Quelques activités dans notre belle province

Liège, Cité de Noël – Village de Noël Jusqu'au 30 décembre -

Laissez-vous éblouir par la Capitale européenne de Noël 2018 !

Grâce à cette reconnaissance européenne, cette nouvelle édition s’annonce déjà plus que festive !

Fort de ses 200 chalets, qui en font le plus grand marché de Noel en Belgique, le village de Noël de Liège offre au grand public un univers féérique et enchanteur à travers une multitude d’animations.

Décors lumineux tridimensionnels, artisanat de qualité, gastronomie mais aussi patinoire et piste de luge sont à découvrir du 30 novembre au 30 décembre au cœur de la Cité Ardente. Infos: www.villagedenoel.be/fr/

Patinoire de Noël à Liège Jusqu' au 6 janvier 2019-

Depuis 1999, la Patinoire de Noël de Liège s’inscrit idéalement au coeur des fêtes de fin d’année par le biais d’un programme d’animations très large, développé sous le concept " Liège, Cité de Noël " (patinoire, village, festival européen du Cirque, festival des marionnettes, concert à la Cathédrale, …).Installée durant 5 semaines, sur la Place Cathédrale, coeur commercial le plus animé de la Ville de Liège, elle fait bénéficier tous les habitués de ce lieu de rencontre privilégié, d’une animation et d’une illumination particulière et accueille, chaque année plus de 20 000 patineurs ! Lieu: https://www.lapatinoiredenoel.be/

European Circus Festival au Parc d'Avroy jusqu'au dimanche 6 janvier -Rassemblés à Liège pour le Festival du Cirque, ces artistes, venus de tous horizons, s’unissent pour le même idéal : le dépassement de soi. Lieu: Parc d'Avroy (sous chapiteau)

boulevard d'Avroy- Infos: www.europeancircus.com/reservations/

Mercredi 19 décembre à 19h, dans la salle du centre Culturel de Waremme

Au programme danse, ensemble de cordes, chant d’ensemble enfants etados, violoncelle, arts parlés, flûte et piano.

Après le concert, dégustation du boudin de Noël et premier verre offert.

Entrée 4€ / Gratuit pour les moins de 12 ans et les élèves de l'académie

Vendredi 21 décembre à 20h30, au Spirit of 66 place du Martyr à Verviers, concert du groupe Brasero, coverband de Pierre Rapsat. Entrée : 15 € - infos et réservations : spiritof66.be

Le Royal Guidon Hesbignon vous invite à la 31ème édition de son concert de Noël samedi 22 décembre à 19h30 ! Le Centre sportif et culturel de Haneffe sera pour l'occasion habillé d'une véritable décoration de Noël, pour le plaisir des grands et des petits. Le Royal Guidon Hesbignon vous présentera son programme de circonstance sous la direction de Fabian Hans, des jeunes seront également mis à l'honneur par la 'Petite Fanfare du R.G.H' sous la direction de Myriam Gillon - Lieu: Hall Omnisports Haneffe, Rue Des Templiers 23 à Donceel.

Bethléem verviétois au Musée d’Archéologie et de Folklore, du 22 au 30 décembre de 14h à 17h (dernière séance à 16h30).

Son charme naïf, son accent savoureux, son atmosphère un peu mystérieuse replongent magiquement dans l'ambiance enchantée des Noëls d'autrefois.

Il est unique en son genre et vraiment original, car c’est un théâtre de marionnettes, plus que centenaire,

Adresse exacte: Musée d’Archéologie et de Folklore, rue des Raines 42 à Verviers - Site web : http://musees.verviers.be

Grand Concert de Noël Samedi 22 décembre 2018 dès 19h30 en l'Eglise Notre-Dame de Braives

Au programme, musique classique, variété/pop, musiques de films... sans oublier les célèbres airs de Noël qui rendent cette période de l'année si magique!

Venez nombreux vous plonger en notre compagnie dans la féérie et la chaleur des Fêtes de fin d'année! Lieu: l'Eglise Notre-Dame de Braives Rue du Sacré Coeur à Braives.

Marché de Noël et visite du Père Noël à Warnant Dreye - Dimanche 23 décembre de 10:00 à 22:00 Où : Place de l'Eglise, Rue Joseph Wauters à Warnant-Dreye

Internet : https://www.facebook.com/groups/312483825485172/?ref=bookmarks

Marché de Noel gourmand aux saveurs du monde à Vottem samedi 22 décembre de 14h à 20h- un marché de Noel artisanal avec stands de dégustations aux saveurs du monde( Afrique, Italie, Grèce, Portugal, France et Belgique ) et stands de cadeaux à petit prix.

Visite du père Noel de 15h à 18 h et démonstrations et animations par les danseuses tout au long de la journée !

Où : Salle de l'équipe, Rue Emile Vandervelde, 32 à Vottem