Plain Jane avec Julie Compagnon en concert au centre culturel de Seraing - © Tous droits réservés

Plain Jaine - Liège matin, l'invité - 19/02/2020 Julie Compagnon devient sur disque et sur scène 'Plain Jane' à découvrir ce vendredi 21 février sur scène au centre culturel de seraing ce we. On va la découvrir dans un univers assez country Folk (influences de Fleetwood Mac, John Mayer, Portishead, Sheryl Crow…) un son feutré, musical, intime et teinté d'americana. de la musique qui fait du bien ! Le groupe est basé sur une amitié et un amour partagé pour la folk music.derrière elle, des musiciens balaises (Christophe Pons guitariste de Machiavel, Lara Fabian, Tina Arena, un des guitaristes les plus courus chez nous) 1er single: Plain Jane «Don't Swear».