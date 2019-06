Quelques idées de sorties pour ce weekend estival

La musique sera en fête partout dans notre région. Les plages s'installent...C'est l'été!

Festival Fiestas du Rock, vendredi 21 dès 18h et samedi 22 juin dès 14h à Flémalle. Avec Eiffel, DeWolff et The Sore Losers, entre autres, le rock prend de nouveau ses quartiers aux Trixhes, à Flémalle ! Avec aussi le grand retour de la Fiesta des Gosses !

Lieu: Sous Chapiteau - Terrain de football des Trixhes

Rue du Beau Site, 21 - 4400 Flémalle

Entrée gratuite !

Infos : www.fiestasdurock.be

Aubades sur la brocante de Saint-Pholien-des-Prés - vendredi 21 juin à 09:00

Défilé des Marcatchous avec le bouquet et la fanfare sur la brocante de Saint-Pholien. boulevard de la Constitution –

" La nuit au musée " au Musée des Beaux-Arts et de la Céramique - samedi 22 juin de 19h30 à 21h30- Si tu as entre 8 et 12 ans, cette animation est pour toi. Viens découvrir le musée à la lampe de poche. Cette visite sera suivie d’un atelier créatif. Réservation obligatoire carla.zurstrassen@verviers.be- Lieu: rue Renier à Verviers

Welkenraedt on the Beach vendredi 21 juin & samedi 22 juin - Cette année, le VBC Saint-Joseph Welkenraedt revient avec son incontournable et célébrissime beach volley. Pour qui ? TOUS ! Le vendredi, after school et tournoi des entreprises à partir de 16h.

Le samedi, tournoi loisirs, provincial et national.

Les inscriptions sont OUVERTES via le lien suivant : http://www.wotb.be/

Journée d'animation - De la plante à la ruche ce samedi 22 juin dès 14h- la Maison Nature du Domaine de Palogne propose une animation gratuite à toutes les familles sur le thème de la pollinisation et des abeilles. Cette animation familiale, avec notamment l’ouverture d’une ruche et une récolte de miel, a pour but de sensibiliser petits et grands au rôle essentiel de nos amies polinisatrices - RDV: à la maison Nature du Domaine de Palogne.

Relais pour la vie à Visé du samedi 22 juin 15h au dimanche 23 juin 15h-6e édition des 24 heures de mobilisation contre le cancer. Pendant 24 heures, toute une communauté se mobilise afin de célébrer et mettre à l'honneur les Battants qui ont vaincu ou se battent encore contre le cancer, tout en rendant hommage aux personnes emportées par la maladie. Une belle et noble manière de lutter, ensemble, contre le cancer. Adresse: Hall omnisports, 30 Rue de Berneau à Visé.

Dans le cadre des Jardins en Pays de Liège: Visite du jardin de Liliane et Marc Leclercq à Theux samedi 22 juin de 10h à 18h-

Jardin ornemental et de collection de 10 ares comprenant de nombreuses espèces d'arbres, d'arbustes et de conifères nains. Le jardin dont l'aménagement a commencé au début des années 80, est en perpétuelle évolution. Très belle collection de vivaces rares qui ne manqueront pas de vous surprendre.

Où : Jehanster, Rue F.x.simonis, 10 à Theux

Internet : http://www.jardinsenpaysdeliege.be

Fête du Parc à Plombières - Du Samedi 22 juin 2019 au Dimanche 23 juin - Comme chaque année, l'ASBL Plombières Village Promotion organise l’événement annuel le plus attendu par les Plombimontois avec son BBQ, des activités gratuites (ou presque) pour petits (calèche, châteaux gonflables,...) et grands (pétanque, animation musicale de qualité...) et sa tombola gratuite pour tous ! Lieu: Parc communal , Rue du Chemin de Fer 25 à Plombières