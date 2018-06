Quelques Brocantes dans notre région

Brocante sportive à Fraiture samedi 16 juin de 4 à 17h- vs y trouverez, vêtements, livres, matériel de sport...Lieu: place de l'Eglise à Fraiture.

Brocante de Villers-le-Bouillet samedi 16 juin de 8 à 17h -Brocante extérieure- Nombre d'exposants prévus : 65- Lieu: Rue de Waremme et places communales à Villers-le-Bouillet.

Brocante d'Avennes samedi 16 juin de 11à 18h Brocante extérieure- Nombre d'exposants : 65 - Espace brocante spécial nursery et jeux d'enfants à l'école du village - Lieu: Rue de la Justice de Paix, 4

à Avennes.

Brocante à Retinne samedi 16 juin de 10 à 17h Brocante extérieure

Nombre d'exposants : 50. Mise à l'honneur des Associations Locales. Espace d'exposition d’œuvres d'art et d'artistes de la région. Animation pour les jeunes. Bar et restauration. RDV: Parking Batifix - rue de la Vaulx 27

à Retinne.

Brocante à Ecotopia (Tilff ) samedi 16 juin de 8 à 18h -Première "belle" brocante dans un cadre magnifique (5 hectares) - Brocante extérieure

Nombre d'exposants : 200 - Lieu: Rue d'Angleur, 92 à Tilff.

Brocante à Jupille-sur-Meuse samedi 16 juin de 9 à 16h -Brocante intérieure

Nombre d'exposants prévus : 70- Lieu: Rue des argilières 77 à Jupille-sur-Meuse.



Brocante à la coccinelle à Plainevaux - samedi 16 juin de 8 à 17h Brocante extérieure - Nombre d'exposants prévus : 100 - Restauration; dégustation de bières spéciales crêpes grimages et plaine de jeux accessible ambiance conviviale assurée. Lieu: Grand route 115 à Plainevaux.

Brocante à Villers-le-Bouillet samedi 16 juin de 7 à 17h

Brocante en rue et sur place communale, ouvert à tous, petite restauration, bar à vins et boissons normales et petite animation. Ambiance conviviale- Lieu:

Rue de Waremme à Villers-le-Bouillet.

6° Brocante à Pousset (Remicourt) dimanche 17 juin de 7 à 18h - La brocante se déroule dans les rues du village sur 3 km. Brocante extérieure

Nombre d'exposants prévus : 450- Lieu: Rue de Mer à Pousset.

Brocante dans le zoning d'Hannut dimanche 17 juin de 5 à 17h

Nombre d'exposants prévus : 500

Brocante / collections / artisanat sur + de 3km - Lieu: Rue de l'europe,rue du Luxembourg et rue des artisans à Hannut

Brocante de La Brouck à Trooz dimanche 17 juin de 7 à 16h -Nombre d'exposants prévus : 75 -La Brocante se déroule entre la cours de l'école et le parc. Petite restauration prévue, châteaux gonflables, Gocar, chanteuse pour enfant et tombola avec tirage au sort à 15h30. RDV: Ecole de la Brouck - Place Teixeira à Trooz.

Brocante à Marchin dimanche 17 juin de 6 à 18h Nombre d'exposants prévus : 120 avec petite restaurations et buvette et toilettes gratuite. Organisateur Leonet Bernard. Lieu: Place de Belle Maison et place Burton à Marchin.