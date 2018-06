Quelques brocantes dans notre région

31ème Grande Brocante de Boncelles samedi 23 juin de 9:00 à 18:00 -près de 300 exposants -Lieu: Avenue du Gerbier et rue de Fraigneux à Boncelles

Brocante de la Bonne Femme à Grivegnée -Samedi 23 juin de 7:00 à 18:00-Dans le Cadre champêtre dans le parc des Oblats, une centaine d'exposants vous attendent - bar et petite restauration sur place.

Où: rue du Beau Mur 45 4030 Grivegnée

Bourse echange Stickers Panini samedi 23 juin dès 12h RDV maison des Eclusiers , quai de l'Ecluse à Ben Ahin.

Brocante parking du Delhaize à Amay -Dimanche 24 juin de 9:00 à 17:00 - 150 exposants se retrouveront sur le parking du Delhaize, chaussée Roosevelt à Amay.

LA BATTE PASSE LA MEUSE commune libre de saint-Pho - Dimanche 24 juin de 8:00 à 17:00 -Grande Brocante organisée depuis 30 ans par Jean-Denys Boussart et la Commune Libre de Saint-Pholien des Prés (Outremeuse) et les Marcatchous. Où: bd de la Constitution, Bd est, Bd Saucy, P Le Bel à Liège.

3ème brocante du clocher à Ferrières dimanche 24 juin de 8:00 à 17:00- Nombre d'exposants prévus : 100

Lieu : Au clocher, 4190 Ferrières.

Grande Brocante du Centenaire à Ougrée -Dimanche 24 juin de 9:00 à 15:00-80 exposants vous attendent avenue du Centenaire 400 à Ougrée.

27ème édition de la Traditionnelle brocante de l’été à Stavelot - dimanche 24 juin de 6 à 18 heures- Toute la ville sera en piétonnier plus de 300 exposants , animation diverses , bar à vin Français et Portugais ...Entrée gratuite

5eme bourse rétrogaming et manga de Tilff ce dimanche 24 juin de 10h à 17h. Au pgrm: des animations avec concours, tournois, défilés de cosplayers, dédicaces d'artistes en plus des 140 emplacements de stands d'expositions dédiés à l'univers de la science fiction, des collections de jeux vidéos, des mangas avec leurs accessoires, figurines et goodies.

RDV: Au hall omnisport de Tilff, Rue du chera N°9,

Infos: https://www.facebook.com/events/346952515787142/

19ème Foire du disque d'occasion à Amay dimanche 24 juin de 9:00 à 17:00 - Vous y trouverez du Rock, musique française ou classique, pop ou encore musique du monde, les exposants vous proposent un panel large et varié sur plus de 200 mètres de tables. L'occasion de dénicher quelques perles rares ! Nombre d'exposants prévus : 35

Où:Gymnase Communal d'Amay 1, Rue de l'Hôpital 4540 Amay

Tarif: Gratuit- Internet: http://www.ccamay.be