Petit agenda de ce long weekend

Gala la Bulle éclate de rire au Trianon vendredi 18 mai Dès 18h - au pgm:·Kody,

· Manon Lepomme, avec son spectacle " Non je n’irais pas chez le Psy "

· Jean-Michel de Beyne-Heusay

·La présentation sera assurée par Jean-Jacques Brunin,

Dès 18h et à l'entr'acte , un bar traditionnel, un bar à champagne et petite restauration vous fera passer agréablement le temps.

Réservation: 25€ en prévente sur www.billetweb.fr/la-bulle-eclate-de-rire

14è édition des Epicuriales de Liège au Parc de la Boverie ! du jeudi 17 au lundi 21 mai - au pgrm: Musique appropriée dans les tentes, animations gastronomiques dans un espace central

Fête des ateliers du Grain d'art à Wanze- du vendredi18 au dimanche 20 mai -Au pgr: Expos, spectacles, animations, démonstrations sont au menu de ce week-end de fête. Lieu: Place Faniel à Wanze & alentours. Infos: www.legraindart.be

Balade nocturne des découvertes - Au rythme des chauves-souris vendredi 18 mai de 21:00 à 23:30-Au cours de notre balade spectacle, vous pourrez observer des chauves-souris sur leurs lieux de chasse et écouter leurs ultrasons avec des détecteurs spécialisés. Durée : +/- 3h - Lieu: Maison Des Découvertes, Place Leblanc 7 à Comblain-au-Pont.

Week End Fête à Barchon du 18 au 21 mai -Au programme, concerts, DJs (vendredi & samedi) - Dimanche : Pétanque en doublette dans les rue du village dès 12h, Grimage et château gonflables, Balade moto de 80 Km & Barbecue géant, Concert pour enfant avec Chilly Pom Pom Pee…Infos sur la page FB fête à Barchon

Conférence par Emmanuel Jehin, astronome spadois: "A LA DÉCOUVERTE DE NOUVEAUX MONDES HABITABLES - LES PLANÈTES TRAPPIST-1 NOUS LIVRENT LEURS SECRETS " - vendredi 18 mai à 19h30- Où : Casino de Spa, Théatre et Salon Bleu- Prix : 5 € (conférence) / 30 € (conférence + cocktail dinatoire) - Infos: www.lionspa.be

Weekend international Judo Hermalle/Argenteau (19 et 20 mai)- communiqué de presse

Samedi 19/5 : 16h Toma NIKIFOROV (récent champion d'Europe) et Sami CHOUCHI donneront un entraînement collectif ouvert à tous les judokas dès 5 ans.

Dimanche 20/5 : Challenge International Hermée Cup. Près de 700 judokas nationaux et internationaux (Pays de Galle, clubs londoniens, Pays-Bas, Allemagne...) réunis dans le superbe nouveau hall omnisport d’Hermalle-sous-Argenteau.

Programme : https://www.judohermee.be/index.php/en-pratique/

Dans le cadre des "Jardins en Pays de Liège", vous pourrez visiter le jardin de Fernand HELLEPUTTE ( Xhavèe du nain, 20 à Bergilers (OREYE) – samedi 19 et dimanche 20 mai de 10h à 18h - Sur un terrain arboré de 50 ares et aménagé en terrasses, vous plongez directement dans une ambiance zen. Des bassins à kois, des statues en granit et en pierre de lave, des galets de toutes sortes, du mobilier en teck, un splendide toori ainsi qu’une variété de plantes et d’arbres d’ornement vous invitent au pays du soleil levant. Au profit de l’ASBL " enfants d’un même père ". Infos : www.jardinsenpaysdeliege.be

Journée portes ouvertes À l’observatoire de Cointe samedi 19 mai de 14h à 18h - Au programme : Séances de planétarium et visites de la lunette méridienne, Observation du Soleil en lumière visible et H-Alpha, écoute des météores, Le chemin des planètes...Toutes ces activités sont gratuites. Parking voitures gratuit : Avenue de Cointe 5- Infos: www.societeastronomique.ulg.ac.be/fr/

Pentecôte à Chokier du samedi 19 au mardi 22 mai -Fête foraine, concerts, blind test, feu d’artifice, messe des bateliers (dim à 10:30), animations de rue, jeux,restauration avec animation musicale, messe des pèlerins, marché artisanal… Village de Chokier (Flémalle) - Infos: www.ouftitourisme.be.

Le Printemps des Musées samedi 19 & dimanche 20 mai -Durant 2 jours, 7 musées sont ouverts (musée des Francs arquebusiers, du chemin de Fer, de la la Montagne Saint-Pierre, de Visé, des anciens Arbalétriers visétois , le trésor de la collègiale & d'archéologie.

Troisième édition Marché aux fleurs et légumes oubliés place St Barthélemy à Liège - samedi 19 mai à 9:00 - 17:00 -

Une fois encore, la Place Saint-Barthélemy sera envahie d'une multitude de couleurs, de parfums et de saveurs.

Diverses animations sont également prévues pour les petits.

7e édition de LA FÊTE DES ENFANTS - LES 5 SENS au Parc de Wandre - Samedi 19 et dimanche 20 mai de 14 à 18h - ENTRÉE GRATUITE

Au programme : ateliers créatifs, théâtre de marionnettes, ateliers sportifs, théâtre de rue, spectacle de magie, châteaux gonflables, danses, grimages, clowns durant tout le w-e. Avec bien entendu des nouveautés. Petite restauration et bar sur place.

