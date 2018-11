Partez à la découverte du Yacon, une poire de terre !

Savez vous ce que c'est un Yacon ? Il s'agit en fait d'une poire de terre produite à la Ferme au Moulin de Remicourt. Ce sont des poires de terre qui ressemblent effectivement à des poires et aussi à des pommes de terre.

C'est l'un des légumes proposés sur la plateforme bio, circuit court et solidaire de la "coopérative ardente".

Le Kilo de ces Yacons coute 4,70 euros.

On peut les déguster crus comme des poires ou cuits – on l’épluche comme une pomme de terre et on la mange avec du beurre par exemple. Vous pouvez aussi congeler des cubes pour faire un sorbet sans sorbetière !

Et en plus, c'est un légume de saison tout comme les choux de toutes formes et les patates à chair ferme comme les délicieuses Kwen Di Gatte

Envie d'en savoir plus ?

https://www.lacooperativeardente.be/french/fruits-legumes/legumes/yacon-1kg-poires-de-terre.html