- Où :Fort Chaussée Napoléon à Huy

19ème édition du Salon oenologique de Chaineux/Herve samedi 27 et dimanche 28 octobre - 13 viticulteurs français seront présents. Régions : Champagne, Alsace, Côte du Rhône, Languedoc, Beaujolais (2), Bergerac, Bordeaux, Sancerre, Vins de Loire, Cognac, Jura, Bourgogne + 4 métiers de bouche de notre région. Entrée : 7 € + verre de dégustation offert. Lieu: Ecole de Chaineux à Herve

Yves Duteil sera en dedicace à la FNAC de Liege ce samedi 27 octobre à 13h

3h Cuistax Folkloriques et course de brouettes de Herve - samedi 27 octobre dès 12h30 -13h30 : Accueil des équipes brouettes

- 14h00 : Départ de la course cuistax ! Lieu: dans la cour du Collège Provincial de Herve.

Balade contée LA NUIT DES MACRALES samedi 27 octobre dès 17h- Pour la 1èrefois, le Musée de la Vie wallonne ouvre ses portes aux revenants qui hantent les lieux depuis des siècles... les visiteurs partiront toutes les 30 minutes dans un monde fantastique, escortés par la Mort en personne. Des personnages étranges reviendront d’entre les morts le temps d’un soir pour hanter les salles du musée. Des ateliers créatifs et des grimages seront proposés gratuitement toute la soirée. Lieu: Musée de la Vie wallonne - Réservation obligatoire au 04/279.20.31

Concert annuel de La royale Chorale Sainte Cécile de LIGNEUVILLE samedi 27 octobre à 20 H - pour assister à son traditionnel concert annuel à l’occasion de ses 111 ans.

Vous retrouverez durant la soirée, la chorale de Géromont et en invité d’honneur " l’EUROPEAN CELTIC ORCHESTRA ",

Sous la direction d’Olivier SCMITT.

Lieu: Ligneuville, 4960 Malmedy

16ème édition de La journée de la pomme dimanche 28 octobre de 10h à 18h au château de Wégimont à Soumagne ! Au programme : visites guidées exclusives du verger conservatoire, du jardin mellifère et du rucher école, baguage des oiseaux du verger, conseils, taille de fruitiers, greffage, conférence, pressage de pommes, détermination de vos fruits, analyse gratuite de sol par les Services Agricoles de la Province de Liège (apportez vos échantillons de terre), bar et petite restauration par les bénévoles et les cuisines du château, marché bio de producteurs locaux, …

Le grand brunch d'Halloween à Liège - Dimanche 28 octobre de 12:00 à 16:00- venez déguster notre incontournable Brunch tout en frissons, fantômes et toiles d'araignées, spécial Halloween dans notre Van der Valk Congres Hotel Liège.Des maquilleuses seront présentes pour réaliser des grimages à vos enfants, ainsi qu'une salle de jeux. Lieu: Van Der Valk Congres Hotel Liege, Esplanade de l'Europe 2 à Liège- Infos: https://www.congreshotelliege.be