Où chasser les oeufs de Pâques à Liège?

Il y a le choix à Liège pour passer de belles fêtes de Pâques avec vos enfants!

Chasse aux œufs à Jemeppe

Quand ? Samedi 31 mars de 13h à 17h

RDV ? Au Château d’Ordange à Jemeppe

Pour les enfants de moins de 10 ans avec grimages et bricolages.

Chasse aux œufs au Musée de la vie Wallonne

Quand ? Mercredi 4 avril à 10h et à 11h

RDV ? Au musée de la vie Wallonne à Liège

Une grande chasse aux œufs dans les recoins du musée. L’activité se termine par une photo souvenir dans un décor de Pâques. Réserver votre participation au 04 279 20 16.

" Grande Chasse aux œufs " de Spa

Quand ? Samedi 31 mars de 10h à midi

RDV ? Au Parc des Sept Heures : Dès 10 heures

Les plus petits, de 3 à 5 ans, débuteront la chasse aux œufs près des pistes de pétanque. A 10h30, les moyens, de 6 à 9 ans, ainsi que les plus grands, de 10 à 12ans, " chasseront l’œuf ". Un œuf d’or sera dissimulé dans chaque zone de ramassage, les trois enfants les plus chanceux recevront un cadeau supplémentaire.

Chasse aux œufs " en mode intergénérationnel " à Liège

Quand ? Samedi 31 mars de 14h à 17h

RDV ? Parc du Jardin Botanique, Rue Fusch à Liège. Accueil à 13h45 devant les serres.

Chasse aux oeufs gratuite pour les enfants de 3 à 12 ans. Animations gratuites pour tous : grimages, sculpture de ballons, jeux en bois, slackline (funambulisme), atelier badges, visite des serres...

Chasse aux œufs à Ster-Francorchamps

Quand ? Samedi 31 mars de 9h à 18h

RDV ? Salle L’Aurore à Ster-Francorchamps

Trois zones de chasses pour les 0-2 ans (indoor), les 3-5 ans et les 6-10 ans (n’oubliez pas votre panier !). Petit-déjeuner de 8h30 à 9h30 (petits pains, croissants, pains chocolat, jus et boissons chaudes – paf : 6.50€). Grimages et animations diverses, spectacle de " Fernando el magico ".

Chasse aux œufs à Welkenraedt

Quand ? Samedi 31 mars dès 14h00

RDV ? Le parc le Bosquet à Welkenraedt

Espaces réservés pour les enfants de 2 à 4 ans, de 5 à 7 ans et de 8 à 10 ans. Animation et grimage pour les enfants et buvette pour les parents.

Grande chasse aux œufs communale à Trooz

Quand ? Dimanche 1er avril dès 15 h

RDV ? Dans le parc communal rue de l'Eglise 22

Jeu de Pâques au Château de Jehay

Quand ? Lundi 02 avril de 10h30 à 12h30 (accès libre)

RDV ? Dans le vaste parc du domaine du château de Jehay

Un grand jeu sur les traces des cloches et des lapins de Pâques dans un cadre exceptionnel ! Le rendez-vous est donné aux petits détectives gourmands !

Chasse aux œufs à Masta

Quand ? Lundi 2 avril à 10h30

RDV ? A la salle de la jeunesse de Masta (Stavelot)

N’oubliez pas d’apporter votre panier pour une super chasse aux œufs.

Chasse aux œufs à Aywaille

Quand ? Samedi 31 mars à 11h

RDV ? Dans le parc communal Louis Thiry

Une des plus grosses chasse aux œufs. Au menu: 750 œufs durs, 120 kg d’œufs en chocolat, des gadgets et autres surprises. Des personnages déguisés en poules et en lapins de Pâques seront présents dans le parc. Un concours permettra de gagner deux paniers garnis de produits locaux.