Perry Rose était avec nous en studio à Liège ce vendredi

Auteur-compositeur-interprète belgo-irlandais, Perry Rose nous fait rêver par ses chansons mariant parfaitement la pop anglo-saxonne et la musique traditionnelle irlandaise.

Son premier album ''Because of You'' est sorti en 1991 et depuis une dizaine d’albums a suivi.

Perry Rose sera demain (le samedi 18 mai 2019) au centre culturel de Huy.

C’est entouré d’amis et artistes comme Isabelle Nanty, Greg Houben, Didier Laloy… Qu’il va nous présenter ce concert unique et exceptionnel : The Mister Green Shoes Show.

Il reste quelques places…

Le prochain rendez-vous avec Perry Rose sera dans l’une de ses créations avec Rachel Ponsonby pour une comédie musicale où petits et grands vont se balader à travers un monde bucolique et poétique « Pic-Nic Rendez-vous ».

Ce Spectacle est bilingue Anglais /français.

