Quelques idées de sorties dans notre région

Roger Hodgson en concert au Forum - samedi 16 mai à 20h

Roger Hodgson est sans conteste l’un des auteurs/compositeurs les plus doués de notre temps. La voix légendaire de tous les hits de SUPERTRAMP a chanté́́́́ mais aussi écrit et composé : " Give a Little Bit ", " The Logical Song ", " Dreamer ", " Take the Long Way Home ", " Breakfast in America ", " It’s Raining Again ", " School " et " Fool’s Overture "... des chansons intemporelles, des moments incontournables de notre vie. Lieu: Forum de Liège - Infos: www.leforum.be

Spa Italia au circuit de Spa Francorchamps- dimanche 17 juin -

Pour les amoureux passionnés de sports moteurs, l’Italie va de pair avec beaucoup de grandes marques auto et moto. Mais l’Italie symbolise aussi à elle seule cet héritage culturel: la dolce Vita. Et tout le patrimoine qui l’accompagne : la gastronomie, la mode, le design, la musique, les bons vins, le tourisme …En choisissant de rééditer Spa Italia en 2014, DG Sport a l’ambition de célébrer l’Italie toute entière. Au-delà d’une fête des voitures et motos de marques italiennes, c’est tout l’art de vivre transalpin qui y sera mis à l’honneur. Lieu: circuit de Spa Fracorchamps - Infos: http://www.spaitalia.be/

Le Village Provençal s'installe à Andenne (Place des Tilleuls) du jeudi 14 au dimanche 17 juin- Une quarantaine d’exposants, tous venus des régions méditerranéennes, proposeront tous les produits emblématiques du Sud de la France, avec les olives, les tapenades et autres condiments, la charcuterie et les fromages, les épices, le nougat, les calissons et berlingots, le miel de lavande ou de thym ... Infos: https://www.levillageprovencal.fr/

Du 14 juin au 15 juillet se tiendra le village Diabolik , sur le site de la nouvelle Maison Communale de Crisnée.

Tous les matchs de la coupe du monde sur grand écran !

Entrée gratuite (*sauf vendredi 13 et samedi 14 juillet / Crisnée Cover Festival)

Bar, chalets de restauration, animations, espace couvert en cas de pluie,

espace enfants, guinguette.

Boutique d'articles divers pour supporter les Diables !

Accessible PMR

Weekend de la Saint Jean de MONT-DISON du vendredi 15 au lundi 18 juin -- Au pgm: VENDREDI 20 h : du Match ESPAGNE - PORTUGAL sur écran géant -Entrée gratuite; samedi dès 8h BROCANTE A TRAVERS LE VILLAGE ; dimanche : exposition de voitures, Kicker géant, fête de la musique: la France des année 60-70 sera à l'honneur, restauration...Entrée gratuite- Retrouvez le pgrm complet sur http://www.mont-dison.be/Kermesse.htm

Jardins en Pays de Liège: Visite du jardin de Marie-Paule et georges Delabye samedi 16 & dimanche 17 juin de 10h à 18h-Jardin de partage ' de 11 ares de style romantique où se côtoient de nombreuses variétés de vivaces, rosiers, clématites et hydrangeas. Sentiers de pierres, mare naturelle, terrasses en bois, murs de pierres sèches, serre et potager. Où: Rue du Vignoble,3 à Amay- Internet: http://www.jardinsenpaysdeliege.be

Portes ouvertes des pompiers de Liège samedi 16 juin de 14h à 19h & dimanche 17 juin de 11h à 19h - Au pgrm: démonstrations du matériel, baptème de plongée, tours en camion pour les enfants, restauration & bar. Lieu: rue Ransonnet à Liège

Le 'petit marché' de Louveigné -samedi 16 juin de 16h à 21h- Marché de producteurs locaux et de produits du terroir : pain, légumes, fromages, bières spéciales, oeufS, gaufres, confitures, condiments, bijoux, foulards, articles de décoration....Lieu: Place Des Combattants à Louveigné

7ème édition de Flémalle en Fête samedi 16 & dimanche 17 juin dès 14h - Au pgrm: Sports pour tous, Funny challenge, ferme en ville, marché, artisanat, braderie, village italien,…. 3 km d'animations. Fête Foraine, 2 jours d'activités non stop. Où: Grand'route 4400 Flémalle

Jardins en Pays de Liège: Visite du jardin de Gilberte et Armand Oversteyns - samedi 16 & dimanche 17 juin de 10h à 18h- Jardin tout en longueur de 12 ares. d'Abord soignées et harmonieuses, les plantations deviennent plus libres au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la maison. Potager, petite mare avec cascade, terrasses accueillantes. Rosiers anglais, clématites, hostas, buis. Où: Grand-Route, 152 à Verlaine- Internet: http://www.jardinsenpaysdeliege.be

Ce dimanche 17 juin dès 10h - promenade: jardins et Coins secrets -

Cette journée spéciale vous propose de partir à la découverte d’espaces privés. Cette année, les Coteaux de la Citadelle seront tout particulièrement mis à l’honneur. La circuit est de +/- 3 km pour une durée de +/- 2h30 à 2h45Prix et heures : Visites guidées (7€) à 10h – 10h30 – 14h – 14h30 et 15h - réservation via le site internet www.visitezliege.be/fr

6eme Balade à moto à Liers dimanche 17 juin au profit de la lutte contre la Mucoviscidose - départ 9h30 petite restauration et animation musicale- RDV: chaussée Brunehault 653 à Liers

2ème course de caisse à savon d' Amay (manche du championnat de Belgique) - dimanche 17 juin de 10h à 17h -Sur un parcours de 1.2km, venez voir ces bolides silencieux à l'oeuvre.

Il y a de tout dans les caisses à savon : de l'ultra rapide avec des pointes à 95km/h aux folkloriques, tout est réuni pour être épaté durant toute la journée.

Entrée gratuite sur tout le parcours, possibilité de manger un pain saucisse et boire un verre au départ et à l'arrivée. Où:Départ Salle Des Mirlondaines - Arrivée Rue Wehairon et Rue Des Terres Rouges 15 à Amay - Internet: http://www.amasports.be/caisses-a-savon

Visite guidée "La place des jardins en ville" Dimanche 17 juin de 14:30 à 17:30 - Derrière la façade de l'abbaye bénédictine de la Paix-Notre-Dame se cache un jardin d'une superficie insoupçonnée. Un havre de paix au milieu du tumulte de la ville. Quittant ce jardin privé, nous partirons à la découverte des espaces verts publics du parc d'Avroy et du Jardin botanique. Quelle place réserver et quel rôle donner aux jardins dans la ville, tel sera notre fil conducteur. Où: Abbaye Bénédictine de la Paix-Notre-Dame 54 bd d'Avroy à Liège- Internet:: http://www.visitezliege.be

Les secrets de Gertrude : journée entre filles au Château Dimanche 17 juin de 10:00 à 15:30- journée consacrée aux femmes au château de Moha.

Au programme:

10h-12h : atelier produits cosmétiques naturels

12h-13h30 : pique-nique champêtre

13h30-15h30 : jeu de piste/geocaching

Tarifs: 18€/pers.

Infos et réservations : http://www.chateaumoha.be- Où: Château Féodal - Wanze, Rue du Madot.