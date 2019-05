Quelques idées de sorties dans notre région

Deuxième spectacle intitulé « Drôles de vies » - vendredi 24 mai à 20h - Vous vous trouvez trop vieux ? Vous avez mal au dos, des rhumatismes ? Vous perdez un peu la mémoire ? Ou au contraire, Vous en avez assez d'être considéré comme « l'ado de service » ? La troupe de Don Bosco a ce qu'il vous faut ! Avec son spectacle, ses chants, ses danses et ses sketches, elle saura vous prouver - éclats de rires à l'appui - que c'est pas si mal finalement, la vie, et qu'elle peut même être drôle, très drôle ! Lieu: à l'Institut du Sacré-Coeur de Statte (Chaussée de Tirlemont, 16 à Wanze). Le prix des places est à 5 € en prévente et 7 € sans prévente.

Fête du Sureau à Hannut vendredi 24 et samedi 25 mai -Au programme de cette fin de saison présentations de divers ateliers, spectacles de danses et concerts rock'n'roll.

Démonstration de danse sportive, orientale, concerts de la Teenage Rock Team, soirée électro-swing avec Zénobe & Gaston, blind test, jogging « Je cours pour ma forme »...

Lieu: À la Maison des Jeunes de Hannut, Rue M. Withofs 1 - Avernas le Bauduin (Hannut)

Vinitaliège au Clos du Sart, au Sart Tilman du vendredi 24 au dimanche26 mai. Vinitaliège c'est: un rassemblement de quelques petits importateurs passionnés, chacun représentant une région d’Italie différente.( Piemonte, Veneto, Friuli, Emilia Romagna, Toscana, Marche,Lazio, Puglia, Calabria, Sicilia et un stand d’huiles d’olives de Toscane.)

Les horaires :

le vendredi 24 de 18 h à 22 h

le samedi 25 mai de 14 h à 20 h

le dimanche 26 mai de 11 h à 18 h

Restaurant sur place

Jardins de Printemps au château de Jehay samedi 25 & dimanche 26 mai de 10h à 18h - présence de Luc Noël, de l'émission des Jardins et Loisirs de la Rtbf et de Kevin Roquet, Cuisinier à domicile « Oh Chef » et Candidat de la saison 7 de Top Chef. RDV: château de Jehay

Vin de Liège - Journées portes-ouvertes à Oupeye samedi 25 & dimanche 26 mai de 11h à 18h -Durant ces deux journées, vous pourrez :

- Découvrir les vins

- Découvrir la coopérative, son histoire, son mode de fonctionnement …

- Apprendre les techniques culturales, notre terroir, nos sols, le procédé de fabrication et de découvrir les parcelles

Lieu: 64 Rue Fragnay à Oupeye - Infos: Site Internet « Vin de Liège - Journées portes-ouvertes »

Fête des fous : fête médiévale - Du samedi 25 au dimanche 26 mai de 12h à 18h- Oyez, Oyez ! Ménestrels, saltimbanques et chevaliers prennent leur quartier au cœur des vestiges du Château féodal de Moha. Campements médiévaux, lice de combattants, marché des artisans et animations pour enfants… plongez au cœur du Moyen Âge avec Joutes équestres, Combats, Oiseaux de proie, Spectacle de feu, Musiciens...Où :Château Féodal de Moha- Internet : http://www.chateaumoha.be

Samedi 26 mai à 20h en l’église Saint-Roch de Soiron, concert intitulé « Ballade avec Chopin » par Maud Renier au piano , lauréate de plusieurs concours en Belgique et en France ; PAF : 12 € ; une organisation du Ban de Soiron – infos : bandesoiron.be

Randonnée d'attelage suivie d'un concours de maniabilité à Olne

Dimanche 26 mai De 9h à 13h, randonnée de 20 km dans les rues et sentiers du village

Vers 14h se déroulera un concours de maniabilité.

Venez découvrir l'attelage en famille ou entre amis !

Nous vous attendons très nombreux !

Bar et petite restauration sous chapiteau

Lieu: Parking communal, Rue Bouteille à Olne