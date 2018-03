"Printemps sans pesticides": une campagne sous le signe du flower power

Le but de cette campagne est de mettre en avant les alternatives possibles à l’usage des pesticides. Car ils menacent directement notre santé et notre environnement. Depuis plus de 10 ans, des hommes et des femmes se mobilisent lors de cette campagne annuelle pour débattre d’un avenir sans pesticides. Partout en Wallonie, des événements ont lieu chaque année entre le 20 mars et le 20 juin.



Cette année, c’est au tour des plantes sauvages de tenir l’affiche. L’action permet de reconsidérer les plantes que l'on appelle à tort " mauvaises herbes " et à s’interroger sur l’intérêt de conserver ces précieuses alliées dans son jardin.



Au programme:

Une série de CONFERENCES sur le thème "La culture 100% naturelle de la fraise et des fraisiers."

Vous y recevrez des conseils pour la culture de la fraise et des fraisiers.

Un nouveau mode de culture 100% naturelle pour augmenter le sucre dans le fruit ainsi que la production de fraises.

La prochaine conférence aura lieu le 31/03/2018 à 9h00

Rue Bois d'Evegnée 8 - 4630 SOUMAGNE

Rendez-vous sur : www.printempssanspesticides.be