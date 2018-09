Quelques idées de sorties dans notre région

Soirée hommage à Léo Ferré au cinéma Le Parc à Liège le jeudi 20 septembre, "Léo Ferré, la flamme libertaire".Cet événement, qui s'inscrit dans le cadre des 25 ans de son décès et des 50 ans de mai 68, comportera 2 parties: la projection d'un documentaire de Frantz Vaillant et un concert du groupe Têtes de bois. Infos: https://www.grignoux.be//fr/evenement/204/leo-ferre-la-flamme-libertaire

A Trois-Ponts, en l' Espace culturel, suite des rencontres du cycle " Vues sur les Campagnes " qui depuis 4 ans observent et interrogent ce qui se vit aujourd’hui dans nos campagnes. jeudi 20 septembre à 19h30, le thème de réflexion sera le défi énergétique vert et au rôle que pourrait y jouer (ou non) nos campagnes ! Infos et réservations : Centre culturel Stavelot-Trois-Ponts

" Jacques Stotzem " – guitariste inclassable, vendredi 21 septembre à 20h au Jünglingshaus d'Eupen, rue Neuve, 86. Jacques Stotzem est un vrai talent belge à l'envergure mondiale qui vient de signer un quinzième album, empreint de sérénité, de mélancolie et de douceur. Il fera ainsi découvrir " The Way To Go " , son nouvel album de ballades mélodiques et lyriques. Le programme du concert de Jacques mélange à la fois ses compositions et ses arrangements "Classic Rock". Entrée: 12 €

Visite guidée nocturne:les escaliers de Verviers- samedi 22 septembre de 20h à 22h -L’avantage des escaliers, c’est de permettre de voir les choses de haut. Quand on les fait en soirée, c’est profiter en plus d’une vue insolite sur la ville! Sautez donc sur l’occasion pour parcourir certains escaliers verviétois et vous verrez votre ville d’un œil nouveau... et insolite! Un morceau de gâteau de Verviers et une boisson du terroir vous attendent à la fin de la visite! ATTENTION: inscription obligatoire ! LieuEglise Notre-Dame-des-Récollets, Enclos des Récollets, 4800 Verviers- Infos et réservations: www.paysdevesdre.be

La commission de l'orgue de Jalhay organise un concert d 'orgue et trompette le samedi 22 septembre à 20H, en l'église Saint Michel de Jalhay. Au clavier: le talentueux et réputé Gauthier Bernard. Pour cette occasion, il sera accompagné de Valentin Devlieger,, trompettiste de renom. Ces deux artistes interpréteront des pages musicales variées, subtiles et étonnantes.PAF: 10 Euros Contact: commission de l'orgue Jalhay, Jean Michel Grégoire 0478 97 07 66

Jardins en Pays de Liège: Visite du jardin de Françoise et Renaud Linon - Samedi 22 de 10:00 à 18:00 & Dimanche 23 septembre de 10:00 à 18:00 - Jardin de 25 ares d'inspiration anglaise. Larges mixed-borders, pièce d'eau, chambres de verdure où se mélangent rosiers lianes, roses anciennes, delphiniums et autres vivaces.Nouvelle partie de jardin mettant en valeur les floraisons d'automne. RDV: La Rouge-Minière ,1a à Ferrieres- Internet : http://www.jardinsenpaysdeliege.be

Petit déjeuner solidaire dans le cadre de Tempo Color- Samedi 22 septembre de 9:30 à 12:30- Un repas convivial et gratuit, pour rencontrer des porteurs d'alternatives en matière de production et de transformation alimentaire (entreprises en économie sociale ou solidaire, maraîchers locaux, frigo solidaire, coopératives, aides alimentaires…). Où : Musée de la Vie Wallonne, Cour Des Mineurs à Liège- Internet : http://www.tempocolor.be

Foire agricole à Remouchamps-(Aywaille) - dimanche 23 septembre- Au pgrm: balade et déjeuner santé en famille, exposition des animaux de la ferme, démonstration de dressage de chiens sur troupeau de moutons, spectacle équestre, marché artisanal et produits locaux, balade en vieux tracteurs, promenades à dos d'âne, jeux en bois, châteaux gonflables, taureau mécanique, bar et barbecue ... RDV: sur le terrain de Dieupart

Balade : ' Bolet satan, satyre puant, rond de sorcières...Champignons, ect dimanche 23 septembre de 10h à 12h30- Une promenade ludique dans le bois Saint-Paul sur les hauteurs d'Ivoz-Ramet, où il sera moins question de cueillette et de dégustation que d'en apprendre un peu plus sur ces petits chapeaux, afin de mieux les reconnaître et ainsi mieux les respecter. Départ : 10h, Parking Parcours Vita, rue du Clair Sommet, Ivoz-Ramet

9ème édition de ' Pains du Monde ' de l'Aquilone et la Fête de quartier d'Outremeuse dimanche 23 septembre de 10h à 18h- Au programme: Petit déjeuner , divers Ateliers pain & pizza...concerts- RDV: L'Aquilone, 25 bd Saucy à Liège

40 ème anniversaire du plus vieux marché biologique de Wallonie à Bombaye, dimanche 23 septembre de 10h à 18h. Dans un cadre bucolique, venez déguster une délicieuse bière, prendre l'apéro ou vous régaler d'un sandwich bio, tout en découvrant les produits de nos artisans et producteurs locaux.Bar, sandwich-bar, animations musicales, activités pour enfants (grimage et jeux en bois), possibilité de manger à l'intérieur ou à l'extérieur, accès Pmr, facilité de parking sur une route bloquée à cet effet. Entrée gratuite et tickets avec la nouvelle monnaie du "Val'heureux" liégeois.

Rassemblement vieilles voitures, voitures d'exception, balade vespas et vieilles motos encadrées par des professionnels, départ prévu à 9h30, road-book pour les voitures 5€/ voitures ( inscriptions souhaitées). Bourses de pièces sous chapiteaux ( 5€/mètre inscription obligatoire place limitée). Bar avec bières spéciales et le traditionnel pain saucisse. Le tout au profit de l'athénée royal d'aywaille. Où : Athénée Royal d'Aywaille, Avenue François Cornesse à Aywaille

Balade À la rencontre des habitants des coteaux- Dimanche 23 septembre de 14:30 à 17:00- Ils furent marchands, brasseurs, dentellières, soldats, moines… Tous ont marqué par leur présence et leur vie l'histoire du quartier. Nous irons à leur rencontre en suivant leurs traces à travers les maisons qu'ils ont habitées, en évoquant leurs souvenirs marqués dans la pierre et dans les mémoires. Accès exceptionnel à certains jardins.Où : Office du Tourisme, Quai de la Goffe, 13 à Liège- Internet : http://visitezliege.be

Balade La place des jardins en ville Dimanche 23 septembre de 14:30 à 17:30- Derrière la façade de l'abbaye bénédictine de la Paix-Notre-Dame se cache un jardin d'une superficie insoupçonnée. Un havre de paix au milieu du tumulte de la ville. Quittant ce jardin privé, nous partirons à la découverte des espaces verts publics du parc d'Avroy et du Jardin botanique. Quelle place réserver et quel rôle donner aux jardins dans la ville, tel sera notre fil conducteur. Où : Abbaye Bénédictine de la Paix-Notre-Dame, 54 bd d'Avroy à Liège- Internet : http://www.visitezliege.be