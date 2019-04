Quelques évènements qui auront lieu ce weekend dans notre région

"Journée Hortidécouvertes ce dimanche 24 avril 24 horticulteurs et pépiniéristes, répartis sur toute la Wallonie, ouvrent les portes de leur établissement pour faire découvrir leur métier, leur passion. Ils sont producteurs de plantes annuelles ou vivaces, de chrysanthèmes, d'arbustes, d'arbres fruitiers ou ornementaux, pépiniéristes généralistes ou spécialisés dans les plantes de collection. Les visiteurs pourront aussi assister à des démonstrations de semis, bouturage, greffage, rempotage, taille d’arbres et arbustes,..."

Foire aux œufs, poussins et lapins de races locales le samedi 13 avril de 10h à 16h à l'ancienne maison communale de Xhendelesse rue du Bief, 71. Au programme et durant toute la journée : Foire aux œufs de toutes races, aux poussins de Herve et bassettes ; vente de reproducteurs, présentation de sujets des différentes races et variétés, bibliothèque Nature & Progrès en lien avec le petit élevage et vente de matériel pour débuter un élevage familial. À 11h30 : présentation du lièvre belge par le juge Michel Quintin. Entre 14h30 et 15h30 : séance questions/réponses par le vétérinaire Michel Schoffeniels. Bar et restauration Accès gratuit

15e Printemps du Vin à Stavelot samedi 13 & dimanche 14 avril - une vingtaine de viticulteurs sont heureux de vous faire découvrir les saveurs de leur terroir - RDV: dans l'Atrium du Collègue Saint-Remacle de Stavelot.

31ème Jogging des Vergers en fleurs samedi 13 avril à Blegny-Mine - 3 parcours sont proposés aux participants : un de 2 km réservé aux garçons et filles de moins de 12 ans, un de 4,4 km pour les garçons et filles de 12 à 15 ans, et un de 10 km pour les sportifs et sportives de 16 ans et plus (classements selon les âges). Départ des courses respectivement à 14 h, 14 h 30 et 15 h 30. Lieu: Blegny-Mine Rue Lambert Marlet, 23

Samedi 13 avril & dimanche 14 avril à 7 à 15h

" 40ème Marche internationale " - Distances: 4, 9, 13, 21 et 30 km -

Lieu: Athénée Royal, rue du Fond’Or à Waremme

Chilly Pom Pom Pee au Reflektor samedi 13 avril à 20h - Incisifs, fiévreux, sensuels et jouissifs, les Liégeois ont ici mis la barre très haut, sous la houlette d’un Rudy Coclet inspiré et qui a sublimé leur rock guitare bourré d’énergie en leur concoctant un son puissant et rond qui n’a rien à envier aux productions anglo-saxonnes. Le Reflektor – place Xavier-Neujean – www.reflektor.be – 17,5€.

Le duo à 2 avec Isabelle Hauben – Renaud Rutten à Grâce Hollogne samedi 13 avril à 20h30- Ce sont d’abord deux amis mais aussi des complices sur scène notamment dans La rencontre infernale ou La réalité dépasse la télé. Ce sont des aides précieuses en écriture ou en mise en scène de leur spectacles respectifs. C’est maintenant en plus un duo...Lieu: Salle des Lilas – rue Grande, 1 –

Concert Night of the drums - Samedi 13 avril à 20h Concert dédié aux percussions - en invité la classe de percussion de l'IMEP (Namur) - proposé par la Royale Harmonie de Moresnet. Lieu: Salle Le Viaduc, Rue du Village à Moresnet

"A la découverte des purins végétaux" Conférence par P Gazon

Dimanche 14 avril à 10h. Org. par le Cercle Royal Horticole de Waremme. Lieu: Ecole Communale de Longchamps, avenue du Prince Régent 1

4ème manche du challenge hesbignon" Jogging de la côte des Anes " - Distances de 10,5 km et 5,5 km - Dimanche 14 avril 10h15 -Départ terrain de football d’Oleye, rue Nationale 25

10ème Jogging de la commune de Plombières -Dimanche 14 avril A 9h30 : course de 4,5 km. A 10h30 : course de 10,2 km. Sous les auspices de la commune de Plombières. Lieu: Hall sportif Gemmenich, Rue César Franck 163 à Gemmenich

25e Foire du Livre et de la BD à Dolhain dimanche 14 avril de 9h à 17h- Dédicaces, exposants et animations (vente de mignardises, tombola…) : tout un menu pour agrémenter votre dimanche. Auteurs: Puiss, Stédo, Frémor....Entrée gratuite Adresse de l'évènement :Salle du Kursaal à Limbourg

Balade à la découverte des rapaces dans le cadre du printemps sans pesticide dimanche 14 avril de 9h à 12h - Observation et identification des rapaces de nos régions. RDV à l'église de Rahier