Quelques idées de sorties pour ce chaud weekend

Le Village Provençal à Waremme du vendredi 29 juin au dimanche 1 juillet - Une trentaine d’exposants, tous venus des régions méditerranéennes, proposeront tous les produits emblématiques du Sud de la France, avec les olives, les tapenades et autres condiments, la charcuterie et les fromages, les épices, le nougat, les calissons et berlingots, le miel de lavande ou de thym ... Lieu: Waremme (Place Roi Albert) Infos: https://www.levillageprovencal.fr/

Deuxième édition des ApÉros Hutois - Vendredi 29 juin de 17h et 22 h-

Au programme: musique, détente, restauration, bonne humeur, un excellent moment entre amis.

Dans le discobar, Tom Hawkins et dj SnaÏky vous proposeront une animation variée qui vous permettra de vous déhancher sur leurs rythmes endiablés.

Où: Place Verte 4500 Huy

Internet: https://www.lesaperoshutois.be

Concert HIPORGUE samedi 30 juin à 19h EN L'EGLISE DE GLONS AVEC SERGE SCHOONBROODT ET SES 4 DANSEURS dans le cadre de la réinauguration de l'orgue historique. Entrée libre.

Démonstrations de bateaux téléguidés à Angleur- Samedi 30 juin de 13:00 à 17:00 - Au pgrm: démonstrations de voitures et bateaux téléguidés avec des petites initiations. Où: Derrière Belle île au Niveau du Pont Levi, Rue Val Benoît à Angleur. Internet: https://www.facebook.com/groups/1496849487267587/

"Saint-Léonard en Couleurs" -samedi 30 juin - La journée débutera dès 10h avec la désormais traditionnelle grande brocante.

A partir de 13h, vous aurez l'embarras du choix : châteaux gonflables, théâtre de rue, grimage, fanfare, peinture collective, initiation aux percussions, au Graff' et à l'Urban Training... Il y en aura pour tous les goûts !

Lieu: aux abords de la Brasserie Haecht.

4ème Piétonnier culinaire à Waremme samedi 30 juin dès 18h30- Venez découvrir le savoir-faire des établissements ' horeca ' du piétonnier - Chaque établissement vous accueillera dans son chalet dans une ambiance conviviale et musicale. Menu du jour : Formule à 25 € - boissons non comprises

Visite guidée du fort de Battice - samedi 30 juin - Départ des groupes à 13 heures 30 - Durée de la visite +/- 3 heures sur un parcours de +/- 3 kilomètres sur et dans le fort. Les galeries et locaux sont à 30 mètres sous terre. Vêtements chauds et bonnes chaussures sont recommandés.PAF : Adulte = 5 €. Enfant de moins de 12 ans = 3 € - Adresse : Route d’Aubel (ligne 38) à Battice.

4h de cuistax à Lambermont - samedi 30 juin dès 14h- Au programme, 4h déjantées ouvertes aux participants de 12 à 75 ans, avec un parcours rempli de surprises - Restauration et animations prévues pour les enfants sur place.Début de la course à 14h et dès 19h, un barbecue suivi d'une soirée aux Lampions. Où: Plaine Ozanam, 24 Sur Les Joncs à Lambermont - Internet: http://www.cuistaxozanam.be

"Journée de l'escargot et du coquillage" dimanche 1er juillet de 9h à 18h. Au programme : - une exposition "Coquillages du monde entier", balades "Safari escargot" pour découvrir les escargots et limaces , courses d'escargots, différents stands en relation avec la nature, bar & restauration ... Adresse du jour : Musée de Montagne St Pierre, place du Roi Albert à 4600 Lanaye. Infos: http://www.societe-belge-de-malacologie.be/

' Picnic en ville ' géant au cœur de la cité ardente dimanche 1 juillet de 11:00 à 18:00 - Les Galeries St Lambert ainsi que les places Saint-Lambert et Saint-Etienne se transformeront, le temps d'une journée, en un espace vert et festif où familles, enfants, jeunes ou moins jeunes, et acteurs locaux seront mis à l'honneur dans une ambiance conviviale et animée. Pour l'occasion, plus de 1.000 paniers ' picnic ' gratuits seront distribués, sur réservation préalable via la page Facebook des Galeries- Où:Galeries Saint Lambert - Place Saint Lambert - Place Saint Etienne.

Randonnée flémalloise ' Les chemins oubliés ' dimanche 1 juillet - Découvrez sur un parcours de 9 kilomètres le patrimoine naturel, architectural et industriel du rebord mosan, à travers tiges et chavées par les chemins oubliés. Départ à 9h30 sur le parking de l'église, rue de la Résistance (Flémalle-Cahottes) Fin à 12h30.

Les Petits Marchés artisanaux de Hannut - Quatrième rendez-vous de la saison - Dimanche 1er juillet de 10 à 17h00. Plus de 100 artisans authentiques

- La plupart des disciplines artisanales représentées

- Produits du terroir et bio

ATTENTION ! Le Petit Marché est déplacé sur l'esplanade de l'Hôtel de ville (à 100 mètres de la Grand Place)

Où: Esplanade de l'Hôtel de Ville, 23 Rue de Landen à Hannut

1ere course de caisses à savon à Soiron dans le cadre du challenge des petits patelins - dimanche 1er juillet Le parcours traversera le village sur un circuit bien sinueux tracé depuis le haut du village jusqu’à la superbe place du bac dans le fond du village. Les entrainements débutent à 10 h avec deux catégories : jeunes et élite. La course débutera à 13h. L’entrée au circuit est gratuite et bbq ,et boissons seront disponibles à prix démocratique.