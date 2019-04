Quelques idées de sorties pour ce long weekend de Pâques

143 ème Cavalcade de Herve du vendredi 19 au lundi 22 avril -Durant 4 jours au programme: Festival Caval'Rire, dégustation et concours Herve et saveurs et le grand cortège carnavalesque, etc. "Cortège uniquement tracté par des chevaux de trait Harmonies internationales Groupes herviens Les plus beaux chars locaux Cave à vin Podiums d'animation Feu d'artifice et La soirée de la Cavalcade Infos: https://www.cavalcadeherve.com/

3e édition Week-end folk " Au chapiteau ! " à Marchin – Du vendredi 19 au dimanche 21 avril Au pgrm: Bœuf, stages de musique et de danse traditionnelle, bal folk et concerts- RDV: Centre culturel de Marchin

Place de Grand-Marchin, 4 à Marchin - Belgique

" Les Apéros Hesbignons " Du vendredi 19 au dimanche 21 avril

Dolomie, Place du Roi Albert Ier

Vendredi de 17h à 1h, samedi de 15 à 1h et dimanche de 15 à 22h

Entrée gratuite

Info : www.facebook.com/events/2150999865210115/

"Chasse au trésor en famille : A la recherche du trésor d'Aigremont " ! à Flémalle-samedi 20 avril Départ à 14h

Il est écrit dans un vieux manuscrit jauni, qu'un trésor dort depuis 300 ans au château d'Aigremont. Que dirais-tu de partir à sa recherche ? Avec ta famille, tente de retrouver ce mystérieux butin dans le dédale des salles et souterrains d'un château vieux de trois siècles! Jeu de piste, énigmes, défis, logique te feront gagner les clés qui te permettront peut-être d'arriver à la cachette secrète...( enfants entre 6 et 11 ans)

Parking aisé devant le château d'Aigremont

Information : www.flemalle.be ou sur www.liegetourisme.be

Souper Spectacle Paul-Henri Thomsin: " Les Liégeoiseries à la pelle " Samedi 20 avril de 19:00 à 23:00 -Ecrivain en wallon, liégeois connu entre autres pour ses chroniques sur Vivacité - Réservation indispensable par sms au 0496/75.20.55

Lieu : Ecole Saint-Joseph, Chemin de Tharoul 4 à Vyle-et-Tharoul

Internet : https://www.facebook.com/events/348735309183597/

La Chasse aux Oeufs à Welkenraedt - samedi 20 avril à 14h-Animation pour les enfants de 2 à 10 ans. Lieu: Le Bosquet, Rue Mermer 55 Welkenraedt

Balade flémalloise : ' Soupes, tisanes, cordes, paniers… Plantes à tout faire de nos sentier - Dimanche 21 avril de 14:00 à 17:00- Souvent considérées comme de vulgaires mauvaises herbes, on les arrache faute de connaître leurs vertus...Or, beaucoup d'entre-elles regorgent de trésors cachés; qualités gustatives, propriétés médicinales...Une balade animée et interactive à la découverte des mille et un secrets de ces plantes à tout faire, dans le très joli vallon du Villencourt ( Flemalle)Départ : 14h parking au tout début de la rue du Villencourt (extrémité de la chaussée d'Ivoz) - www.flemalle.be

Ce dimanche 21 Avril - 5ème édition de la Montée Historique de Richelle!

Démonstration de véhicules ancêtres toute la journée.

Dès 16H30, début des "Montées en Or" (Montées Chronométrées).

Spectacle tout au long de la journée!

Restauration et commodités disponibles sur place!

Entrée 5€, Femmes et Enfants GRATUIT! Lieu: Richelle

Descente des Arbalétriers à Visé- dimanche 21 avril

Cortège en ville - Prière à Saint-Georges (Place du Marché) - Descente de bateaux sur la Meuse - Feux d'artifice sur l'île Robinson à 21h. Concert d'harmonie.

1h pour ma ville ou la chasse aux déchets à Sainte Walburge- dimanche 21 avril à 9h45 -Objectif: nettoyer le parc international de la Paix pour que chacun puisse en profiter pleinement.

Visite guidée sur le thème Pâques et les cloches (collégiale Saint-Barthélemy)dimanche 21 avril à 14h30

Rentrant de Rome, les cloches n’auront pas oublié leurs œufs en chocolat, invitant le public à une chasse aux œufs au son du carillon " Mathias van den Gheyn " de la collégiale Saint-Barthélemy, Liège. Ce renouveau en période pascale, sonnera l’ouverture de la saison des concerts de carillon,

non seulement à Liège, mais dans le monde entier.

RDV : office du tourisme, halle aux viandes, 13 quai de la Goffe. Infos: www.vbisitezliege.be