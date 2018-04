Que faire ce weekend sous le soleil?

56ème édition Brocante de la Solidarité - Autre Terre vendredi 6 et samedi 7 avril- Grande brocante qui réunit plus de 500 exposants par édition. Herstal - C’est un événement bisannuel qui réunit plus de 500 exposants et plus de 10.000 visiteurs par édition, ce qui en fait un des plus importants événements du genre en Wallonie ! RDV: Zoning des Hauts-Sarts, 4ème avenue n° 45. Infos: https://www.brocanteterre.be/

18ème weekend du vin au château à Tilff du vendredi 6 au dimanche 8 avril- 17 exposants seront présents et venus de toutes les régions de France- Vous pourrez descendre dans les caves voûtées du château pour vous restaurer. RDV: Domaine Brunsode 2/21, 4130 Esneux

32ème grand weekend de la bière à Blegny du vendredi 6 au dimanche 8 avril -Au pgm: Dégustations de différentes spécialités, animations , marche de la bière , cortège dans le village + concerts -Lieu: Place de la jeunesse- Infos: www.jeunesse-stremy.be

Chasse aux oeufs à Waremme Samedi 7 avril de 15:00 à 17:00- A 10h des milliers d'œufs en coton seront dispersés dans le parc des Maïeurs, rue des Lombards. … Entrée gratuite et animations pour tous. Où: Parc Des Maïeurs Rue Des Lombards à Waremme

Les samedis 7 et 14 avril (de 13h à 17h), l’asbl Suppression des Expériences sur l’Animal sera présente en Vinâve d’Ile (près de la fontaine de Delcour) pour y faire signer des pétitions afin de demander l’ouverture d’une commission d’enquête nationale sur la

validité du modèle animal ainsi que sur le rapport coût/bénéfice de la recherche impliquant l’utilisation d’animaux.

Contacts S.E.A. : Solange T’KINT 0497/62 00 89

Fête de la jonquille à Rocherath dimanche 8 avril dès 10h. Natagora BNVS invite le grand public à venir admirer ce spectacle incomparable dans la réserve naturelle de la Holzwarche. Au programme: deux promenades de 4 et 8 km. Départ au moulin de Enkelberg, entre Rocherath et Mürringen (Mürringer Weg, 4760 Büllingen).

"Chasse au trésor en famille : A la recherche du trésor d'Aigremont " ! Dimanche 8 avril dès 14h -Il est écrit dans un vieux manuscrit jauni, qu'un trésor dort depuis 300 ans au château d'Aigremont. Avec ta famille, tente de retrouver ce mystérieux butin dans le dédale des salles et souterrains d'un château vieux de trois siècles! Jeu de piste, énigmes, défis, logique te feront gagner les clés qui te permettront peut-être d'arriver à la cachette secrète...

Jeu adapté pour les enfants entre 6 et 11 ans.

Durée : +-2h30. Prix:5€ (collation et surprises comprises).

Réservation obligatoire à l’Office du Tourisme: www.ouftitourisme.be

Balade de Printemps de l’Anim’Ânerie - dimanche 8 avril à 10 h. Au pgrm: balade pédestre guidée accompagnée d'un âne ou d'un poney à la longe. Au retour : chasse aux œufs !

Le bar, restauration et le stand de produits à base de lait d'ânesse seront également ouverts. Rendez-vous au Fort de Pontisse, rue de la Ceinture à Herstal. Balade avec un âne/poney à la longe : GRATUIT ! Infos: www.animanerie.net

Visite guidée Le musée et le Moyen Âge (Grand Curtius) - dimanche 8 avril à 14h - Partir à la rencontre du Moyen Âge et découvrir sa ville à l’époque médiévale. Quel visage avait la cité ? Était-elle très différente aujourd’hui ? Qui était saint Lambert ? Qui était le chevalier Antoine ? Qui était Notger ? Pourquoi les sculptures tirent la tête ou sourient tendrement ? Un parcours au cœur de l’histoire de notre ville.Tarif : 10 € (adulte) et 6 € (-12 ans) - RDV : Grand Curtius, 136 Féronstrée. Infos: www.visitezliege.be

Visite guidée Découverte de la ville à travers ses tavernes et ses bistrots - dimanche 8 avril à 14h -

Garants de la légendaire convivialité de la cité, des cafés liégeois, connus ou méconnus, nous livrent leurs richesses. Ils nous racontent l’histoire de la ville et son évolution et nous permettent d’aller à la rencontre de son patrimoine, de ses artistes, de ses habitants et de leurs traditions festives et gustatives.

RDV : devant le café Randhaxe, 61 chaussée des Prés (Outremeuse).