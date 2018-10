Quelques idées de sorties pour ce weekend

Foire à 1 € à Huy du 5/10 au 11/10

Port de Statte

60 métiers forains 90 % des attractions à 1 €- Infos: https://www.foire1euro.be/

Marché du terroir et ses richesses à Stavelot -Vendredi 12 octobre de 16h à 22h- Marché nocturne: Produits de terroir, produits bio, produits de bouche et autres… Bières, fromages, confiseries, épices, savons…Une animation musicale en clôture de soirée. Où : Sur L’esplanade de L’abbaye, Avenue Ferdinand Nicolay à Stavelot. Internet :http://www.stavelot.be

Balade nocturne Liège dans son habit de lumières - Vendredi 12 octobre de 19:00 à 21:00 - La ville de Liège est inscrite au sein d'un réseau international de ' villes lumière '. l'éclairage des quartiers, des espaces publics et des monuments emblématiques est ainsi progressivement renouvelé en utilisant les technologies les plus pointues en matière d'illumination. Découvrez comment ces nouvelles lumières magnifient dans le paysage nocturne des sites comme l'hôtel de ville ou les ponts sur la Meuse. Où : Derrière l'Hôtel de Ville, Angle Des Rues Ferdinand-Hénaux et de la Violette à Liège - Internet : http://www.visitezliege.be/fr/thematiques

Soirée The Voice le vendredi 12 octobre à 20h au Centre Culturel de Dison, rue des Ecoles, 2 à Dison ; seront réunis quelques talents pour une soirée guitare-voix avec des anciens de l'émission The Voice, tels Anaïs Cambus, MOER (le duo de Cédric Van Moer et sa compagne Gwenn) et Erik Braun. Réservations indispensables !Infos et réservations : CCDison

Visite guidée d'un atelier de fabrication de cuberdon à Seraing - Samedi 13 octobre de 9h45 à 12h - RDV à la confiserie "Bonbons à l’Ancienne" à Seraing . Vous pourrez visiter leurs ateliers accompagnés d’un guide. Cette découverte se clôturera par une petite dégustation . Où ?confiserie "Bonbons à l'ancienne", rue des Téris 56 4100 Seraing.

5ème Salon du Rhum Du samedi 13 au dimanche 14 octobre dès 13h-

pas loin de 120 maisons seront représentées... des rhums issus du monde entier et de découvrir, ainsi, une palette de saveurs insoupçonnées (rhums agricoles, industriels, épicés, vieux,...) dans un endroit spacieux, original et élégant. RDV: au centre culturel de Spa. Préventes et infos: www.salondurhum.be

Festival des saveurs à Herve samedi 13 & dimanche 14 octobre - Au pgm: Cabaret, marché des saveurs, trail..Lieu: Avenue Reine Astrid à Herve. Infos: http://www.paysdeherve.be

Dimanche 14 octobre à 17h, le centre culturel de Welkenraedt propose le spectacle : " La vie de Soeur Emmanuelle " , un spectacle musical et littéraire, conçu et interprété par Marie-Christine BARRAULT et Franck CIUP au piano. Le spectacle est une création artistique de " piano littéraire " sur la base de textes issus des livres "Confessions d’une religieuse" et "Mon testament spirituel" écrits par Sœur Emmanuelle. Ces textes font l’objet d’une lecture théâtrale époustouflante de la part de Marie-Christine Barrault qui s’est glissée dans la peau du personnage

Infos: www.ccwelkenraedt.be

Dimanche Légendaire à la Ferme des enfants dimanche 14 octobre dès 13h - Au pgrm: des contes sauvages parmi les arbres, la cornemuse sauvage retentira, des jongleurs de feu seront présents... RDV: à la Ferme des enfants, Vieille-voie-de-Tongres, 48 - à Liège. Infos: http://www.lafermedesenfantsdeliege.be/spip/

Balade romantico-gastronomique à Julémont- Dimanche 14 octobre à 13h30 -Romantico, vous découvrirez tout en longeant de charmants ruisseaux chanteurs et autres sentiers aux odeurs automnales...& Gastronomique, vers 17H00 vous pourrez savourer l'une ou l'autre délicieuse glace " maison " ou un plat bio- RDV pour le départ de la balade: Église de Julémont, Route de Battice

Journée de fête à Limbourg Haut ce dimanche 14 octobre à dès 11h30- Au pgrm: balade, lanceurs de drapeaux de Würselen, concerts, Spectacle , dégustation de champagnes.