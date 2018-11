Quelques commémorations du centenaire de la fin de la 1ere guerre mondiale

A Plombières une série d’activités sont organisées à l’occasion du centième anniversaire de la fin de la guerre 14-18 et la construction d'une clôture électrifiée placée dans cette zone frontalière en 1915.

Les Allemands ont construit afin de limiter la région située entre l’Allemagne et la Belgique et les Pays-Bas.

Cette clôture sera détruite par les habitants dès la fin de la guerre.

De nombreuses animations auront lieu dans le Village de Sippenaeken, ces samedi et dimanche : conférences, des balades guidées, une cérémonie commémorative, exposition de documents, matériaux et vêtements anciens.

http://www.trois-frontieres.be/F/cloture_electrique.php

Cointe célèbre les 100 ans de l'Armistice

le dimanche 11 Novembre de 17h à 20h, les citoyens de Cointe et environs se mobilisent en famille pour la commémoration du centenaire de l'Armistice, appuyés par le Comité de Quartier et la Ville de Liège.



Petits et grands Liégeois sont donc attendus, flambeau à la main, à l'entrée du parc de Cointe à 17h00 (devant le Tennis Club). La Musique des Cadets de Marine de Liège guidera les troupes jusqu'au Monument Interallié.

Où :Entrée Tennis Club Cointe, Boulevard Kleyer, 1 à Liège

Et puis ce soir à 18h, plus de 150 personnes - bénéficiaires, bénévoles et employés de "La Lumière" - sont attendues pour le lancement officiel de notre siècle d’existence.

Venez les rejoindre dans les locaux de "La Lumière" (Rue Sainte-Véronique, 17). À 19h20, ils quitteront ensemble les locaux pour une grande Marche aux flambeaux qui passera par un dépôt de gerbe au monument des Terrasses et s'achèvera par un vin d'honneur à l'Hôtel de Ville de Liège vers 21h.