Opération : Liquidation de choux !

Les Compagnons de la Terre ont lancé un petit appel. Ils annoncent une grande vente de légumes.

Les Compagnons de la Terre sont une coopérative à finalité sociales lancé en 2015. Le but est de donner sa chance à un nouveau modèle de production agricole plus collectif et respectueux de la terre et des êtres humains. Pour en savoir plus sur cette coopérative : www.cdlt.be

Il reste quelques choux dans le champ des Compagnons de la Terre à Mortier. Les amateurs sont invités à venir en chercher.



Le prix ?

1 euro le chou (à la pièce).

4 euros le kg de choux de Bruxelles.





Comment ça marche ?

C’est le même système que pour l’autocueillette

-vous préparez votre matériel de cueillette à l’avance

-vous vous rendez sur place



Quand ?

Tous les jours de l’aube au crépuscule, avec une préférence pour les weekends.



Où ?

Rue des Églantines à 4670 Mortier.

Parking du football Celtic de Mortier.

Longer le terrain de foot et rejoindre les serres par le sentier de droite.