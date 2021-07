Quelques brocantes pour ce weekend et mercredi 21 juillet dans la région de Liège

Voici quelques endroits où vous pourrez faire de bonnes affaires.

Dimanche 18 juillet

Brocante de la fête à Devant-le-Pont à Visé de 9:00 à 16:30

Dans le terrain habituellement occupé par la guinguette, grande brocante dans terrain privé équipé de toilettes et buvettes. Terrain en gazon et pas en tarmac.

Lieu : Devant-Le-Pont, Rue Des écoles, Entrée Visiteurs Rue Detongres à Visé

Brocante Ela Seraing de 8:00 à 17:00

Cette brocante est organisée au profit de l'Association Ela Belgique (L'Association européenne contre les leucodystrophies) et rassemble 50 exposants.

Où : Piscine Olympique Rue Des Puddleurs à Seraing

Brocante dans les rues du centre de Geer de 5:00 à 18:00

300 exposants

Où : Rue de la Conserverie à Geer

Mercredi 21 juillet

Petite brocante d'été à Tilff de 6:00 à 16:00

Une dizaine d'exposants

Petits déjeuners 5€

Pains saucisses 3.5€

Entrée gratuite

Où : Avenue Des Ardennes 8 à Tilff

Brocante de la fête national à Malmedy de 8:00 à 15:00

La traditionnelle brocante du 21 juillet se déroulera, cette année à Malmedy expo.

Retrouvez une centaine de brocanteur dans le hall 1 et sur la parking asphalté

L'ambiance conviviale est propice aux bonnes affaires. Petite restauration

Où : Expo, Rue Frédéric Lang 3 à Malmedy

Brocante Huccorgne (Wanze) de 7:00 à 18:00

Brocante au cœur du petit village de Huccorgne.

Plus de 100 exposants

Bar et petite restauration

Où : Petit Village, Route de Lavoir à Huccorgne

Brocante du Grand Pardon de 11:00 à 18:30 à la Ferme castrale de Huy

Près de 80 exposants présentent leurs trouvailles, objets et documents, pour le plus grand plaisir des chineurs et des badauds.

En face de la Ferme castrale, la "Ferme aux chats" ouvre elle aussi, le même jour et dans le même horaire, sa grande cour à des brocanteurs amateurs. Les ventes se feront partiellement au profit de l'asbl Poils et moustaches" qui s'occupe de la stérilisation et des soins aux chats errants. Entrée libre pour les visiteurs.

Où : Ferme Castrale de Hemalle-Sous-Huy, Chaussée Freddy Terwagne 132a à Hermalle-sous-Huy

La Grande Brocante de Clavier-Station de 8:00 à 18:00

Brocante reprogrammée ce 21 juillet en remplacement de la brocante du 1er juin annulée.

700 exposants

Où : Rues et Places du Village de Clavier+ Terrain de Foot