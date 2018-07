Où se baigner en Province de Liege?

Voici quelques piscine en plein air.

Il fait beau, il fait chaud, voici quelques piscine en plein air.

Le Domaine provincial de Wégimont à Soumagne avec une piscine de 3 bassins dont une pataugeoire pour les moins de 6 ans, un bassin sportif, un bassin ludique de forme quasi circulaire avec un toboggan aquatique, de pantaglisses et des bancs à bulles- OUVERT TOUS LES JOURS DE 10h00 à 19h

Le Domaine de l’Hirondelle à Oteppe : en plus de sa piscine couverte, le Domaine dispose d’une piscine en plein air munie de plusieurs toboggans, ouvert de 10 à 19 heures.

La piscine en plein air d’Ocquier: ouverte en juillet et en août de 14 à 19 h 30, elle dispose d’un bassin de 25 m et d’une pataugeoire avec des jeux pour enfants. Les parasols et les transats .

La piscine communale de Theux :piscine plein air ouverte tous les jours de 10 à 19 heures juillet et août. Il s’agit d’une ancienne piscine olympique longue de 33 mètres.

La piscine communale des Bressaix à Stavelot : ouverte tous les jours de 10 à 19h. Autour, on peut profiter d’une grande pelouse ainsi que d'une terrasse et d’une plaine de jeux. Accès gratuit pour les enfants de moins de 5 ans.

La Piscine Olympique de Spa : situées dans un magnifique cadre de verdure sur la route du Lac de Warfaaz, les installations nautiques comprennent une piscine olympique extérieure de 50 mètres, dotée d’un toboggan de 45 mètres, d’un toboggan familial de 15 mètres, de tremplins et de jeux pour enfants. Le tout entouré par 8.000 m² de pelouse.

Les Thermes de Spa . On peut y profiter de jets d’eau, de geysers, de cascades, de lagune, de jets massants, de lits à bulles, de contre-courant, de jacuzzis, de rideaux de pluie tropicale… .

La piscine "Mon Repos" à Malmedy : ouverte tous les jours de 10 à 19 heures, la piscine chauffée, dotée de trois plongeoirs et d’un toboggan, est située dans un superbe site naturel particulièrement calme et reposant. L’endroit comprend un terrain de volley-ball, deux pistes de pétanque et une pataugeoire.

La piscine ouverte de Wiesenbach (Saint-Vith): chauffée et située dans un site naturel calme, la piscine de Wiesenbach dispose d’une piscine pour enfants et d’un terrain de volley. Période d’ouverture : du 1er juillet au 31 août de 11 à 20 heures.

La piscine communale de Trois-Ponts : la piscine extérieure d'une longueur de 25 mètres, est accessible tous les jours de juillet et d’août de 10h à 18h50. Garnies d’une vaste pelouse, les piscines disposent de plongeoirs, de toboggans, ainsi que d'une terrasse. Des terrains de tennis, une piste de pétanque et une table de ping-pong complètent les infrastructures.

Mais aussi deux lacs surveillés par des maîtres-nageurs

La " plage " du Centre Worriken de Bütgenbach, ouverte tous les jours jusqu' à la fin août de 10 à 19 heures. Vous pourrez prendre un bain de soleil sur des îlots de détente spécialement aménagés pour l’occasion. On y trouve également un méga trampoline, un iceberg d’escalade de 5 mètres de haut, des terrains de beach-volley et de soccer avec tribune, une location de pédalos, de sit-on-tops et quantité d’autres choses..

Le Lac de Robertville où l’espace baignade est accessible tous les jours de 9 heures 30 à 19 heures. Location de pédalos, de barques, de bateaux électriques et trampoline. Entrée adulte : 4€.