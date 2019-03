Quelques idées de sorties dans notre région

Foire du vin de la Basse Meuse à Hermalle sous Argenteau du vendredi 29 au dimanche 31mars - 23 vignerons français vous ferons découvrir le fruit de leur travail. Petite Restauration - Horaire vendredi de 16h à 22h; samedi de 10h à 20h & dimanche de 11 à 19h - Infos: http://www.foireduvin-basse-meuse.be/

Printemps des berges samedi 30 mars de 9h à 13h - Durant la matinée des animations pour petits et grands seront proposées Pêche avec aimants, Animation d'Intradel, Création d'une parade en récup', à 9h30 balade accompagnée d'un guide nature... Lieu: Rue des Aguesses, Liège,

Visite guidée du Fort de Battice et de son musée samedi 30 mars Départ des groupes à 13 heures 30 précises. Durée de la visite +/- 3 heures sur un parcours de +/- 3 kilomètres sur et dans le fort. Les galeries et locaux sont à 30 mètres sous terre.Vêtements chauds et bonnes chaussures sont recommandés. Adresse: Route d’Aubel (ligne 38) 4651 Battice.

Inauguration à Val-Dieu : observatoire à oiseaux et deux parcours-nature - Samedi 30 mars Il s’agit de deux sentiers de promenade, l’un fort facile et sur chemins, l'autre un peu plus long (3,5 km) parcourant le ravissant paysage du Val-Dieu, chacun doté de bornes richement illustrées. Programme :-9h00 : Balade inaugurale : Rendez-vous au parking du Moulin du Val Dieu

- 12h30 : Inauguration officielle ouverte à tous

- de 13h00 à 16h00 : présence dans l’observatoire des ornithologues et de leurs longues-vues, pour aider les personnes présentes à observer et identifier les oiseaux de l’étang.

50ème Festival-Jupille samedi 30 mars dès 20h00 en l'église St-Amand de Jupille-sur-Meuse. En invité, il accueillera le Groupe Blended Folk sous la direction de M. Steve Laird. Où : Eglise St-Amand, En-Mi-La-Ville 24 à Jupille-sur-Meuse - Entrée : 12,00 € -

Samedi 30/03 de 14h à 22h et le dimanche 31/03 de 14h à 18h.Le Waremme VBC organise son premier salon de bières spéciales:Le Waremme "Craft Beer Festival. Ce sont 9 microbrasseries que vous pourrez découvrir tout au long du week-end. Horaire: samedi 30/03 de 14h à 22h et le dimanche 31/03 de 14h à 18h. Lieu: au Pôle Ballon à Waremme : Chaussée Romaine, 67 à 4300 Waremme

Laetare - Cortège international à Welkenraedt - Dimanche 31 mars - Défilé de plus de 100 chars et groupes dans les rues de Welkenraedt. Animations sur la Place des Combattants. Départ à 13h00 de la rue Grande Bruyères.

Nourrir Liège sur la Batte dimanche 31 mars de 9h à 14h30 -A l'occasion du festival "Nourrir Liège", une allée de producteurs locaux s'installe pour deux semaines sur le parking de la Grand'Poste (au pied de la Passerelle) : producteurs, musiciens, associations vous sensibiliseront à la transition alimentaire. Lieu : Marché de la Batte - Internet : https://nourrirliege.be/evenement/nourrir-liege-sur-la-batte/

A STOUMONT: Initiation aux chants des oiseaux dimanche 31 mars de 9h à 12h- Écoute et observation des oiseaux autour du village de Stoumont. Apprentissage didactique des chants au rythme de chacun. Lieu: Le Fagotin, Route de l’Amblève, 56 - PAF: 5 €

Carnaval de Tilff dimanche 31 mars dés 13h30 -Le village de Tilff vous accueille pour son 68e laetare. Ce sera l’apothéose avec le grand défilé dans les rues de Tilff : une ambiance extraordinaire gagnera toute la cité. Un grand moment de tradition populaire typiquement liégeois ! - Place du village, Avenue Laboulle.

Dimanche 31 mars, la Maison du Tourisme du Pays de Herve propose une balade sur le thème " du captage du Borday au château d’eau de la SWDE " ; rendez-vous à 9h30 place de la Halle à Clermont sur Berwinne pour un circuit de 11 km (3h de balade environ) avec Jean-Pierre Denis comme guide – PAF : 3 €. Infos : paysdeherve.be