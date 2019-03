Quelques idées de sorties pour ce premier weekend de printemps

Carnavals, balades, théâtre... voici une foule d'activités à ne pas rater!

Pour quelle fête ? chante comme au cinéma vendredi 22 mars à 20h -

Pour quelle fête ? propose un répertoire festif. Véritable panaché de variété

française et anglaise, celui-ci est à l’image de l’énergie et du dynamisme dégagés par la Cité Ardente ! Les 80 choristes emmenés par 5 musiciens proposent un spectacle intergénérationnel ainsi qu’un show de qualité. Joie et bonne humeur garanties ! Lieu: Ancien manège de la caserne Fonck – rue Ransonnet, 2 – Infos: www.pqf.be – 18 (16€ prévente).

Vendredi 22 mars à 20h30, Dans le cadre du Festival Nourrir Liège 2019, Projection d’un documentaire: " Merci pour la pluie"- Un témoignage fort, un conte inspirant et captivant d’un optimisme infatigable qui teste les limites de la lutte pour un monde plus vert. Lieu : Le ventre de la baleine (péniche-spectacle) passerelle Saucy – www.leventredelabaleine.net – 3 €.

Rendez-vous le samedi 23 mars à 19 h pour la crémation d’Hivernatus au 19ème " SABBAT " des Rodjes Macrâles rue Solvay 11-13 à BONCELLES. BAR & BBQ – entrée gratuite –

Renseignements www.rodjes-macrales.be

Carnaval de Nessonvaux ( au hameau de Vaux-sous-Olne) samedi 23 mars à 12h15 Départ du cortège, avec à l'avant "les jeunes mariés" de l'année. Le jugement a lieu vers 16h sur la place E. Vandervelde et la fête continuera dans une ambiance conviviale.

Carnaval d' Haccourt Samedi 23 mars à 14h30 - départ du cortège à La Renommée.

Les membres de la Commission pour la restauration des orgues organisent le samedi 23 mars à 20h concert exceptionnel en l’église St-Michel de Jalhay, donné par Accordiola St-Vith, seul orchestre d’accordéonistes en communauté germanophone de Belgique.

Entrée : 10€, gratuite pour les moins de 12 ans.

Concert The Blue Shadows qui interprétera les plus grands standards des Shadows et de Cliff Richard. Samedi 23 Mars dès 21 h, en la salle Maquinay , rue de Manaihant 20 à Manaihant,

En première partie, le groupe Zone Rock, covers des hits 80/90.

Les réservations se feront en prévente au prix de 10€ par personne.

Le jour de l’évènement, le prix sera de 12€ -

Marché de Printemps des Artisans - samedi 23 et Dimanche 24 mars de 11h à 22h - nous aurons le plaisir de vous accueillir à notre marché de printemps, où vous attendent artisans et autres... sans oublier la visite de Micky le Clown le dimanche 24 Mars de 15h à 17h pour la joie des petits comme des grands. Où : Maison de Quartier Saint Léonard, Chaussée de Dinant, 19 à Huy

Showping is back à Seraing samedi 23 mars de 18h - Un show centré sur une exhibition de tennis de table relevée par la presence des deux meilleurs joueurs belges de tous les temps, Jean-Michel et Philippe Saive, d’un arbitre hors norme, Pierre Theunis et, le soutien psychologique des freres Taloche, Vincent et Bruno que l’on decouvre dans un role inattendu. Pendant une heure trente, ils vous donnent un cocktail savoureux, où performance physique se cotoient dans un delicieux delire. Où :Hall Omnisports du Bois de l'Abbaye, Avenue Des Puddleurs 51 à Seraing

AMAPAC (Association MAlmédienne pour la Promotion de l’Art et de la Culture) propose "L’INVITE", une pièce de 1h30 sans entracte le samedi 23 mars à 20h à la salle La Fraternité (rue de la Fraternité à 4960 Malmedy) –

Avec Guy Lemaire, Brieuc Lemaire, Elvire Farrauto et Fabrice Ruwet.

PAF 18€ - Prévente : 15€ (Maison du tourisme, place Albert 1er , Malmedy – 080 33 02 050) www.amapac.be.

55 ans, trois ans de chômage, des indemnités en chute libre, Gérard est au bout du rouleau quand il est enfin recruté pour un poste en Indonésie...

Samedi 23 mars dès 19h30 au Théâtre Jacques Huisman du Centre Culturel de Spa, finale du Tournoi d'Eloquence organisé par le Lions Club de Spa, ouvert aux étudiants de 5ème et 6ème secondaire. Entrée libre.

dimanche 24 mars à 11h00 et 16h00, venez vivre un moment familial au Centre culturel de Remicourt avec le spectacle "Taama" (dès 1an). Evadez-vous en famille au son de la musique traditionnelle du Burkina Faso !

Taama - "voyage" en langue dioula - réunit une chanteuse burkinabè et un violoniste breton dans un monde coloré qui mêle les comptines traditionnelles et les mélodies classiques. Infos: https://www.centreculturelremicourt.be/

Oupeye : Dimanche des P’tits Loups avec Pipo dimanche 24 mars à 15H -Un petit chien et sa maîtresse vont voir leur vie basculer le jour où ils croiseront un cirque ambulant. Lieu: au château d’Oupeye, rue du Roi Albert 127. Un spectacle à savourer en famille dès 3 ans.Réservations souhaitées au 04/267 06 21 ou 04/267 06 20

Carnaval de Waremme dimanche 24 mars dès 14h - Préparez-vous à voir défiler les différents chars et groupes folkloriques à l’occasion du Carnaval de Waremme. Tous seront présents afin de fêter cet événement comme il se doit, c’est-à-dire dans l’euphorie générale. Les rues de la capitale de la Hesbaye deviennent pour l’occasion un remarquable spectacle et lieu de fête pour les locaux, mais également pour les visiteurs venus pour l’occasion.

Balade de Printemps organisée par le comité de quartier "Les Platanes "Dimanche 24 mars de 10:00 à 13:00 - Sous la houlette de Sylvie Decerf ( Guide nature ) une balade dans les environs de Vaux sous chevremont. Durée +/-2h30. Prévoir de bonnes chaussures. Où : Vaux Sous Chevremont, Place Foguenne

Le Chœur ' Les Bengalis de Liège ' avec ses 80 choristes sera au Forum de Liege vendredi 24 mars à 15h30 - ce concert sera articulé autour de différents thèmes et contiendra une vingtaine de chants qu'ils soient amateurs d'harmonies classiques ou de sons plus récents, tels que Queen, Pink Floyd, The Police, Zazie, Stromae, Calogero, Johnny Hallyday et bien d'autres ..Infos: www.forum.be

Dans le cadre de l’Année 2019 "Wallonie, Terre d’Eau", animations à la Maison de l’Eau de Verviers le dimanche 24 mars; À 10 heures et à 14 heures : visite animée "Les Quatre Saisons de la Vesdre" (réservation recommandée)

Maison de l’Eau rue Jules Cerexhe 86 B – 4800 Verviers

Info / réservations : 087/307920 info@aqualaine.be