Entrée gratuite - Lieu: Parc de Wandre rue de Visé 834 à Jupille.

4e édition du Festival " Afriquement dingue ! "

Samedi 19 mai dès 14h - Au pgm: " 100 djembés avec Babara "; un atelier masque, un atelier danse, des contes africains, des repas africains ou européens, un " marché africain " proposant artisanat, bijoux, instruments de musique, petite restauration, plats africains, boissons exotiques…

La soirée débutera par le concert et se clôturea par une soirée Dj -Lieu: Au relais de Vyle-Tharoul, rue du Parc 5 à 4570 Vyle-Tharoul

Entrée gratuite aux animations de la journée – 8 € pour la soirée (concerts)

Pentecôte Oleye (près de Waremme) 3 Jours de fête du samedi 19 au lundi 21 mai- Le samedi 19 mai après-midi dédiée aux enfants suivi d'une soirée années 80-90. Le dimanche 20 mai dès 11h30 la concentration us Twisted Cams Cars & Bikes & Ancêtres, marché Vintage et Artisanal et les 3 concerts de rockn'roll suivie de sa soirée dansante années 50-60. Le lundi 21 mai dès 7h30 9ème brocante avec son animation musicale.

Dans le cadre des journées européennes des moulins et du patrimoine meunier, le moulin de Ferrières vous propose une journée festive ce samedi 19 mai de 10h à 20h- Pgm: visites guidées de la meulerie, animations pour les petits et grands, concert, dégustation de pain et produits locaux...Entrée gratuite- Lieu: moulin de Ferrières, rue Close 12 à Lavoir.

1er Marché Vintage de l'Euregio à Welkenreadt dimanche 20 mai de 10h à 18h -Venez découvrir des objets insolites datant des années 60, 70 et 80.

D'autant plus que vers 16h, nous aurons le plaisir d'écouter le concert du groupe " Let's Dance " dont le répertoire vous fera revivre ces années 60 et 70 en musique.

PAF : 2€ - gratuit <12 ans

Animation pour les enfants - Buvette et petite restauration. Lieu: Au hall omnisports, rue Grétry 10 à Welkenraedt

Journée sur l'eau dimanche 20 mai de 11:00 à 17:00- La Journée sur l'eau est une journée familiale dont le but est de faire découvrir la passion commune de nos membres, le nautisme. Nous vous proposerons, tout au long de la journée, de découvrir la navigation sur des bateaux à voile et à moteur, la démonstration de bateaux à vapeur, une brocante nautique et d'autres activités. Une petite restauration sera proposée et le bar sera ouvert. Lieu: Royal Yacht Club de la Meuse, Rue de l'Île Monsin 2 à Liège. Internet: http://journeesurleau.rycm.be

10ème édition de la fête de la Saint Urbain à Chapon Seraing dimanche 20 mai dès 7h - au pgrm: Brocante & artisanat, exposition de tracteurs miniatures, circuit de karting, fanfare du Royal guidon, battage à l'ancienne..bar et restauration. soirée de clôture avec Dj- entree gratuite. RDV: à Chapon Seraing - Infos: www.leschaponais.be

40° édition Marché artisanal de Fraiture (Sprimont) - dimanche 20 mai de 10h à 18h -Au programme :Quelques 70 échoppes (Gourmandises sucrées et salées, boissons, bijoux, chapeaux, objets en bois, en terre, en métal, …) Animations musicales par des groupes locaux, Grimage, tir à l'arc, marionnettes, comédiens ambulants, clown, sculpteurs de ballons, orgue de barbarie, conteurs de rue... Vous déambulerez en toute quiétude dans les ruelles piétonnes de ce hameau de Sprimont de 10h à 18h30.

Journée "Portes ouvertes" des pompiers de Herve - Dimanche 20 mai dès 11h- Exposition d'un camion rail-route destiné aux interventions dans le tunnel TGV de Soumagne. Une tente enfumée permettra des conseils de placement pour les détecteurs de fumées et la recherche d’une victime dans la fumée. Il y aura un exercice de recherche par un chien de sauvetage, la présentation des tenues d’intervention, des stands didactiques pour petits et grands, grimage, château gonflable, balades en camion...Bar et petite restauration toute la journée. Lieu: Caserne des Pompiers de Herve, Avenue Dewandre 47b à Herve.

La Journée de la Plante" à L'Observatoire du Monde des Plantes du Sart-Tilman: lundi 21 mai de 10h à 17h30 -Au programme: nombreuses ventes de plantes dont des plantes bio pour le potager, visites et animations- Adresse: Observatoire du Monde des Plantes: B77- Quartier Vallée à Liège (Sart-Tilman)

LA RUE AUX ENFANTS, en Neuvice Lundi 21 mai de 10h à 17h Une journée gratuite et conviviale, où il fait bon vivre et jouer en ville

Pour la 3e année consécutive, le Babibar vous donne rendez-vous en Neuvice tout au long d'une journée ludique, festive, créative et culturelle !

Venez vivre la rue en famille, jouer, rire, buller, jardiner, patouiller, peindre, bricoler, jouer de la musique, casser la croûte, vous encradouiller, raconter des histoires, et danser jusqu'au soir.