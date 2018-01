Quelques activités pour ce weekend

18e édition Festival Marcelle Martin à Visé du vendredi 19 au dimanche 20 janvier- C'est un festival de théâtre wallon - Au programme 3 pièces en wallon chaque soir - Lieu: Salle "La Renaissance", Rue Haute 11à Visé - Infos: www.paysdeherve.be/fr/festival-marcelle-martin

" Concert solidaire " au Cc de Seraing -Vendredi 19 janvier à 20h - concert de jeunes talents locaux au profit d’une ASBL d’aide aux plus démunis, ce n’est pas moins de 15 artistes qui se produiront au Centre Culturel de Seraing. Les bénéfices financeront l’achat d’un lave linge professionnel ainsi que d’un sèche linge destinés à l’ASBL. Entrée : 5€ (gratuit jusqu’à 12 ans) - Infos: www.centrecultureldeseraing.be/

Animation nichoir et chantier de gestion du verger le samedi 20 janvier à 13h organisée par les Amis de la Terre de la Locale Pays de Herve, rue de l’Egalité à Soumagne. Au programme : installation de nichoirs et taille des arbres fruitiers. Infos : Didier Brick 0497/82.63.83 ou brickdidier@gmail.com – P.A.F. : 5 € - gratuit pour les moins de 12 ans et les membres des Amis de la Terre

Concert S'Cales Par les S’Nana au CC de Welkenraedt- samedi 20 janvier à 20:00 & dimanche 21 janvier à 16:00-Spectacle musical · 120 min. Un voyage musical en mer. Sur des rythmes parfois endiablés, 31 chanteuses et 4 musiciens vous emmènent dans un voyage captivant où chaque morceau est un pur délice ! Lieu: CC de Welkenraedt.

'Et si on jouait ?' Après-midi Jeux de société - samedi 20 janvier dès 14h, rendez-vous à la bibliothèque du Centenaire à Ougrée pour une après-midi jeux de société!

Feu des sapins 2018 à Olne - samedi 20 janvier à partir de 19:30- Lieu: Feu des sapins 2018, 10 Rue Falise à Olne.

Vide dressing et bourse à Retinne Samedi 20 & Dimanche 21 janvier de 10:00 à 16:00- bar et petite restauration- Nombre d'exposants prévus:65- Où: rue de la vaulx à la salle BATIFIX à Retinne

Fête du Chou à Jalhay samedi 20 janvier à 19h30 suivi d’une soirée dansante à 21h. Entrée gratuite à la soirée. Lieu: Salle de la jeunesse de Jalhay – Rue de la Fagne 11 - 4845 Jalhay.

Info & réservation: www.jeunessedejalhay.be

Concert Annuel de la Royale Harmonie St Joseph de Hombourg

Samedi 20 janvier à 20h - 60 musiciens sur scène. Programme très varié. Lors de la pause, mini-concert du réputé orchestre des jeunes.

Lieu: Salle Saint-Joseph, Rue du Cheval Blanc 27 à Hombourg

Concert de la Saint Vincent 2018: 'orgue et Choeur font leur cinéma' Dimanche 21 janvier de 16:00 à 19:00 - Au programme: répertoire surprise de musiques de films (avec "blind test") Où: Eglise Saint-Pierre, Place Des Héros à Vinalmont.

Vide dressing Dimanche 21 janvier de 10:00 à 15:00 - Le collectif Les Lucioles organise un Vide dressing dont les bénéfices seront utilisés en faveur des bénéficiaires. Petite restauration sur place. Nombre d'exposants prévus:20- Où: Rue Fond Saint Servais 8 4000 Liège- Internet:

Visite du Fort de Flémalle et de son musée - dimanche 21 janvier de 10h à 15h- Les guides vous emmèneront, à la découverte d'un géant de béton, qui, par deux fois, résistera aux sauvages assauts. Une vidéo 3D, unique en son genre, complètera les explications. La seconde partie vous emmènera, au travers d'un riche musée, à la découverte de matériel et d'uniformes belges des deux guerres, souvent assez rares. Où: Fort Avenue du Fort à Flémalle.

Dès ce dimanche 21 janvier, le Centre culturel de Dison lance un atelier potager créatif. En une douzaine de séances étalées de janvier à juin, les participants auront l’occasion de créer, d' embellir le coin " potager ", de découvrir les rudiments de l’agriculture, préparer la terre, semer, entretenir et voir grandir ! Cet atelier est entièrement gratuit et ouvert aux enfants et adultes de 12 à 99 ans. Infos: www.ccdison.be